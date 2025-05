Nella settimana dell’annuncio ufficiale dello smartphone flagship Xperia 1 VII, Sony torna a far parlare di sé presentando le nuovissime cuffie over-ear Sony WH-1000XM6, punta di diamante del produttore nipponico che giunge a tre anni di distanza dal precedente modello (che abbiamo, allora, definito come il punto di riferimento) e punta ad alzare ulteriormente l’asticella per quanto concerne la cancellazione del rumore.

Alla pari degli altoparlanti ULT POWER SOUND lanciati ad aprile, anche le nuove cuffie over-ear sono state realizzate in collaborazione con il cantante Post Malone nell’ambito della campagna audio “For The Music” dell’azienda giapponese.

Scopriamo le nuovissime Sony WH-1000XM6

Le Sony WH-1000XM6 sono cuffie over-ear che non vogliono intaccare i paradigmi della serie 1000X ma, anzi, alzare l’asticella, combinando un suono di qualità superiore, una migliore cancellazione del rumore e un design raffinato “senza giunture” che strizza l’occhio anche ai più esigenti sul fronte della moda.

Rispetto al modello di precedente generazione, Sony ha ri-progettato l’archetto, rendendolo più ampio e morbido (rivestimento in eco-pelle) ma mantenendo il design asimmetrico. I cuscinetti dei padiglioni auricolari sono realizzati per non dare fastidio, anche durante le sessioni prolungate d’ascolto. Il meccanismo pieghevole di chiusura è stato rivisto per garantire durabilità nel tempo, mentre la custodia è stata dotata di una chiusura magnetica.

Qualità del suono senza precedenti, focus sulla cancellazione del rumore

Per mettere a punto l’audio delle Sony WH-1000XM6, il colosso giapponese ha collaborato con ingegneri del suono di fama internazionale presso tre dei migliori studi di registrazione del settore: l’obiettivo era quello di consentire agli utenti l’ascolto della musica esattamente come fosse stata concepita dall’artista.

Il driver da 30 mm è disegnato ad hoc per questo modello per offrire nitidezza sonora e una vasta gamma di “dettaglio”. Per dare spazio a tutte le sfumature, a ogni frequenza, troviamo poi una cupola in fibra di carbonio e una struttura della bobina mobile particolare. C’è il supporto all’audio ad Alta risoluzione (anche wireless) grazie alla tecnologia LDAC; con l’utilizzo della Edge-AI (con la funzione DSEE Extreme), le cuffie migliorano la qualità dei file musicali digitali compressi in tempo reale.

Grande attenzione è stata posta sulla cancellazione del rumore: il processore HD QN3 è dotato di un filtro di rumore “look-ahead” che migliora la conversione D/A e consente alle cuffie di “prevedere” e ottimizzare il rumore di quantizzazione, prevenendo eventuali problematiche e mantenendo costante la qualità. Questo processore sfrutta poi un sistema di 12 microfoni adattivi e può lavorare in tempo reale, migliorando di 1,5 volte le performance del modello di precedente generazione: le cuffie saranno in grado di bloccare il rumore di fondo in qualsiasi contesto.

È poi presente il nuovo Adaptive NC Optimiser di Sony, che si adatta a qualsiasi tipologia di rumore esterno e/o pressione dell’aria. Le Sony WH-1000XM6 offrono, inolte, la modalità Auto Ambient Sound che si adatta all’ambiente circostante, sempre in tempo reale.

L’app Sound Connect di Sony apre le porte a tutte le personalizzazioni del caso, in ambito esperienza d’ascolto: equalizzatore a 10 bande, effetto Background Music, equalizzatore Game EQ (pensato per i videogiocatori), modalità 360 Reality Audio Upmix for Cinema (ovvero l’audio spaziale, pensato per la visione dei film in qualità cinematografica).

Altre funzionalità smart

Oltre alle funzionalità legate all’ascolto per i contenuti multimediali, musica o film che siano, le Sony WH-1000XM6 possono tranquillamente essere usate anche in chiamata e, grazie al sistema di sei microfoni e alla sapiente gestione dell’AI (tramite un sistema di beamforming), rilevano la voce dell’utente e filtrano i rumori di fondo.

Un’altra funzionalità smart è il Scene-based Listening, che sfrutta la tecnologia di rilevamento per riprodurre in automatico la musica in base a ciò che l’utente sta facendo, regolando il livello di cancellazione del rumore (in base all’ambiente circostante e alla posizione).

Dal punto di vista della connettività, oltre al classico jack audio da 3,5 mm, c’è il supporto al Bluetooth 5.3 (con LE), giusto mix tra bassa latenza e alta qualità: troviamo, inoltre, il supporto alle funzionalità Multi-point e Auto-Switch.

Le Sony WH-1000XM6 possono essere usate anche se scariche: basterà connetterle a un alimentatore con la porta USB-C. C’è anche il supporto alla ricarica rapida che, in appena 3 minuti (con alimentatore da 20 W opzionale), permette di guadagnare altre tre ore di autonomia.

Specifiche tecniche e immagini delle Sony WH-1000XM6

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove cuffie over-ear Sony WH-1000XM6.

Peso: 254 grammi

Audio: driver da 30 mm (al neodimio), microfono MEMS (omnidirezionale) Impedenza: 48 ohm (1 kHz) Risposta in frequenza: 4-40.000 Hz (JEITA), 20-40.000 Hz (Bluetooth) Sensibilità: 103 dB/mW Cancellazione adattiva del rumore (sistema a 12 microfoni, 6 per padiglione) Modalità suono ambient (anche automatica) Modalità trasparenza Scene-based Listening

(al neodimio), microfono (omnidirezionale) Connettività: Bluetooth 5.3 (con BLE), jack audio da 3,5 mm Connessione multi-punto (con Auto Switch) Supporto Auracast Connettività passiva

(con BLE), Autonomia: fino a 30 ore

Ricarica completa: circa 3,5 ore (3 ore di riproduzione in tre minuti) Possibilità di ascoltare musica con le cuffie in carica

(3 ore di riproduzione in tre minuti)

Disponibilità e prezzo delle Sony WH-1000XM6

Le nuove Sony WH-1000XM6 sono già disponibili al pre-ordine in Italia, con la vendita effettiva che inizierà nei prossimi giorni, presso vari canali (incluso Amazon, dove sono pre-ordinabili con spedizioni a partire dalla prossima settimana).

Queste cuffie over-ear, che arrivano nelle tre colorazioni Black, Midnight Blue e Platinum Silver, vengono proposte al prezzo consigliato di 449 euro, appena 30 euro in più rispetto al modello di precedente generazione (che nel frattempo sono scese e, street price, si trovano facilmente a meno di 300 euro).

Acquista le Sony WH-1000XM6 su Amazon