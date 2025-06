La recentissima GeForce RTX 5050 è la scheda grafica che completa, almeno per il momento, la serie consumer GeForce RTX 50 annunciata da NVIDIA a gennaio in occasione del CES di Las Veags.

Ufficializzata solo lo scorso 24 giugno, questo modello rappresenta la proposta più economica basata su architettura GPU Blackwell, un chip destinato ovviamente alla fascia bassa, ma non per questo da snobbare a priori come sembra stia facendo un’ampia parte della stampa e dei produttori (almeno a oggi).

Come discusso nel nostro articolo dedicato, NVIDIA ha annunciato sia la versione laptop (già disponibile sui notebook) che quella desktop, con una disponibilità attesa invece per la metà di luglio.

In questo contesto, preoccupandosi poco di diatribe sulla validità o meno di questa scheda, Gigabyte sembra non voler lasciare nulla ai competitor neanche in occasione di questo lancio, anzi sembra voler concretizzare ulteriormente nella fascia bassa con almeno tre diverse varianti della GeForce RTX 5050. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Gigabyte GeForce RTX 5050: la fascia bassa è servita con tre modelli

A distanza di pochi giorni dal lancio della GeForce RTX 5050, Gigabyte ha aggiunto a catalogo tre modelli della nuova GPU NVIDIA, nel dettaglio Gigabyte GeForce RTX 5050 Gaming OC, Gigabyte GeForce RTX 5050 WindForce OC e Gigabyte GeForce RTX 5050 Low Profile (probabilmente la più sensata).

Precisando che NVIDIA non ha rilasciato le specifiche tecniche definitive della GPU (la versione laptop usa una Blackwell GB207), pare quasi confermato che l’ultima arrivata ricalcherà “più o meno” le caratteristiche della variante laptop, ovviamente con un TBP (Total Board Power) adeguato a una piattaforma desktop. Ma sarà davvero così?

Dalla GeForce RTX 5050 desktop ci aspettiamo quindi più dei 2.560 Cuda Core visti sul modello laptop, abbinati ricordiamo a 80 Tensor Core e 20 RT Core; il reparto memoria prevede 8 GB di VRAM su bus a 128 bit, ma qui abbiamo la prima sorpresa in quanto Gigabyte anticipa che la scheda NVIDIA non utilizzerà i chip GDDR7 (al pari delle altre Blackwell) ma una più lenta GDDR6.

Il TBP sarà almeno di 130 watt per spingere la frequenza di clock, mentre l’alimentazione ausiliaria è affidata a un singolo connettore PCI-E 8pin, anche sui prodotti Low-Profile che arriveranno in seguito.

Passando invece ai modelli Gigabyte, al pari di quanto detto per la GeForce RTX 5060 8 GB, un modello Gaming con dissipatore a tripla ventola sembra del tutto sovradimensionato rispetto alla specifiche tecniche della scheda grafica, tuttavia la Gigabyte GeForce RTX 5050 Gaming OC arriverà probabilmente con frequenze di clock molto spinte che potrebbero in qualche modo giustificarne il prezzo.

Il modello Gigabyte WindForce OC invece punta su una soluzione a doppia ventola, più sensata se vogliamo, mantenendo comunque inalterate le altre caratteristiche (a parte il sistema di dissipazione e relativi RGB) e l’overclock di fabbrica.

Chiude il cerchio la Gigabyte GeForce RTX 5050 Low Profile, una scheda video supercompatta da 18,2 centimetri pensata per sistemi SFF (Small Form Factor); anche qui Gigabyte non si fa mancare tre piccole ventole per raffreddare il corpo lamellare con heatpipe in rame, caratteristica che però non inciderà più di tanto sul Boost Clock, sicuramente ridotto rispetto ai due modelli visti in precedenza.

NVIDIA GeForce RTX 5050 desktop: possibili caratteristiche finali e prezzi

Dopo la sostanziosa “condivisione” da parte di Gigabyte sul sito ufficiale, possiamo ora rivedere le possibili specifiche della GeForce RTX 5050 desktop che, a questo punto, sembra non ricalcare al 100% la scheda tecnica del modello per notebook (anzi il contrario).

Visto soprattutto il “downgrade” del sottosistema memoria rispetto a GeForce RTX 5050 Laptop, possiamo anche ipotizzare che la GPU in dotazione al modello per PC desktop sarà dotata di 3.072 Cuda Core, con un relativo adeguamento di Tensor Core ed RT Core.

Pensandoci bene, la GeForce RTX 5060 utilizza 3.840 Cuda Core dai 3.072 della GeForce RTX 4060, quindi una GeForce RTX 5050 non potrà avere lo stesso numero di Cuda Core della GeForce RTX 4050 (2.560 appunto). Per il resto invece tutto dovrebbe combaciare, ma per comodità facciamo un riepilogo:

NVIDIA GeForce RTX 5050 Desktop – Possibili caratteristiche

GPU GB207 o GB206?

Cuda Core 3.072?

Tensor Core ?

RT Core ?

Frequenza GPU >2.520 MHz

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 20-21 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria >320 GB/s

TBP >= 130 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video Display Port 2.1b, HDMI 2.1a

Riguardo i prezzi, l’MSRP dichiarato da NVIDIA per la GeForce RTX 5050 è di 249 dollari, cifra che di sicuro lieviterà in Italia almeno a 270-300 euro per i modelli base, qualcosa in più come da prassi per i prodotti più elaborati come la Gigabyte GeForce RTX 5050 Gaming OC.