F1 – Il film ha fatto il botto. La nuova pellicola con protagonista Brad Pitt sta dominando le classifiche cinematografiche internazionali con cifre davvero importanti, da record per una produzione Apple Originals: si parla di 55 milioni di dollari nel weekend inaugurale nel solo mercato nordamericano, e di 144 milioni a livello globale. Se state pensando di aspettare il passaggio su Apple TV+, potreste dovervi armare di un po’ di pazienza: vediamo quando potrebbe esordire sulla piattaforma streaming.

F1 – Il film è un trionfo per Apple: ecco quando potrebbe arrivare in streaming

F1 – Il film ha esordito nei cinema il 25 giugno 2025, dopo un lungo periodo di lavorazione e costi molto consistenti: si è parlato di un budget intorno ai 300 milioni di dollari, e in effetti la pellicola ha seguito per mesi il circus della F1, richiedendo un girato in pista al fianco delle vere vetture da F1. La pellicola segue la storia di un ex pilota di Formula 1, Sonny Hayes (Brad Pitt) , che dopo essersi ritirato negli anni Novanta a seguito di un grave infortunio che ha rischiato di mettere per sempre fine alla sua carriera, decide di tornare in pista. Il suo amico Ruben Cervantes (Javier Bardem) è a capo della squadra APXGP e il suo pilota di punta è la giovane promessa dell’automobilismo Joshua Pearce (Damson Idris): la squadra è prossima al fallimento, e Hayes viene ingaggiato per fare da mentore a quest’ultimo.

Mai nessuna produzione Apple Originals aveva raggiunto risultati così incredibili, e tutti i precedenti traguardi sono stati di fatto polverizzati. F1 – Il film ha surclassato tutti con i suoi 144 milioni di dollari per quanto riguarda il fine settimana d’esordio: il migliore fino ad ora era stato il kolossal firmato Ridley Scott, Napoleone, che aveva toccato i 78 milioni al debutto (chiudendo a 221 milioni di dollari complessivi); più distanti Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (44 milioni nel primo weekend e 158 milioni totali), Argylle (35 milioni all’esordio e 96 in totale) e soprattutto Fly Me to the Moon (19 milioni il primo weekend e 42 complessivi).

Con costi così alti per la produzione, ai quali si affiancano quelli dedicati al marketing di queste settimane, servirebbero incassi tra i 500 e i 600 milioni di dollari per generare veri profitti. Se F1 – Il film proseguirà a questi ritmi non dovrebbe avere problemi a raggiungere cifre simili, e il successo potrebbe anche far decidere ad Apple di ritardare l’arrivo in streaming.

Seguendo le consuete tempistiche, F1 dovrebbe approdare su Apple TV+ nel mese di ottobre, ma non è da escludere che in quel di Cupertino possano posticipare il debutto in digitale per massimizzare i ricavi del grande schermo. Attenderete qualche mese per poterlo vedere in streaming, o avete intenzione di andare al cinema, se non lo avete già fatto?