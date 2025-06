Il noto portale iFixit, specializzato in montaggi e riparazioni, ha aggiornato i punteggi di riparabilità dell’originale Nintendo Switch, assieme alle varianti OLED e Lite, riducendo drasticamente la votazione data alla console durante il periodo di lancio avvenuto ormai 8 anni fa. La console è sostanzialmente più difficile da riparare rispetto al passato, per una serie di fattori che il portale spiega in un post sul suo blog.

Mentre aspettiamo il lancio di Nintendo Switch 2 atteso per domani, iFixit ha deciso quindi di riprendere in mano il modello originale di Nintendo Switch per verificare quanto la console abbia resistito allo scorrere del tempo e all’evoluzione delle tecnologie in questi anni. Nel 2017, quando la console è stata lanciata per la prima volta sul mercato, il portale le aveva assegnato un punteggio di 8 su 10, considerandola facilmente riparabile per l’epoca.

I tempi tuttavia sono cambiati, la tecnologia e la concorrenza sono avanzati a piede duro e anche i criteri di valutazione di iFixit si sono fatti più severi. Rivedendo Nintendo Switch a distanza di 8 anni, il portale ha praticamente dimezzato il punteggio originale, portandolo a 4 su 10. Il modello più piccolo, Nintendo Switch Lite, è invece sceso da 6 a 3.

Perché Nintendo Switch è difficile da riparare

Chi volesse riparare oggi Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED o Nintendo Switch Lite, andrebbe incontro a parecchie difficoltà, soprattutto rispetto alle nuove console portatili presenti sul mercato. Secondo iFixit, la colpa del punteggio dimezzato è da imputare a diversi fattori, come la batteria incollata alla scocca che rende complicata la sostituzione, la mancanza di guide ufficiali condivise da Nintendo sui propri portali e nessuna disponibilità di ricambi originali sul mercato.

La console di Nintendo, rispetto a dispositivi più recenti come ROG Ally, Legion GO o la Playdate, è dunque invecchiata male. Le alternative puntano infatti sempre più su un design modulare, con una memoria facilmente sostituibile e ricambi ufficiali a disposizione degli utenti. Per questo motivo iFixit ha deciso di abbassare il punteggio di riparabilità di Nintendo Switch.

Tuttavia, non tutto è perduto. Il portale ha infatti spiegato che Nintendo potrebbe recuperare fino a due punti semplicemente pubblicando un manuale di riparazione ufficiale e rendendo disponibili le parti di ricambio per i consumatori. Con questo semplice gesto la casa di Kyoto dimostrerebbe un’apertura maggiore verso gli utenti e il diritto alla riparazione.

Nel frattempo gli occhi sono tutti puntati su Nintendo Switch 2, il cui lancio ufficiale è previsto per domani 5 giugno. La console si presenta con un parco titoli di tutto rispetto al lancio, compresi ben 12 giochi di scorsa generazione che riceveranno un aggiornamento gratuito per migliorare le prestazioni sulla nuova console.