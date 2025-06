Durante la WWDC 2025 Apple ha svelato una delle novità più inattese e significative per chi segue con attenzione l’evoluzione del gaming sui dispositivi della mela: l’arrivo dell’app Giochi, un nuovo hub dedicato ai videogiocatori che rappresenta di fatto la rinascita e la rivisitazione completa del tanto dimenticato Game Center; una mossa che conferma ancora una volta l’interesse crescente del colosso di Cupertino verso l’intrattenimento videoludico, non solo su iPhone ma anche su Mac e iPad.

Addio Game Center, benvenuta app Giochi

Quello che fino a ieri era un servizio trascurato e poco integrato (ricordiamo che Game Center era stato lanciato 15 anni fa ma di fatto lasciato a languire per oltre un decennio) oggi rinasce sotto forma di una vera e propria app stand alone, preinstallata su iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 che arriveranno questo autunno.

Il suo nome è semplicemente Giochi e sarà il cuore pulsante del gaming nel futuro ecosistema Apple; il nuovo hub si ispira dichiaratamente ad approcci ben più moderni e già collaudati nel mondo PC e console, basti pensare a Xbox Game Bar o a GOG Galaxy per intenderci. Al suo interno troveremo classifiche globali, suggerimenti personalizzati, matchmaking, notizie, sfide tra amici, accesso diretto ad Apple Arcade e un’interfaccia in cui ogni utente potrà visualizzare in tempo reale cosa stanno giocando i propri contatti e magari lanciarsi in qualche sfida ad hoc.

All’interno dell’app sarà presente una scheda Libreria dove compariranno tutti i giochi scaricati tramite App Store, con la possibilità di aggiungerli direttamente alla schermata principale di Giochi; e non è tutto, su Mac Apple ha integrato una sovrapposizione in game, che ricorda per certi versi quella già vista su Xbox, e che consente l’accesso immediato a una serie di strumenti essenziali.

Parliamo, per esempio, di chat e comunicazione in tempo reale, controlli audio, connessioni Bluetooth e monitoraggio live della batteria; strumenti che, per chi gioca da portatile, possono fare una notevole differenza in termini di comodità e prestazioni.

La nuova app Giochi è solo un tassello di un puzzle ben più ampio, negli ultimi anni Apple ha chiaramente spinto l’acceleratore sul supporto ai titoli tripla A, portando su iPhone, iPad e Mac giochi del calibro di Resident Evil Village, i remake di Resident Evil 2 e 4, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage; inoltre, al Summer Game Fest 2025 IO Interactive ha annunciato che la trilogia di Hitman sbarcherà sui dispositivi Apple già da quest’estate.

A completare il quadro va segnalata anche l’acquisizione, risalente al mese scorso, di RAC7, il piccolo studio indie noto per l’apprezzatissimo Sneaky Sasquatch; un’operazione che segna il primo ingresso ufficiale di Apple nel mondo dello sviluppo videoludico e che potrebbe essere solo il primo passo verso una strategia più ambiziosa.

Mentre l’ecosistema dei giochi si espande, sul fronte legale Apple continua a scontrarsi con Epic Games in merito alle accuse di comportamento anticoncorrenziale; nonostante il ritorno di Fortnite sull’App Store e l’abilitazione dei pagamenti di terze parti, la questione è tutt’altro che chiusa; a fine maggio infatti Xbox ha presentato una memoria legale in sostegno di Epic, accusando Apple di aver bloccato ingiustamente il lancio del proprio store mobile.

Una vicenda che potrebbe avere conseguenze dirette anche sul futuro della distribuzione dei giochi su iOS, e che inevitabilmente andrà monitorata con attenzione nei prossimi mesi.

Insomma, se fino a qualche anno fa si poteva legittimamente dubitare dell’interesse reale di Apple per il mondo dei videogiochi, oggi sembra che l’azienda abbia intenzione di impegnarsi molto di più in questo settore, e lo fa proponendo un hub moderno, integrato e finalmente al passo con i tempi; agli utenti non resta che attendere l’autunno per poter mettere le mani sulla nuova app Giochi.