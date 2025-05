Le novità Amazon Prime Video di giugno 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese a cavallo tra primavera ed estate (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a giugno 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Golda

Apriamo le novità Amazon Prime Video di giugno 2025 da non perdere con Golda, film diretto da Guy Nattiv incentrato sulla figura di Golda Meir (interpretata da Helen Mirren), prima premier donna d’Israele. Nota come la “lady di ferro” israeliana, la donna ha dovuto affrontare nel corso del suo mandato durato tra il 1969 e il 1974 diverse situazioni difficili. Prima tra tutte la guerra del Kippur anche nota come guerra israelo-araba del 1973, che durò dal 6 al 25 ottobre di quell’anno. Gli eserciti di Egitto, Siria e Giordania condussero un attacco a sorpresa attraversando il Canale di Suez e penetrando nel Golan. Gli israeliani si trovarono in grande difficoltà e in minoranza numerica dal punto di vista militare. La premier israeliana si è trovata a dover prendere da sola decisioni molto importanti e delicate, e la frustrazione di sentirsi isolata in un governo di soli uomini fu per lei una sfida molto dura. Il suo obiettivo principale, oltre a quello di far cessare il conflitto, era quello di salvare il maggior numero di vite umane.

Disponibile in streaming dall’11 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Golda.

Strange Darling

Da vedere questo mese Strange Darling, horror thriller diretto da JT Mollner con Willa Fitzgerald (Reacher), Kyle Gallner e Madisen Beaty che esplora il lato oscuro delle relazioni umane in un gioco mortale tra un killer e la sua vittima. La pellicola è ambientata nella contea di Hood River in Oregon, e racconta la storia di una donna e un uomo che si ritrovano coinvolti in una folle e pericolosa spirale di omicidi e manipolazioni psicologiche. Dopo un incontro casuale, la Signora e il Demone decidono di passare la notte in un motel, dove la donna propone un gioco sadomasochistico in cui lui finge di essere un serial killer e lei la sua vittima. Ma ciò che sembra un semplice gioco di ruolo si trasforma presto in una danza mortale. Nel corso della notte, la Signora rivela gradualmente il suo piano letale. Dopo aver sedato il Demone con una dose di ketamina, lo marchia con le sue iniziali. Quando scopre che il Demone è in realtà un agente di polizia sotto copertura, le carte in tavola cambiano.

Disponibile in streaming dal 12 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Strange Darling.

Deep Cover – Attori sotto copertura (original)

Da guardare su Prime Video a giugno Deep Cover – Attori sotto copertura, film originale con un super cast che include Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed, Paddy Considine, Ian McShane e Sean Bean. Una commedia d’azione in cui Bryce Dallas Howard interpreta Kat, un’insegnante di improvvisazione che si chiede se abbia perso la sua chance per avere successo. Quando un poliziotto sotto copertura le offre il ruolo della vita, recluta due allievi per infiltrarsi nelle gang londinesi interpretando dei pericolosi criminali. I tre rimarranno coinvolti in una situazione veramente scomoda.

Disponibile in streaming dal 12 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Deep Cover – Attori sotto copertura.

L’ultima vendetta

Arriva questo mese in streaming L’ultima vendetta (In the Land of Saints and Sinners il titolo originale) film diretto da Robert Lorenz con Liam Neeson e Kerry Condon ambientato negli anni ’60, nel piccolo villaggio irlandese di Glencolmcille. Racconta la storia di Finbar Murphy, un ex sicario che si è ritirato per condurre una vita tranquilla, ansioso di lasciarsi alle spalle il proprio oscuro passato e con il desiderio di stare lontano dalla violenza politica che attanaglia il resto del Paese. Nonostante questo, si troverà coinvolto nel sadico gioco di un gruppo di terroristi in cerca di vendetta, e dovrà fare i conti con un passato segnato dal peccato e da scelte sbagliate. Questa sarà per lui un’occasione di redenzione: si metterà alla caccia di questi tre criminali in una vera e propria lotta contro il male, ma il prezzo da pagare si rivelerà altissimo perché nessuno è santo, e tutti sono peccatori.

Disponibile in streaming dal 20 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ultima vendetta.

