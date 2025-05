Con l’arrivo sempre più vicino di Nintendo Switch 2, le aspettative e i desideri dei fan si moltiplicano, complici anche i primi dettagli specifici quasi confermati; tuttavia, c’è una funzione storica di alcune console dell’azienda, amata, rimpianta e mai davvero sostituita, che sembra essere ancora assente all’appello: il Registro Attività.

Un sistema che molti utenti Nintendo ricorderanno con affetto per la sua completezza e precisione, presente su Wii, Wii U e su 3DS; nella generazione attuale però è stato inspiegabilmente accantonato ma, con Switch 2 pronta al debutto, il momento per riportarlo in vita non potrebbe essere più adatto.

Il Registro Attività tornerà su Nintendo Switch 2?

Per chi non lo ricordasse (o non lo conoscesse), il Registro Attività non era solo una lista di giochi avviati o ore approssimative giocate, come accade sull’attuale Switch; al contrario offriva una panoramica dettagliata e quotidiana del tempo trascorso su ogni titolo, con tanto di grafici, cronologia per giorno e confronto tra titoli.

Un sistema pensato per chi ama analizzare il proprio modo di giocare, magari per sapere quanto tempo si è effettivamente impiegato per completare un RPG, o per confrontare le ore spese su diversi giochi nel corso delle settimane; queste funzioni erano presenti già più di dieci anni fa su piattaforme come Nintendo 3DS, con risultati di tutto rispetto anche in termini di interfaccia e immediatezza.

La versione implementata sull’attuale Nintendo Switch tuttavia, lascia molto a desiderare: la console impone infatti un’attesa di almeno sette giorni prima di mostrare un dato approssimativo (“Hai giocato per più di 10 ore“) e non fornisce alcun dettaglio su sessioni individuali, media giornaliera o tempo complessivo effettivo; una limitazione che, se inizialmente poteva essere tollerabile, oggi appare semplicemente anacronistica.

In un contesto in cui il gioco ibrido è sempre più centrale, sapere quanto e come si gioca non è solo una curiosità, ma anche un’informazione utile per chi vuole ottimizzare le proprie sessioni o capire come bilanciare tempo e attività.

Con Switch 2 che promette una nuova generazione di titoli e funzionalità, riportare il Registro Attività alla ribalta (magari in veste moderna e integrata con il cloud) potrebbe rappresentare uno dei modi più semplici per conquistare i fan, anche senza rivoluzioni hardware o aggiornamenti monumentali.

Inoltre, un sistema simile potrebbe fungere da base per un ritorno parziale dello Street Pass, altra funzione iconica della generazione 3DS in cui i passi tracciati e le interazioni con altri utenti venivano visualizzate in modo dinamico; sebbene Switch 2 per dimensioni e natura non si presti altrettanto bene alla portabilità pura del 3DS, le logiche dell’interazione di prossimità potrebbero comunque trovare nuova vita, magari con eventi specifici o funzioni pensate per fiere, convention e simili.

Anche se lo Street Pass potrebbe sembrare un’utopia in chiave moderna, ripristinare il Registro Attività è tutt’altro che impossibile, si tratterebbe di una modifica tutto sommato contenuta, potenzialmente implementabile anche tramite un aggiornamento firmware, e che risponderebbe a una richiesta reale e condivisa da parte della community.

Insomma, Nintendo ha l’occasione di fare centro con poco, migliorare il monitoraggio delle attività di gioco, offrire dati precisi e immediatamente accessibili, nonché riavvicinare quei giocatori che amavano confrontare statistiche, ore giocate e progressi tra console e generazioni diverse. Non ci resta che attendere per scoprire se con la prossima Switch Nintendo ascolterà la base di utenti più fedeli.