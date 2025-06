ASUS ha finalmente tolto i veli alla nuova generazione di schede grafiche BTF, Back To The Future, ovvero l’ecosistema ideato dal produttore taiwanese per i PC builder che puntano ad assemblare sistemi senza cavi in vista (con connettori inversi e nascosti) e più in generale con un’estetica curata nei minimi dettagli quando si tratta di ordine.

Ne avevamo parlato solo un paio di giorni fa, ma ora il nuovo connettore ASUS BTF 2.5 è una realtà, trovando posto in questa prima fase di adozione su due modelli di rilievo, la potentissima GeForce RTX 5090 e la valida GeForce RTX 5070 Ti, molto vicina a una GeForce RTX 5080 per chi non lo sapesse.

Andando nel dettaglio, i modelli che utilizzano per primi il connettore GC-HPWR di nuova generazione sono la ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF e la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti BTF. Ma vediamone insieme i dettagli e le caratteristiche.

ASUS BTF si evolve: nuovo connettore e migliore compatibilità con le schede madri

Come discusso nel nostro articolo dedicato, nell’ultimo anno ASUS ha lavorato molto sul connettore GC-HPWR che contraddistingue questa nuova iterazione dell’ecosistema di componenti Back To The Future (2.5 appunto). I nuovi modelli di schede video che sposano tale approccio, non solo migliorano sotto il punto di vista dell’affidabilità e della sicurezza, ma al contempo garantiscono ora una compatibilità estesa anche a schede madri con design standard, o non BTF se preferite.

Tutto questo è possibile grazie alla modifica del design del connettore GC-HPWR, dotato ora di un adattatore removibile che permette di utilizzare il classico connettore PCI-E 16pin, posizionato su questi modelli nella posizione di sempre (ovvero sul lato).

In questo modo, schede video come la ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF acquistano un valore aggiunto (a un prezzo già salato) in fatto di compatibilità e possibile rivendita in ottica futura. Il connettore BTF 2.5 è certificato per oltre 1.000 watt, ma nei test condotti da ASUS ha dimostra di poter reggere senza problemi anche il doppio (2.600 watt di picco per essere precisi).

Quanto ai modelli svelati da ASUS, la ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF non stravolge l’estetica del modello standard già presente nel listino del produttore. A parte le modifiche citate sopra riguardo i connettori di alimentazione, ritroviamo il mastodontico dissipatore a quattro ventole, tre sul frontale e una sul retro per garantire la migliore dissipazione possibile in coppia al generoso corpo lamellare con camera di vapore.

Per il resto rimane tutto immutato, ovvero una GPU da 21.760 Cuda Core abbinato a 680 Tensor Core e 170 RT Core; il sottosistema memoria è altrettanto importante, con 32 GB di VRAM GDDR7 28 Gbps su un’interfaccia a 512 bit. ASUS non ha reso note le frequenze di clock, sicuramente spinte visto che si tratta di una versione overcloccata, così come il TBP che però anche con il nuovo connettore non dovrebbe mutare (575 watt).

La ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti BTF invece, mira a un segmento di mercato inferiore, rimanendo comunque in quella che possiamo definire fascia alta. Questa particolare versione con connettore BTF 2.5 arriva in una bella colorazione bianca, dominata da un gigantesco dissipatore triventola con tecnologia Axial Tech e tutte le funzionalità proprietarie di ASUS in fatto di costruzione, hardware e software.

Anche qui, il connettore GC-HPWR è dotato di un adattatore removibile per adattarla a qualsiasi scheda madre, tuttavia abbiamo già convenuto che in queste casistiche la scheda BTF perde quella che è la sua prerogativa. La GeForce RTX 5070 Ti è una scheda video che può gestire il gaming in 4K con ottimi risultati, non solo grazei alla potenza dell’architettura Blackwell, ma anche per via delle tech NVIDIA come il DLSS 4 con Multi Frame Generator.

A bordo è presente un chip NVIDIA Gb203 con 8.960 Cuda Core, affiancato a 280 Tensor Core e 70 RT Core; la VRAM prevede 16 GB GDDR7 28 Gbps su bus a 256 bit, il tutto per una larghezza di banda pari a 896 GB/s e un Total Board Power che tocca i 300 watt.

Disponibilità e prezzi delle nuove schede video ASUS BTF

ASUS al momento non ha fornito dettagli precisi su disponibilità e prezzi per le nuove ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF e ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti BTF, prodotti che dovrebbero giungere sul mercato nelle prossime settimane.

Riguardo i prezzi, ci aspettiamo un plus rispetto alla versione custom della stessa serie senza connettore BTF; per avere un punto di riferimento, segnaliamo che attualmente la ROG Astral GeForce RTX 5090 OC costa anche oltre 3.000 euro, mentre la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC oscilla tra 1.050 e 1.250 euro.