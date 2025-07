L’estate 2025 si apre con una mossa a sorpresa (o quasi) da parte di Tesla: il ritorno del bonus di 4000 euro sulle Model 3 e Model Y. Una promozione che punta a ridare slancio al mercato italiano (e non solo), in un contesto globale in cui le vendite delle elettriche di Elon Musk stanno mostrando segni di rallentamento.

Promozioni accattivanti per Model 3 e Model Y: la risposta di Tesla alla crisi delle vendite

Partiamo dalla Model 3, la berlina compatta dell’azienda; in questo caso parliamo del modello a trazione posteriore. Grazie al bonus, la versione in questione ora parte da circa 37000 euro, un prezzo che la rende ancora più competitiva rispetto ai rivali, sia elettrici che endotermici.

Il bonus è valido anche sulle versioni Long Range e Performance, mantenendo lo stesso sconto di 4000 euro indipendentemente dalla configurazione scelta o dalla modalità di pagamento.

Anche la Model Y, il SUV più venduto della casa californiana, beneficia dello stesso bonus.

In particolare, Tesla offre condizioni di finanziamento con tasso agevolato a supporto di questa modalità di acquisto:

0,99% a maxi-rata per la Model 3 a trazione posteriore;

a maxi-rata per la Model 3 a trazione posteriore; 2,99% per la nuova Model Y Long Range a trazione posteriore, se si opta per il pagamento rateale.

Per chi sceglie la formula del noleggio a lungo termine, il bonus di 4000 euro si applica allo stesso modo.

Questo significa che, anche per chi preferisce non acquistare la vettura, è possibile approfittare di un abbattimento immediato dei costi, rendendo la mobilità elettrica di Tesla più accessibile.

Novità anche per i clienti più affezionati

Le novità non si fermano solo ai nuovi clienti ma proseguono anche ai già clienti: infatti chi possiede già una Model 3 e ha acquistato il pacchetto di guida autonoma FSD (Full Self Driving), che oggi ha un valore di 7500 euro, potrà trasferirlo gratuitamente su una nuova Model 3, senza costi aggiuntivi.

Questa strategia commerciale nasce da un contesto difficile per l’azienda di Elon Musk, da qualche settimana tornato a occuparsi attivamente della propria creatura dopo le peripezie nell’amministrazione Trump.

Tesla ha infatti registrato un calo del 13% delle vendite globali nell’ultimo trimestre, passando da 444000 a 384000 vetture consegnate.

Il dato diventa ancora più significativo se guardiamo al mercato italiano: le immatricolazioni di Model 3 e Model Y sono scese del 35%, passando da 10003 unità nel primo semestre 2024 a 6451 nello stesso periodo del 2025.

Numeri che, letti in parallelo con il rafforzarsi della concorrenza, specialmente i marchi tedeschi (Audi, BMW, Mercedes) e i sempre più agguerriti produttori cinesi (BYD, Nio, MG), spiegano perché Tesla stia tornando a politiche promozionali molto aggressive che aveva evitato finora. Storicamente, infatti, l’azienda ha sempre evitato gli sconti diretti o le promozioni classiche ma il contesto richiede misure drastiche per risollevare le vendite.

Questa, di fatto si tratta di una risposta, comprensibile e sensata, a un mercato in forte rallentamento che l’azienda spera di tornare a stimolare con questi incentivi.

Le soluzioni messe in campo: sconti diretti, finanziamenti agevolati e vantaggi per i clienti più fedeli rappresentano una combinazione interessante che renderanno Model 3 e Model Y ancora più appetibili.

Nel frattempo l’azienda continua a macinare novità e aggiornamenti come l’integrazione di Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppata da xAI, all’interno del sistema operativo dei propri veicoli e i prerativi per quello che è stato definito “l’evento più straordinario di sempre” per la fine dell’anno.