Presentate a inizio anno al CES di Las Vegas, sono arrivate sul mercato italiano nelle scorse ore le nuove cuffie OpenFit 2 e OpenFit 2+ di Shokz, azienda conosciuta soprattutto per i suoi auricolari sportivi a conduzione ossea.

Si tratta anche stavolta di cuffiette aperte, cioè che non occludono il condotto uditivo permettendo di ascoltare musica, podcast e audiolibri senza perdere la consapevolezza dell’ambiente circostante. Eccone una panoramica.

Caratteristiche e particolarità delle Shokz OpenFit 2 e OpenFit 2+

Le Shokz OpenFit 2 e OpenFit 2+ sono delle cuffie true wireless di tipo open-ear, come dicevamo, pensate non esclusivamente per lo sport ma anche per altre situazioni d’uso, pur conservando alcune particolarità che caratterizzano i dispositivi sportivi come la morbidezza delle parti a contatto con la pelle (l’imbottitura in silicone proprietaria Shokz Ultra-Soft Silicone TM2.0), la forma a spirale che garantisce stabilità, o ancora, la certificazione IP55 di resistenza ad acqua e polvere.

La particolare tecnologia DirectPitch 2.0 che le contraddistingue è pensata per indirizzare il suono direttamente nelle orecchie riducendo al minimo la dispersione sonora e massimizzando la resa audio, pur permettendo di rimanere vigili, caratteristica chiave di questo tipo di cuffie che pur non potendo garantire per motivi tecnici una qualità sonora pari alle classiche cuffie in-ear e simili, risultano per questo più versatili e utilizzabili sostanzialmente in qualsiasi situazione.

Sono caratteristiche comuni a entrambi i modelli, che condividono quasi tutto, a partire dal sistema a due driver che può contare sulla tecnologia DualBoost: c’è un’unità indipendente ad alta frequenza abbinata a una seconda unità a bassa frequenza con diaframma largo (da 17,3) adatto ai bassi, la cui resa si avvale anche di un algoritmo specifico denominato Shokz OpenBass 2.0.

Da segnalare anche la possibilità di personalizzare l’audio dall’app companion Shokz optando per le quattro equalizzazioni preimpostate, a cui si aggiungono due modalità personalizzabili dall’utente, e anche la tecnologia audio surround Dolby Audio, esclusiva del modello OpenFit 2+ che in più offre anche il supporto alla ricarica wireless e la colorazione Space Grey al posto del Beige come alternativa al Black, comune a entrambi i modelli.

Sono dotati inoltre di Bluetooth 5.4 con accoppiamento multipoint per il collegamento simultaneo a due dispositivi, di controlli fisici e touch per la gestione del volume, della riproduzione musicale e delle chiamate, e hanno 4 microfoni beamforming con un sistema di riduzione del rumore basata anche sull’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, Shokz OpenFit 2 e OpenFit 2+ durano 11 ore con una singola ricarica, che diventano 48 sfruttando la carica extra della custodia di ricarica. In 10 minuti di ricarica garantiscono entrambe 2 ore di ascolto, dati che Shokz specifica siano “stati raccolti presso il laboratorio Shokz in un ambiente a temperatura controllata di 25 ± 2 °C, riproducendo audio codificato SBC a un volume del 50% e con tutte le altre funzioni impostate sui valori predefiniti”.

Prezzi e disponibilità delle Shokz OpenFit 2 e OpenFit 2+

Le Shokz OpenFit 2 costano di listino 189 euro, le Open Fit 2+ 199 euro, cuffie che sono già disponibili sul mercato e acquistabili sia sullo store ufficiale di Shokz che su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.

