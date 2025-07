Elon Musk, CEO di Tesla, ha anticipato quello che potrebbe essere uno degli eventi più importanti per la popolare casa automobilistica statunitense.

A dire dell’eccentrico miliardario, infatti, Tesla terrà la sua dimostrazione più epica di sempre entro la fine del 2025, lasciando intendere su X che si tratterà di un appuntamento a dir poco eccezionale.

Cosa possiamo aspettarci da Tesla entro la fine del 2025

Nelle scorse ore Elon Musk ha dichiarato su X di avere appena lasciato il Tesla Design Studio in California, dicendosi impressionato da ciò che aveva visto sul posto e aggiungendo che l’azienda statunitense terrà una dimostrazione straordinaria alla fine di quest’anno.

Ovviamente il post di Musk è stato accolto con grande curiosità dalla community del settore della mobilità elettrica e sono in tanti ad ipotizzare che l’azienda potrebbe essere finalmente pronta a svelare la versione destinata alla produzione di un modello di punta particolarmente atteso .

Ed a tal proposito, qualcuno si è spinto a pensare che Tesla potrebbe essere finalmente pronta a svelare la versione di produzione della Roadster di nuova generazione, che in un momento particolarmente difficile come quello che sta attraversando il produttore statunitense potrebbe assumere il ruolo di “salvatore”.

Non è certo un segreto, infatti, che Tesla ha dovuto prendere atto di essere stata superata dai concorrenti in termini di potenza, autonomia e velocità dei veicoli elettrici: basti pensare alla Lucid Air Sapphire e alla Xiaomi SU7 Ultra, ad oggi entrambe capaci di superare in termini numerici la Model S Plaid, ossia l’auto più veloce dell’azienda.

In pratica, Tesla potrebbe sfruttare un nuovo veicolo, qualunque esso sia, per riaffermarsi come leader nel settore delle auto elettriche e, al tempo stesso, rinnovare la sua gamma che, a dire dei più critici, è piuttosto datata. Staremo a vedere.