Nelle ultime ore sono arrivate conferme su un’importante novità che riguarda gli appassionati di sport che utilizzano NOW, il servizio streaming di Sky; a partire dal 1° settembre 2025 entrerà in vigore un nuovo listino prezzi per il Pass Sport, l’abbonamento che consente di accedere a un’ampia selezione di eventi sportivi in diretta e on demand. Tuttavia, per chi fosse interessato, è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alle condizioni precedenti e risparmiare fino a 5 euro al mese.

Vediamo nel dettaglio cosa cambierà, chi sarà coinvolto e come evitare l’aumento.

Aumento dei prezzi per il Pass Sport di NOW da settembre 2025

Secondo quanto riportato, la rimodulazione dei prezzi interesserà esclusivamente il pacchetto Sport, che integra calcio, motori e numerosi altri sport; nello specifico dal prossimo settembre i costi mensili subiranno un incremento generalizzato di 5 euro a prescindere dalla tipologia di abbonamento attivo:

abbonamento annuale con vincolo di 12 mesi -> il prezzo passerà da 14,99 euro a 19,99 euro al mese al termine del periodo attuale

-> il prezzo passerà da 14,99 euro a al termine del periodo attuale Pass Sport con rinnovo mensile -> aumenterà da 24,99 euro a 29,99 euro al mese (salvo scegliere di bloccare un prezzo più basso con l’impegno annuale)

È importante sottolineare che chi ha già sottoscritto un piano annuale non subirà aumenti fino alla naturale scadenza dell’abbonamento, in altre parole il prezzo attuale resterà valido per tutta la durata del contratto.

Non è un momento facile per gli abbonati NOW, l’aumento del prezzo arriva infatti a poche settimane dalla conferma dell’uscita di Eurosport dal bouquet di Sky e NOW (i canali sono stati spenti ufficialmente dal 1° luglio 2025), un cambiamento che riduce almeno temporaneamente la varietà di contenuti disponibili.

Secondo alcune indiscrezioni però, la separazione da Eurosport in seguito a una trattativa lunga e complessa avrebbe liberato risorse economiche che Sky potrebbe reinvestire nell’acquisto di nuovi contenuti sportivi, con l’obbiettivo di arricchire ulteriormente il palinsesto di Sky Sport; al momento tuttavia, non ci sono annunci ufficiali su eventuali nuovi ingressi.

Nonostante la perdita di Eurosport, il Pass Sport di NOW continua a offrire una copertura piuttosto ampia di eventi di primo piano, tanto per fare qualche esempio l’abbonamento include tutta la Formula 1 e la Moto GP, i principali tornei di tennis come Wimbledon (diritti rinnovati fino al 2030), US Open e ATP Finals, Champions League, Premiere League, Bundesliga, e una selezione di partite di Serie A e Serie C.

Se fino a qualche mese fa il rapporto qualità-prezzo poteva essere considerato ottimo, l’aumento dei costi rischia di rendere l’offerta un po’ meno attraente, pur rimanendo competitiva rispetto ai listini di altre piattaforme.

C’è però una buona notizia per chi non intende pagare di più, nel momento in cui scriviamo sul sito ufficiale di NOW non è ancora stato aggiornato il listino, e quindi è ancora possibile attivare l’abbonamento annuale al costo di 14,99 euro al mese.

Gli utenti che desiderano approfittarne devono però sbrigarsi, visto che non è chiaro fino a quando resteranno disponibili i vecchi prezzi e, verosimilmente, l’aggiornamento potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

In sintesi, dal 1° settembre 2025 il Pass Sport di NOW costerà di più, con un aumento di 5 euro al mese per tutti i clienti che non hanno un vincolo annuale attivo; chi desidera mantenere il prezzo precedente farebbe bene ad attivare subito l’abbonamento annuale, prima che la rimodulazione diventi effettiva.