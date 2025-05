Nintendo Switch 2 è sulla bocca di tutti e, sebbene il lancio iniziale, previsto per il prossimo 5 giugno, preveda un display LCD, le voci su un futuro modello con tecnologia OLED si fanno sempre più insistenti, con Samsung che sembra possa giocare un ruolo da protagonista. Ma non è tutto, perché Nintendo ha già confermato un importante appuntamento per questa estate. Andiamo a vedere insieme tutto ciò che c’è da sapere.

Nintendo Switch 2: prima LCD, poi il sogno OLED con l’aiuto di Samsung

La strategia sembra chiara e ricalca quanto già visto con il modello precedente: la Nintendo Switch 2 arriverà sul mercato inizialmente con un display LCD da 8 pollici, che promette già faville con supporto HDR e 120 Hz. Tuttavia, come un copione già scritto, si profila all’orizzonte una versione aggiornata dotata di un pannello OLED. Questa mossa, che tanto ha giovato alla prima Switch (il modello OLED ha infatti superato le vendite della versione originale), vede in Samsung Display un partner sempre più strategico e un attivo promotore dell’idea.

La collaborazione tra Nintendo e il colosso coreano si è già intensificata per incrementare la produzione della Switch 2. Samsung, infatti, non è un nome nuovo per la casa di Kyoto: è già stata incaricata della produzione dei chip principali per la nuova console e fornisce memorie NAND-Flash e, appunto, i display OLED per l’attuale generazione di Switch. Questa sinergia, che si è dimostrata fruttuosa, aumenta esponenzialmente le probabilità che Samsung ricopra un ruolo centrale anche per le future evoluzioni della Switch 2, inclusa la tanto attesa variante OLED.

Le aspettative per la nuova console sono altissime, tanto che Nintendo punta a distribuire oltre 15 milioni di unità entro marzo 2026. Un obiettivo ambizioso, supportato da una domanda che si preannuncia da record: basti pensare che solo in Giappone le richieste di preordine hanno toccato quota 2,2 milioni, costringendo l’azienda a scusarsi per non poterle accogliere tutte.

Ma quando potremmo mettere le mani su questa versione “deluxe” con schermo OLED? Se Nintendo dovesse seguire una tabella di marcia simile a quella della prima Switch, che ricevette l’upgrade OLED nel 2021 (quattro anni dopo il lancio del 2017), allora una Nintendo Switch 2 OLED potrebbe vedere la luce non prima del 2028. I vantaggi di questa tecnologia sono noti: neri più profondi, contrasti superiori, colori più vividi e un potenziale minor consumo energetico, tutti aspetti che esalterebbero l’esperienza su una console portatile.

Nintendo al Gamescom 2025

Mentre si delineano i piani per l’hardware della Switch 2 e le sue possibili evoluzioni, Nintendo dimostra di avere già lo sguardo rivolto al futuro degli eventi videoludici, e lo fa con un annuncio che sa di “ritorno alle origini”. È infatti ufficiale la conferma della partecipazione di Nintendo a Gamescom 2025, che segna un importante rientro alla più grande fiera videoludica europea dopo un anno di assenza. L’appuntamento è fissato a Colonia, in Germania, dal 20 al 24 agosto.

La scelta delle date non è casuale e suona come una vera e propria dichiarazione d’intenti: Gamescom 2025 si terrà infatti appena due mesi dopo il lancio globale della Nintendo Switch 2, previsto per il 5 giugno 2025 (con prezzi annunciati di 449,99 dollari per gli USA, 395,99 sterline per il Regno Unito e 469,99 euro per l’Europa). Questo posizionamento strategico suggerisce che l’evento sarà un momento cruciale per la grande N, un’occasione d’oro per mantenere alto l’entusiasmo attorno alla nuova console e, soprattutto, per permettere al pubblico europeo di toccare con mano le potenzialità della nuovissima Switch 2.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account X ufficiale di Nintendo Germania, con un invito che non lascia spazio a dubbi:

Segnatevelo in rosso sul calendario: Nintendo tornerà a Gamescom 2025. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a Colonia dal 20 al 24 agosto!

Rot im Kalender anstreichen: Nintendo ist 2025 wieder auf der @gamescom. Wir freuen uns, euch vom 20. bis 24. August in Köln begrüßen zu dürfen! pic.twitter.com/8B3ibgOyBu — Nintendo DE (@NintendoDE) May 19, 2025

Cosa dobbiamo aspettarci? Sebbene Nintendo non abbia ancora svelato la sua lineup completa per l’evento, le aspettative sono altissime. È quasi scontato che lo stand sarà dominato da demo giocabili della Nintendo Switch 2, offrendo ai partecipanti – e ai potenziali acquirenti – la possibilità di sperimentare di persona le performance “next-gen” della console. Tra i titoli first-party che potrebbero fare la loro comparsa in versione giocabile si vocifera di pezzi da novanta come Donkey Kong: Bananza, Mario Kart World, Drag X Drive, ma anche attesissimi ritorni come Pokémon Legends Z-A e Metroid Prime 4: Beyond.

Ma non è finita qui, perché Nintendo potrebbe cogliere l’occasione per illustrare ulteriormente i vantaggi per chi passerà alla nuova piattaforma. Si parla infatti di 12 titoli già esistenti per Nintendo Switch che riceveranno aggiornamenti gratuiti per Switch 2 al lancio della console. Tra questi figurerebbero capolavori del calibro di Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlatto & Violetto e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Questi upgrade non si limiteranno a semplici ritocchi, ma promettono miglioramenti significativi come aumento di risoluzione e framerate, oltre all’introduzione della nuova funzionalità multiplayer GameShare, che permetterà la cooperativa su più console con una singola copia del gioco.

Resta da vedere se i fan e tutti gli utenti interessati all’acquisto della nuova console portatile di Nintendo, in uscita a brevissimo, avranno la pazienza di attendere la versione con il display più evoluto o si tufferanno subito sulla prima ondata della nuova console, magari proprio dopo averla provata a Colonia.