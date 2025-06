A poco più di due mesi dall’annuncio ufficiale che ha dato il benvenuto al mese di aprile, Nintendo ha ufficialmente avviato le vendite della nuova console portatile Nintendo Switch 2 che, già adesso, risulta quasi introvabile.

Intanto, emerge che il colosso giapponese sta lavorando per aggiornare alla next gen ancora più titoli della console di vecchia generazione rispetto a quelli annunciati in un primo momento.

La Nintendo Switch 2 è ufficialmente in vendita

Il 5 giugno 2025, come previsto, aprono ufficialmente le vendite della Nintendo Switch 2, la console portatile di nuova generazione targata Nintendo che, dopo l’annuncio ufficiale dello scorso 2 aprile, ha fatto a lungo parlare di sé, nel bene e nel male.

Nonostante su alcuni store (come Amazon o il MyNintendo Store) risulti già esaurita, la console risulta ancora disponibile presso altre catene dell’elettronica di consumo dove viene proposta a quelli che sono i prezzi ufficiali di listino: 469,99 euro se acquistata “singolarmente” o, in alternativa, al prezzo di 509,99 euro se acquistata in bundle con il nuovissimo Mario Kart World.

Si allarga il catalogo dei titoli “Switch 2 Edition”

Il portale specializzato Nintendo Life ha scovato nuove pagine di supporto (sul portale di supporto ufficiale di Nintendo) che suggeriscono l’aggiornamento in ottica Switch 2 di altri otto titoli disponibili per Switch 1 che si aggiungono ai dodici per cui l’aggiornamento era già stato “promesso” lo scorso 16 maggio.

Di seguito riportiamo l’elenco dei “nuovi” titoli first-party che guadagnano la Nintendo Switch 2 Edition:

Nella maggior parte dei casi, Nintendo suggerisce che “sono state apportate diverse modifiche per migliorare il gameplay su Nintendo Switch 2”, senza entrare nel dettaglio sulla natura dei reali miglioramenti.

Anche sviluppatori di terze parti hanno recentemente annunciato aggiornamenti ai loro titoli: tra questi rientrano Epic Games, che ha promesso un miglioramento per quanto concerne i frame rate, la risoluzione e l’accesso a GameChat con Fortnite, e Hello Games, che ha promesso l’aggiunta del supporto multi-giocatore e la compatibilità coi Joy-Con 2 per No Man’s Sky.