Apple inaugura ufficialmente una nuova generazione di CarPlay con il lancio di CarPlay Ultra, un sistema pensato per offrire un’esperienza di guida ancora più integrata e coinvolgente; il rollout parte da oggi e riguarda inizialmente i nuovi ordini di veicoli Aston Martin negli Stati Uniti e in Canada, con l’estensione ai modelli esistenti del marchio (dotati del sistema di infotainment di nuova generazione) prevista nelle prossime settimane, tramite aggiornamento software presso i concessionari locali.

Un salto in avanti importante che non si limita al restyling o all’ampliamento delle funzionalità di CarPlay classico, ma ridisegna radicalmente il rapporto tra iPhone e automobile, mettendo al centro un’integrazione senza precedenti tra software Apple e hardware dell’auto.

CarPlay Ultra è il nuovo centro di controllo del veicolo

Come spiegato da Apple, CarPlay Ultra rappresenta il punto di incontro tra “il meglio dell’iPhone e il meglio dell’auto“, unendo estetica, funzionalità e profondità di controllo in un sistema coerente e completamente personalizzabile.

La differenza sostanziale rispetto a CarPlay tradizionale risiede nella capacità del nuovo sistema di interfacciarsi con tutti gli schermi del veicolo, incluso il quadro strumenti, proponendo elementi dinamici come tachimetro, contagiri, indicatori della temperatura e della pressione degli pneumatici, e altro ancora.

Il tutto senza snaturare lo stile dell’auto, ogni casa automobilistica infatti può collaborare con Apple per definire un tema grafico unico, in linea con la propria identità e con le aspettative dei clienti; nel caso di Aston Martin il risultato è un’interfaccia sofisticata, elegante e funzionale, con supporto ai widget interattivi basati su iPhone perfettamente adattati al layout del veicolo.

CarPlay Ultra non è solo un nuovo modo di visualizzare le informazioni, ma anche un nuovo paradigma per interagire con l’auto stessa: gli utenti possono gestire un’ampia gamma di funzionalità tramite comandi touch, pulsanti fisici oppure con l’ausilio di Siri; dalla radio al climatizzatore fino alle configurazioni dell’impianto audio e alle impostazioni delle prestazioni, tutto è accessibile senza dover abbandonare l’ambiente Apple.

Un’evoluzione che mette al centro un’esperienza utente coerente, fluida e intelligente, dove i dati provenienti dall’iPhone (come Mappe, Messaggi e Musica) convivono armoniosamente con quelli dell’auto, il tutto in un unico ecosistema visivo.

Gli automobilisti potranno anche personalizzare temi, colori e sfondi per adattare CarPlay Ultra al proprio stile; le opzioni disponibili comprendono una selezione curata di temi dinamici per il quadro strumenti, con differenti combinazioni cromatiche che spaziano dalle sottili barre blu ai toni rossi più marcati, passando per varianti multicolore.

Anche questa volta Apple sottolinea l’importanza della privacy, la nuova incarnazione CarPlay Ultra eredita le robuste misure di protezione dei dati già presenti su iPhone, assicurando che le informazioni dell’utente rimangano confidenziali e sotto controllo.

Come anticipato in apertura, il lancio di CarPlay Ultra parte da Stati Uniti e Canada con la gamma di veicoli Aston Martin a fare da apripista, l’esperienza è disponibile fin da subito per i nuovi ordini e sarà distribuita tramite aggiornamento software per i modelli già in circolazione nelle prossime settimane.

Nel corso dei prossimi mesi CarPlay Ultra sarà progressivamente esteso a livello globale, e numerose case automobilistiche sono già al lavoro per adottare la nuova tecnologia, tra cui Hyundai, Kia e Genesis. Per quel che concerne la compatibilità, la nuova piattaforma richiede un iPhone 12 o successivo con iOS 18.5 o versioni successive.

L’obbiettivo dell’azienda di Cupertino è chiaro, rendere la guida più intelligente, sicura e personale, facendo leva sulla sinergia tra software Apple e tecnologie automobilistiche.