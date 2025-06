Tra le novità che Nintendo ha integrato nella nuova Switch 2, ufficialmente disponibile dalla giornata di ieri, spicca una funzionalità tanto curiosa quanto potenzialmente utile: si chiama Game Chat e consente, per la prima volta su console Nintendo, di utilizzare una webcam esterna per mostrarsi in video durante le sessioni di gioco.

Una novità che ha sollevato fin da subito la classica domanda “sì, ma quanto costa l’accessorio ufficiale?“. La risposta è secca, 60 euro, ma non è affatto necessario acquistare la webcam di Nintendo; con pochi accessori che molti utenti Android e iOS potrebbero già avere in casa è possibile usare il proprio smartphone come webcam compatibile con Switch 2, e il tutto funziona senza il bisogno di app aggiuntive o modifiche software.

Si può usare uno smartphone come webcam per la Nintendo Switch 2

Il cuore di questa soluzione si chiama scheda di acquisizione video, un accessorio che molti conoscono già per l’uso con OBS o per lo streaming da console; collegandola via USB-C alla Switch 2 e poi utilizzando un cavo USB-C/HDMI (compatibile con l’uscita video dello smartphone), è possibile trasmettere il segnale video del telefono alla console, che lo riconosce come una webcam esterna; non servono installazioni, configurazioni complicate o applicazioni di terze parti.

Un approccio decisamente basilare, in linea con la volontà di Nintendo di introdurre nuove funzioni senza sacrificare l’accessibilità, ma al tempo stesso lasciando libertà d’azione agli utenti più smanettoni.

La compatibilità non si limita a una marca o a un modello specifico, qualsiasi smartphone dotato di porta USB-C e supporto all’uscita video (ovvero la possibilità di inviare il proprio segnale tramite HDMI) può teoricamente essere utilizzato; questo vale per molti smartphone Android ma anche per gli iPhone.

In pratica, se già disponete di questi accessori per collegare il vostro telefono a una TV o a un monitor, potete usarli anche per trasformare il vostro dispositivo in una webcam per Switch 2.

Il vantaggio di questa alternativa è ovvio, il risparmio economico; l’accessorio ufficiale venduto da Nintendo costa 60 euro, ma una scheda di acquisizione video compatibile si trova anche a meno di 20 euro, e un cavo USB-C/HDMI può costare pochi euro, se non già incluso in confezioni di smartphone o TV box. Molti utenti potrebbero dunque evitare una spesa extra sfruttando accessori che già possiedono, magari utilizzati in contesti di streaming o videoconferenze.

Non è ancora chiaro se Nintendo permetterà un’integrazione più profonda di smartphone e webcam all’interno dei propri giochi o servizi, al momento Game Chat sembra orientata principalmente all’interazione durante il gioco online; tuttavia, considerando la versatilità di Switch 2 non è escluso che in futuro possano arrivare anche applicazioni dedicate, o funzionalità più avanzate legate al riconoscimento facciale o alla registrazione video.