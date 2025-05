Dopo quasi cinque anni di assenza, Fortnite è tornato disponibile sull’App Store negli Stati Uniti. Si tratta di un ritorno molto atteso dagli appassionati del battle royale e che arriva al culmine della battaglia legale che ha visto scontrarsi Epic Games ed Apple negli ultimi anni.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Fortnite era stato rimosso dall’App Store nell’agosto del 2020 perché Epic Games aveva introdotto all’interno del gioco un sistema di pagamento esterno che aggirava le commissioni del 30% imposte da Apple sugli acquisti in-app effettuati su qualunque software presente all’interno del suo store.

La scelta di Epic Games andava contro le politiche di pubblicazioni di app e giochi su App Store e per questo motivo Apple decise di rimuovere il gioco dallo store e di bannare definitivamente l’account sviluppatore statunitense di Epic. Da quel momento in poi è susseguita una lunga serie di battaglie legali e ricorsi, con una prima sentenza arrivata nel 2021 che però non ha chiuso definitivamente il caso. Le due aziende hanno continuato a combattere in tribunale fino ad oggi, quando qualcosa sembra si sia finalmente sbloccata.

Fortnite is BACK on the App Store in the U.S. on iPhones and iPads… and on the Epic Games Store and AltStore in the E.U! It’ll show up in Search soon!

Get Fortnite on the App Store in the U.S. ➡️ https://t.co/HQu3pYCXFm pic.twitter.com/w74QPFFkOS

— Fortnite (@Fortnite) May 20, 2025