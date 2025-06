Se bazzicate il mondo del PC building e di conseguenza della componentistica di fascia enthusiast, come ad esempio può essere la NVIDIA GeForce RTX 5090 o la GeForce RTX 4090, sarete a conoscenza della diatriba sul connettore di alimentazione PCI-E 16pin e sulle problematiche di varia natura sorte negli ultimi tre anni, con fusione di cavi, connettori, alimentatori e chi ne ha più ne metta.

Il fenomeno, come detto già noto con le GeForce RTX 40, si è amplificato ulteriormente dopo il lancio della serie GeForce RTX 50 Blackwell, con diversi casi segnalati e una situazione che al momento sembra destinata a non evolversi più di tanto dal lato dei produttori, o quasi aggiungiamo.

Tra i tanti big di settore e partner NVIDIA, quasi indifferenti alla questione (almeno apparentemente), ASUS sembra essere una delle poche aziende alla ricerca di un’alternativa al classico connettore PCI-E 16pin (o PCI-E 12V-2×6 + 4pin se preferite).

L’ultima novità dal colosso taiwanese arriva nel contesto del proprio ecosistema desktop “senza cavi” ASUS BTF, o Back to The Future, una soluzione a quanto pare molto affidabile e concreta che, pur essendo proprietaria, cerca ora di “aprire” alla compatibilità, risultando per questo un’opzione da valutare per il futuro o comunque da cui poter partire.

ASUS svela il nuovo connettore BTF 2.5: più affidabile e flessibile

La linea di componenti ASUS BTF o Back To The Future non è una novità; ne avevamo parlato diffusamente lo scorso anno in un articolo dedicato, ma da allora l’azienda ha continuato lo sviluppo con un’evoluzione costante, talmente rapida che ad esempio non è detto che ritroveremo gli stessi connettori con la prossima generazione di GPU (vedi GeForce le ipotetiche RTX 60).

Detto questo, la novità che ASUS ha mostrato sulla piattaforma BiliBili, con un host speciale come Tony Yu (General Manager ASUS Cina), riguarda l’evoluzione del connettore BTF, utilizzato ricordiamo per eliminare dalla vista qualsiasi cavo di alimentazione dalla scheda video e ottenere una build ordinata e funzionale grazie all’impiego di questi particolari connettori inversi.

Il nuovo connettore ASUS BTF 2.5 ideato dal produttore e svelato in anteprima al pubblico da Yu, mostra un netto miglioramento in quanto a gestione della corrente e dell’affidabilità in fatto di temperature, cercando inoltre di evolversi anche dal punto di vista della compatibilità con schede madri che non supportano lo standard ASUS BTF.

Le precedenti versioni delle schede video ASUS BTF (fino a 2.0) avevano in comune il connettore proprietario che doveva essere abbinato per forza a una scheda madre BTF dello stesso tipo. Con BTF 2.5 invece, il connettore proprietario ASUS GC-HPWR rimane, ma le nuove schede video vengono fornite con un adattatore che permette di rimuoverlo e alimentare le schede con il classico PCI-E 16pin (che a questo punto sarà comunque presente ma coperto si presume).

In questo modo le schede grafiche ASUS BTF 2.5 potranno essere installate su schede madri non compatibili, perdendo però la natura di un ecosistema senza cavi. Ma non è tutto. Non c’è in ballo solo la compatibilità e l’estetica, ma anche l’affidabilità, le prestazioni e la stabilità.

A questo proposito infatti ASUS BTF 2.5 fa un salto a dir poco enorme. Ricordando che le versioni precedenti gestivano un massimo di 600 watt, BTF 2.5 è certificato per oltre 1.000 watt ma nelle prove ASUS ha gestito senza problemi fino a 1.900 watt, con picchi di 2.600 watt utilizzando due alimentatori.

Il sistema AUS non solo sembra gestire senza problemi di stabilità fino a 200 Ampere, ma riesce a mantenere temperature di esercizio decisamente accettabili. Con un carico di 1.900 watt (150 ampere) il connettore non supera i 41 °C con i cavi di alimentazione a circa 70 °C.

Un risultato di rilievo se pensiamo che in situazioni normali neanche una scheda video come la GeForce RTX 5090 richiede tanto, a meno di modifiche estreme.

Per dovere di cronaca, segnaliamo comunque che la prova è stata condotta su un PCB completamente vuoto per un test mirato al connettore di nuova generazione. Vedremo come si comporterà nella realtà visto che la stessa ASUS ha confermato che la prima GPU a utilizzare BTF 2.5 sarà proprio la GeForce RTX 5090.