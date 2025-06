WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento che ha portato con sé tre novità, già messe a disposizione di tutti gli utenti.

Le prime due si manifestano all’interno delle chat e vengono annunciate dal changelog che accompagna l’aggiornamento; la terza investe l’Avatar e, pur non essendo menzionata nel changelog, sembra già essere disponibile per tutti gli utenti. Scopriamo come utilizzarle.

WhatsApp per iOS si aggiorna: ecco le novità

WhatsApp per iOS si è recentemente aggiornato alla versione 2.25.18.86 e, consultando il changelog fornito sulla pagina dell’app all’interno dell’App Store, possiamo scoprire la presenza di due novità già in distribuzione per tutti gli utenti.

La prima novità è la possibilità di creare sticker animati a partire da un video presente nella nostra galleria. Dal video si potrà selezionare un segmento di massimo 5 secondi e, una volta selezionato, saremo costretti a renderlo quadrato.

Ora puoi creare sticker animati dai tuoi video. Apri una chat > tocca l’icona “sticker” nello strumento di composizione > scegli la tab “sticker” > seleziona “Crea” e scegli un video per iniziare.

L’altra novità investe i messaggi vocali: nello specifico, cambia il comportamento del pulsante per avviare la registrazione; invece di non fare nulla alla singola pressione, ora avvia immediatamente la registrazione. È ancora possibile registrare messaggi vocali con il vecchio metodo della pressione prolungata.

Messaggi vocali aggiornati per poter registrare semplicemente toccando l’icona del microfono nelle chat.

Possibilità di mostrare l’avatar come immagine del profilo

Al netto delle due novità annunciate dal changelog e, almeno nel nostro caso, già disponibili, c’è spazio per un’altra novità di cui il team di sviluppo non fa menzione: parliamo della possibilità di mostrare l’avatar come immagine del profilo.

Una volta ricevuta questa possibilità, la popolare app di messaggistica ci avviserà della possibilità di mostrare l’avatar oltre all’immagine del profilo e, seguendo il pop-up, verremo trasportati in una schermata che ci consente di personalizzare la posa animata (tra cinque opzioni) del nostro avatar e il colore di sfondo.

A quel punto, nelle impostazioni dell’immagine del profilo su WhatsApp, compariranno affiancate l’immagine che abbiamo scelto e l’anteprima del nostro avatar. Selezionando “Modifica“, si aprirà dal basso un pannello a due schede: una per modificare la Foto (con opzioni quali “Scatta foto“, “Scegli foto” e “Elimina foto”) e una per modificare l’Avatar (con opzioni quali “Modifica avatar“, “Scegli posa e sfondo” e “Elimina avatar” che però andrà a eliminare tutto, costringendo alla creazione da zero dell’avatar).

La possibilità di mostrare il proprio avatar come immagine del profilo è già in rollout per tutti gli utenti su WhatsApp per iOS sin dal rilascio della versione 2.25.18.85, precedente di qualche giorno rispetto all’ultima disponibile.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.