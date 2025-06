Dopo aver recuperato in modo importante e messo alla corda Intel nel mercato processori consumer e server, AMD sta lavorando con molto impegno per fare lo stesso salto di qualità con le schede grafiche, consumer e professionali aggiungiamo.

Gli sforzi dell’azienda di Lisa Su si stanno concretizzando ultimamente con i primi modelli di schede video basate su architettura GPU RDNA 4 (Radeon RX 9000), un netto passo in avanti rispetto alle proposte RDNA 3 e alle Radeon 7000 che però ancora non riesce a preoccupare NVIDIA.

Per quanto davvero ottime se guardiamo al rapporto prestazioni/prezzo, all’atto pratico le Radeon RX 9000 e più in generale AMD, non hanno ancora una risposta alla GeForce RTX 5090, ma neanche alla GeForce RTX 5080 e figuriamoci a una NVIDIA Pro RTX 6000.

Con la prossima generazione di GPU AMD UDNA / RDNA 5 (ancora non è chiaro), le cose però potrebbero cambiare sensibilmente, probabilmente non tanto da capovolgere i valori in campo, ma secondo i rumor più recenti AMD punta a stravolgere completamente le prestazioni sia in ray-tracing che per quanto concerne l’Intelligenza Artificiale.

Le prossime GPU AMD saranno nettamente più veloci della serie Radeon 9000

Se le Radeon serie 9070 e 9060 vi sono sembrate buone, con diversi rumor che puntano a un’inedita Radeon RX 9090 XT da 32 GB, non perdetevi molto in ragionamenti e ipotesi in quanto AMD sta già guardando al futuro e a una nuova architettura GPU che dovrebbe migliorare in modo importante proprio dove attualmente le proposte Radeon peccano, ovvero il ray-tracing e l’Intelligenza Artificiale, quantomeno se parliamo di prestazione assoluta in rapporto al meglio che può offire l’azienda antagonista.

Secondo quanto suggerito da Kepler_L2, uno dei leaker più attendibili riguardo le mosse AMD in ambito GPU, l’azienda statunitense presenterà la sua nuova architettura “consumer” il prossimo anno; al momento non è molto chiaro se si chiamerà UDNA o RDNA 5, quello che invece sembra emergere è un netto salto di prestazioni e ottimizzazione delle GPU AMD che arriveranno non solo per il mondo PC e le schede video a marchio Radeon, ma anche per la prossima generazione di console, ovvero Xbox e PlayStation (che dovrebbero condividere più o meno la stessa piattaforma).

Ribadendo che al momento discutiamo di informazioni ancora non ufficiali, Kepler_L2 afferma che la prossima architettura GPU di AMD arriverà a essere circa il 20% più veloce in raster rispetto a RDNA 4; non si parla di prestazione assoluta, ma di performance/CU (Compute Unit), quindi un eventuale incremento delle unità di elaborazione potrebbe portare ulteriori benefici.

Molto più marcato sarà invece il boost in ray-tracing e Intelligenza Artificiale, ambiti dove le prossime GPU AMD sono accreditate di un netto balzo in avanti, secondo la fonte raddoppiando le attuali prestazioni di RDNA 4. Attualmente le prestazioni della migliore GPU AMD, ovvero la Radeon RX 9070 XT 16 GB, sono vicine a una GeForce RTX 5070 Ti in raster, ma se parliamo di ray-tracing NVIDIA domina in modo importante e soprattutto se abilitiamo le tech.

Nell’attesa di vedere se AMD ha davvero intenzione di proporre una Radeon RX 9090 XT da 32 GB nei prossimi mesi, un’eventuale Radeon RX serie 10000 con una flaghship capace di offrire un 2x in ray-tracing sull’attuale 9070 XT non sarebbe affatto male, soprattutto se l’azienda rivedesse la dotazione di Compute Unit al rialzo per competere direttamente con la controparte NVIDIA GeForce RTX x80/x90.

Di sicuro NVIDIA non starà a guardare le mosse AMD; con Blackwell non si è parlato di miracolo in quanto le problematiche non sono mancate, ma comunque i modelli di punta sono molto validi e senza rivali sul mercato consumer in quanto a prestazioni assolute in gaming. L’abbiamo detto più volte, un ritorno di AMD in grande stile nella fascia alta o enthusiast potrebbe avere un impatto molto positivo sul mercato consumer e sui prezzi, al momento fuori da ogni controllo.