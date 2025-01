Sabato scorso si è concluso il CES 2025, uno degli eventi tecnologici più importanti a livello globale e che, complice lo svolgimento all’inizio del nuovo anno, rappresenta una sorta di anticipazione di quelle che saranno le novità nel corso dei mesi successivi. Tanti i settori coinvolti da quello automotive con l’auto a energia solare a quello dei dispositivi indossabili con il primo smart ring di lusso passando per i nuovi TV OLED Premium di Panasonic e il Wi-Fi 7 di TP-Link. Anche il comparto audio non è stato da meno con Shokz che ha presentato due importanti novità per quel che riguarda la tecnologia open-ear: le nuove cuffie wireless OpenFit 2 e la cuffia OpenMeet UC.

Le innovazioni delle cuffie Shokz OpenFit 2

Qualità del suono superiore, comfort e praticità sono questi i termini utilizzati da Shokz per presentare OpenFit 2, i nuovi auricolari true wireless open-ear che hanno come obiettivo quello di rappresentare un nuovo punto di riferimento per il settore.

Dal punto di vista del design le Shokz OpenFit 2 prosegue la tradizione dell’azienda promuovendo un design open-ear per ridurre i danni all’orecchio dovuti all’utilizzo intensivo di cuffie e auricolari. Due le principali novità di Shokz OpenFit 2: la qualità audio e la vestibilità. Sul fronte audio gli auricolari integrano la nuova tecnologia Shokz DualBoost che utilizza due driver indipendenti che elaborano separatamente i suoni a bassa e ad alta frequenza restituendo un suono più ricco e immersivo. In questo modo si ottiene una riproduzione audio di qualità ma senza isolare completamente la persona che indossa le cuffie.

Inoltre OpenFit 2 integra l’evoluzione della tecnologia DirectPitch 2.0, con una serie di tecniche ingegneristiche in grado di ottimizzare il modo in cui il suono viene trasmesso alle orecchie riducendo notevolmente le dispersioni. È una soluzione che migliora l’esperienza uditiva consentendo di concentrarsi sull’ascolto e dall’altra di non disturbare le persone che si trovano vicino a chi utilizza questi auricolari.

L’altro aspetto importante è legato alla vestibilità con i nuovi auricolari true wireless open-ear di Shokz che sfruttano i vantaggi dei ganci flessibili in silicone Ultra-Soft 2.0. Questo innovativo gancio auricolare si adatta al meglio alla forma dell’orecchio garantendo, grazie all’utilizzo della lega di nichel-titanio, un’ottima stabilità anche durante le sessioni più intense di allenamento.

Shokz OpenMeet UC, la cuffia over-ear premiata al CES 2025

L’altra novità presentata nel corso del Consumer Electronic Show 2025 riguarda le cuffie OpenMeet UC. Un dispositivo che ha ottenuto il CES Innovations Awards 2025 Honoree, il riconoscimento conferito ai prodotti che ridefiniscono il settore di riferimento migliorando l’esperienza d’uso degli utenti.

OpenMeet UC sono delle cuffie da ufficio, con design open-ear caratterizzate dall’utilizzo della tecnologia a conduzione ossea Bone Conduction Technology di Shokz.

Con un peso di soli 78 grammi, queste cuffie Shokz integrano un design innovativo a 5 punti con tecnologia TitaniumFlex, che garantisce un’adattabilità ottimale senza esercitare pressione e permettendo un comfort elevato anche a coloro che indossano gli occhiali da vista. Grazie ai cuscinetti intercambiabili, disponibili in tre misure, si ha inoltre un supporto personalizzabile.

Sul fronte tecnologico il sistema a doppio microfono, basato sulla tecnologia cVc di Qualcomm, riduce il rumore di fondo fino al 98,6%, amplificando la voce per una maggiore chiarezza. Per la trasmissione audio, invece, le cuffie sfruttano la tecnologia DualPitch che combina la conduzione ossea a quella aerea: grazie alla conduzione ossea le vibrazioni passano attraverso gli zigomi lasciando libere le orecchie, mentre la conduzione aerea dirige il suono a bassa frequenza direttamente nel condotto uditivo, assicurando un audio bilanciato. La tecnologia PremiumPitch 3.0, infine, estende le alte frequenze oltre i 20 kHz, permettendo di ottenere un’esperienza sonora chiara e dettagliata.