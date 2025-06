Tra pochi giorni, la nuova e attesissima console Nintendo Switch 2 farà il proprio debutto ufficiale anche sul mercato italiano, per questo motivo è ancora più importante che i potenziali acquirenti arrivino all’appuntamento adeguatamente informati anche su come utilizzare correttamente il dispositivo, a partire dalla non rimozione della pellicola preapplicata sul display.

Sì, perché un avvertimento di questo tenore figura addirittura nella documentazione ufficiale di Nintendo, con particolare riferimento alle Informazioni per la salute e la sicurezza relative proprio alla nuovissima Switch 2. Dopo tutte le classiche avvertenze, il produttore giapponese raccoglie anche una serie di avvisi utili, l’ultimo del quale è piuttosto curioso: «Lo schermo della console è coperto da una pellicola allo scopo di prevenire il distaccamento di eventuali frammenti in caso di rottura. Non rimuoverla».

A ben vedere, dunque, si tratta di uno speciale rivestimento anti-scheggiatura che assolve ad una funzione di sicurezza ben precisa: evitare che, in caso di rottura dello schermo, l’utente possa ferirsi con le schegge del display. È opportuno precisare che Nintendo aveva inserito un avviso di identico tenore anche nella documentazione della precedente Switch OLED.

Tornando alla pellicola, dalla terminologia utilizzata dal produttore si evince che la stessa è finalizzata a proteggere l’utente, ma non il dispositivo. Insomma, la pellicola preapplicata sullo schermo di Nintendo Switch 2 potrebbe anche avere delle proprietà anti-graffio e di protezione dagli urti, tuttavia non è questa la sua funzione principale. Per questo motivo, gli acquirenti della nuova console intenzionati a proteggerne davvero lo schermo da graffi e rotture in caso di caduta, dovranno ricorrere ad una classica pellicola in vetro temperato (a proposito, avete visto la nostra prova della nuova pellicola antiriflesso di Samsung?)