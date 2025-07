WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Chi utilizza WhatsApp quotidianamente, sia per motivi personali sia per lavoro, conosce la sensazione di perdersi tra le risposte in una chat, soprattutto quando si parla di gruppi numerosi spesso risulta difficile ricollegare l’intera conversazione a partire dalla risposta più recente.

Ebbene, questo scenario sta per cambiare radicalmente. Con l’ultima beta per iOS, versione 25.19.10.80, distribuita tramite TestFlight, WhatsApp pare abbia iniziato a sperimentare una funzione destinata a migliorare in modo sostanziale la gestione delle conversazioni: i thread strutturati per le risposte ai messaggi.

WhatsApp organizzerà, finalmente, le risposte ai messaggi all’interno dei thread

L’implementazione dei thread potrebbe rivelarsi una vera rivoluzione nel modo in cui le conversazioni potranno essere organizzate. Da anni, gran parte dell’utenza chiedeva a gran voce la possibilità di gestire meglio le discussioni all’interno dei gruppi, prendendo spunto da altre piattaforme di messaggistica come Slack, Discord o Telegram che da tempo offrono sistemi simili.

Come si evince dalla schermata diffusa dal portale WABetaInfo, ogni messaggio che riceve una o più risposte avrà un piccolo indicatore numerico all’interno della sezione della risposta.

Questo numero mostrerà quante risposte sono collegate a quel messaggio specifico, evitando di dover cercare manualmente tra decine o centinaia di notifiche.

Toccando l’indicatore, si aprirà una schermata separata e dedicata, che raccoglierà tutte le risposte collegate a quel messaggio. Qui, non solo sarà possibile leggere i commenti precedenti in maniera ordinata, ma anche scrivere una nuova risposta direttamente all’interno del thread senza perdersi nella confusione della chat di gruppo.

In questo modo, la discussione mantiene una continuità logica e visiva, con tutti i messaggi raggruppati in un’unica vista.

Questa aggiunta aiuterà moltissimo a preservare il contesto e a non far disperdere le informazioni più importanti di una discussione, un problema particolarmente sentito nei gruppi e nella fattispecie quando l’argomento in questione è di tipo organizzativo.

In virtù di questo aggiornamento, ogni risposta resterà ancorata al messaggio originale, e chiunque potrà recuperare facilmente la sequenza completa della conversazione con un solo tocco.

Pertanto, invece di scrollare l’intera conversazione di gruppo alla ricerca delle risposte o del contesto di una risposta stessa sarà possibile accedere all’intero thread e concentrarsi sulla specifica discussione, permettendo loro di aggiungere risposte o reazioni a essa direttamente dalla schermata del thread.

Se da un lato WhatsApp è ancora l’app di messaggistica più diffusa al mondo, non si può negare che in termini di funzioni avanzate fosse rimasta indietro rispetto alla concorrenza e pare che in questi ultimi mesi stia cercando di recuperare terreno grazie a varie novità come il multi-account e l’aggiunta dei thread di risposta.

Peraltro, anche se la funzionalità sembra essere pensata principalmente per i gruppi, non va sottovalutato il suo potenziale nelle chat private. Infatti anche in questi casi, la funzione thread potrà essere utile per raggruppare risposte a un singolo messaggio chiave, mantenendo la conversazione più ordinata anche tra due persone.

L’introduzione dei thread segna un cambio di paradigma per WhatsApp; se finora l’app si era concentrata su comunicazione semplice e immediata, questa novità porta una tanto attesa ventata di funzioni avanzate sull’app rendendola una piattaforma adatta anche a contesti complessi e multi-utente con l’obiettivo del team di sviluppo di renderla sempre di più uno strumento di collaborazione.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Come anticipato, al momento, la nuova funzione è ancora in fase di sviluppo e apparsa solo in WhatsApp Beta per iOS distribuita tramite il TestFlight Beta Program.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul rilascio globale, la certezza è che debutterà sul canale stabile dell’app nei prossimi mesi.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.