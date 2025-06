A quasi un anno di distanza dal lancio della precedente generazione, e a poche ore di distanza dalla presentazione in Cina di ieri, Xiaomi ha annunciato oggi Smart Band 10, la nuova iterazione della smartband per antonomasia. Ha uno schermo un po’ più grande e luminoso, tante modalità sportive, un sacco di quadranti con cui personalizzarla e anche diverse funzioni per monitorare la salute e le proprie giornate, tra cui qualche novità.

Ma niente NFC nemmeno stavolta, purtroppo, nonostante il sostanziale aumento di prezzo del 20% rispetto al modello precedente. Comunque, scopriamone insieme le principali novità, caratteristiche e peculiarità.

Caratteristiche, design e funzioni di Xiaomi Smart Band 10

Iniziamo dallo schermo, che è la principale novità della Xiaomi Smart Band 10. Si tratta di un pannello AMOLED da 1,72″, un po’ più grande di quello della precedente generazione, che ne monta uno da 1,62″, schermo che è anche più luminoso: 1500 nit di picco contro i 1200 nit dell’antenato. Cambia anche la risoluzione, di 212 x 520 pixel, ma non la densità, che resta di 326 PPI, schermo che mantiene la medesima frequenza di aggiornamento di 60 Hz e occupa il 73% della superficie superiore del dispositivo, contornato da cornici simmetriche da 2 mm.

Schermo a parte, Xiaomi Smart Band 10 è esteticamente molto simile al modello precedente, dispositivo disponibile in tre colorazioni, Midnight Black, Glacier Silver e Mystic Rose, a cui si aggiunge la versione in ceramica Ceramic Edition Pearl White. Il solito braccialetto smart economico ma ben fatto, insomma, che è resistente alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere e nasconde un nuovo motore di vibrazione che, grazie a un algoritmo aggiornato, permette di personalizzare le vibrazioni delle notifiche di chiamate, messaggi e sveglie.

Nonostante le dimensioni maggiori del display, monta una batteria dalla medesima capacità dell’antenata, da 233 mAh, pur promettendo la stessa autonomia, ovvero fino a 21 giorni di utilizzo standard o un massimo di 9 giorni con il display sempre attivo (Always-on Display). Xiaomi non ha rilasciato ulteriori informazioni riguardo ai contesti di utilizzo, ma ha aggiunto che impiega un’ora per ricaricarsi completamente.

Per quanto riguarda le funzioni sportive, ci sono oltre 150 modalità di allenamento a disposizione, sei delle quali (non è al momento chiaro quali) comprensive di rilevamento automatico e metriche avanzate per la stima del VO2 Max, dei tempi di recupero e dei carichi di allenamento. Rispetto alle Smart Band precedenti, Xiaomi ha fatto sapere che la modalità nuoto è stata migliorata integrando il supporto al monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale in acqua e migliorando la precisione del conteggio delle vasche, grazie all’implementazione di un sensore di movimento a nove assi.

Sono diverse anche le funzioni di Xiaomi Smart Band 10 per monitorare la salute, che ora permette anche di misurare l’efficienza e l’andamento del sonno per offrire un quadro più completo del riposo notturno. Contribuisce al medesimo scopo anche un nuovo programma di ottimizzazione del sonno in 21 giorni, programma realizzato da Xiaomi in collaborazione con il World Sleep Society, l’Asian Society of Sleep Medicine e la Chinese Sleep Research Society con cui gli utenti possono definire gli obiettivi, ricevere raccomandazioni e approfondimenti per analizzare il sonno e provare a migliorarlo. Sono presenti anche tutte le altre funzioni già disponibili sui modelli precedenti, tra cui il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue e dello stress.

Xiaomi Smart Band 10 integra anche varie funzioni smart. Ci sono ad esempio i controlli rapidi di smartphone, tablet e cuffie Xiaomi compatibili con HyperOS 2, le notifiche in tempo reale con le risposte rapide personalizzabili e la sincronizzazione degli eventi del calendario. Presenti anche cinque minigiochi interattivi e più di 200 quadranti con cui personalizzare la smartband, ma, come anticipato, niente NFC per i pagamenti contactless, che anche per questa generazione saranno probabilmente prerogativa del modello Pro.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 costa 49,99 euro, il 20% in più rispetto al modello precedente (cioè 10 euro); la versione Ceramic Edition Pearl White costa invece 59,99 euro. Si può acquistare direttamente dallo store di Xiaomi, dove fino all’11 luglio è possibile approfittare di una promozione che permette di acquistare insieme alla smartband uno dei nuovi accessori al prezzo di 1,99 euro, dispositivo che sarà comunque disponibile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.