Zepp Health continua a distribuire quasi quotidianamente nuovi aggiornamenti software che coinvolgono tutti gli smartwatch a marchio Amazfit tramite l’app Zepp: oltre all’aggiornamento per Balance 3 di cui vi abbiamo parlato in precedenza, l’azienda ha recentemente rilasciato un nuovo e importante aggiornamento per Amazfit Bip Max.

Il “gigante economico”, annunciato meno di due mesi fa, riceve due grossissime novità che gli consentono di pareggiare i modelli più recenti e blasonati: arrivano Zepp OS 6 e, promessa mantenuta da parte dell’azienda, HybridCharge. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit Bip Max si aggiorna con grandi novità

Come anticipato in apertura, Amazfit Bip Max ha iniziato a ricevere un importantissimo aggiornamento software, il secondo della sua (fin qui) breve carriera dopo quello alla versione 3.8.0.1 rilasciata a fine maggio, utile perché aveva introdotto la nuova modalità Pickleball, alcune novità legate a BioCharge e l’allenamento ibrido.

Nelle ultime ore Zepp Health ha avviato il rilascio della nuova versione 3.12.0.3 del software che porta sullo smartwatch economico nuove versioni di Zepp Flow e Daily Brief ma soprattutto, come anticipato in apertura, due grosse novità.

La prima è Zepp OS 6 (via Reddit), la più recente versione del sistema operativo che ruota attorno all’allenamento ibrido ed è stato rinnovato per fare in modo che le metriche rilevate dallo smartwatch possano aiutare gli utenti a capire il proprio corpo.

La seconda novità principale dell’aggiornamento è HybridCharge che, nel pieno rispetto delle promesse fatte a inizio giugno, è arrivata sullo smartwatch a inizio luglio (l’azienda aveva indicato “giugno/luglio” come periodo per il rollout).

Cosa è HybridCharge? HybridCharge è un’evoluzione di BioCharge (che a sua volta sostituì “Prontezza” a metà 2025 debuttando proprio con Amazfit Balance 2) pensata per far sì che i risultati non siano basati sui soli dati raccolti automaticamente dallo smartwatch. La nuova funzione dà centralità all’utente, aggiungendo gli strumenti LifeLoad (consente di annotare i fattori che potrebbero influenzare recupero e prestazioni) e RPE (consente di registrare la percezione soggettiva dello sforzo dopo ogni sessione, con registrazione vocale o manuale) che permettono all’utente di input soggettivi che influenzano l’analisi complessiva: in soldoni, il “numero” mostrato all’utente avrà un carattere più soggettivo e cucito attorno all’utente stesso.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo una parte del changelog dell’aggiornamento alla versione 3.12.0.3 che è in distribuzione su Amazfit Bip Max (sembrerebbe in Asia e in Europa) tramite un pacchetto OTA da circa 15 MB (via Facebook).

Benvenuti nella nuovissima esperienza di Amazfit BIP Max. Ecco le novità di questo aggiornamento: [Novità principali] Aggiornamento Zepp Flow V2.3.1: BioCharge è stato ufficialmente rinominato HybridCharge;

Daily Brief 2.0: Riepilogo mattutino completamente aggiornato con contenuti più ricchi e spunti più utili;

Memo vocale per l’allenamento: registra rapidamente promemoria vocali durante gli allenamenti, con riproduzione disponibile nei registri degli allenamenti nell’app Zepp;

Oltre a queste novità “visibili” dallo screenshot sottostante c’è spazio, come detto, per Zepp OS 6, per altre possibili nuove funzioni e, soprattutto, per la solita sfilza di ottimizzazioni. Aggiorneremo la news non appena verrà diffuso per vie ufficiali il changelog completo.

Come aggiornare Amazfit Bip Max

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato, direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).