La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS nasconde una funzionalità in via di sviluppo che, parallelamente, sta vivendo il suo sviluppo anche nel client per Android della popolare app di messaggistica.

Nello specifico, in futuro, WhatsApp donerà alle chat di gruppo gli aggiornamenti di stato: da questo punto di vista, quindi, i membri dei gruppi potranno pubblicare aggiornamenti di stato, in maniera analoga agli aggiornamenti di stato già disponibili, ma circoscritti ai soli membri del gruppo. Scopriamo i dettagli emersi finora.

Le chat di gruppo avranno i propri aggiornamenti di stato su WhatsApp

Analizzando la versione 25.19.10.76 di WhatsApp Beta per iOS, il portale WaBetaInfo ha individuato una nuova funzionalità in via di sviluppo per la popolare app di messaggistica: la possibilità di creare e condividere aggiornamenti di stato nelle chat di gruppo.

La seguente immagine mostra l’interfaccia di questa funzionalità che, una volta attivata, spiegherà agli utenti la propria natura, del tutto analoga a quella dei comuni aggiornamenti di stato:

Un gruppo ha ora il suo stato Solo i membri del gruppo possono visualizzare o aggiungere qualcosa allo stato del gruppo

Qualunque cosa condivisa scomparirà dopo 24 ore, incluse foto, video e testo.

L’aggiornamento di stato del gruppo potrà essere condiviso tramite l’apposita opzione presente nella pagina con le informazioni del gruppo stesso e lo strumento per aggiungere un aggiornamento di stato del gruppo è analogo a quello disponibile per gli aggiornamenti di stato “normali”.

L’obiettivo di questa funzionalità è quello di rendere più dinamiche e connesse le interazioni di gruppo, offrendo agli utenti uno spazio dedicato per condividere momenti potenzialmente importanti (o semplicemente inerenti) per gli altri membri del gruppo, gli unici che potranno visualizzarli.

Questa funzionalità, come anticipato, è attualmente in fase di sviluppo e le prime evidenze si nascondono nella versione 25.19.10.76 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo quando la funzionalità possa essere pronta per il rilascio ma immaginiamo che, nelle prossime settimane, possano emergere ulteriori indizi o possa partire il rollout per i primi beta tester.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.