Old Guy

Cambiamo genere perché a giugno su Prime Video è da non perdere Old Guy, action comedy diretta da Simon West con Christoph Waltz e Lucy Liu. Un anziano killer a contratto di nome Terry Eubanks crede ancora di essere il migliore in quello che fa. Bloccato in un vicolo cieco, è entusiasta quando The Company lo riporta sul campo, ma solo per addestrare il nuovo arrivato della Gen Z Wihlborg, un assassino prodigio. Alla coppia viene chiesto di eliminare i membri di spicco di un gruppo criminale concorrente e, nel frattempo, scoprire il vero movente del loro datore di lavoro: rimuovere la vecchia guardia. Però nessuno aveva previsto che l’esperienza di Terry unita alla genialità del ragazzo avrebbe creato un legame così improbabile tra i due, consentendo loro di stravolgere i piani.

Disponibile in streaming dal 23 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Old Guy.

Kraven – Il cacciatore

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video da guardare a giugno lato film con Kraven – Il cacciatore, film diretto da J.C. Chandor basato sull’omonimo personaggio Marvel Comics e sesto e ultimo film del Sony’s Spider-Man Universe. Segue la storia dell’immigrato russo Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson), che deve dimostrare di essere il migliore cacciatore al mondo portando a termine un’ardua missione. Il film è un’origin story che racconta nascita e destino di uno dei villain della Marvel, ancor prima che quest’ultimo abbia a che fare con Spider-Man. Nel cast anche Russell Crowe e Ariana DeBose.

Disponibile in streaming dal 27 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Kraven – Il cacciatore.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Il Baracchino (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di giugno 2025 da non perdere lato serie TV con Il Baracchino, serie originale animata incentrata sulla stand-up comedy. Il Baracchino, un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. Maurizio (Lillo Petrolo), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia (Pilar Fogliati) un’aspirante art-director idealista, non si arrende. Con una visione audace, organizza una serata Open Mic per rilanciare il locale, reclutando un gruppo di comici stravaganti e improbabili: Luca (Luca Ravenna), un piccione tabagista dall’umorismo caustico, Leonardo Da Vinci (Edoardo Ferrario), il genio boomer, John Lumano (Daniele Tinti), un umano assolutamente normale, Marco (Stefano Rapone) il tristo mietitore in persona, Noemi Ciambell (Michela Giraud), un dolcetto dalla glassa amara, e Tricerita (Yoko Yamada), una triceratopo punk con eco-ansia. Insieme a loro, e con l’aiuto di Gerri il tuttofare (Salvo Di Paola), dell’ex comico sornione Larry Tucano (Pietro Sermonti) e di Donato (Frank Matano), una ciambella con un vuoto dentro, Claudia si lancia nell’impresa impossibile di riportare il Baracchino ai giorni di gloria. Ci riuscirà? Tutti e 6 gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 3 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Baracchino.

Pesci Piccoli – stagione 2 (original)

A pochi giorni dal rilascio della prima stagione anche su Sky e NOW, debutta su Prime Video la seconda stagione di Pesci Piccoli, divertente serie TV con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru). La piccola e sgangherata agenzia pubblicitaria continua a crescere in nuovi episodi. Greta (Martina Tinnirello) spinge l’azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e si concentra sulla sua carriera, mentre Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. La seconda stagione si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti. Tutti e 8 gli episodi sono disponibili contemporaneamente per una bella sessione di binge watching.

Disponibile in streaming dal 13 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Pesci Piccoli.

L’Estate dei Segreti Perduti (original)

Da vedere questo mese anche L’Estate dei Segreti Perduti, nuova serie TV originale basata sul romanzo bestseller di E. Lockhart. Segue le vicende di Cadence Sinclair Eastman e della sua ristretta cerchia di amici, soprannominati “I Bugiardi”, durante le loro avventure estive sull’isola privata del nonno, nel New England. I Sinclair sono l’equivalente dell’aristocrazia americana – noti per il loro bell’aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce – ma, dopo un misterioso incidente che cambia per sempre la vita di Cadence, tutti, compresi i suoi amati “Bugiardi”, sembrano avere qualcosa da nascondere. Nel cast Emily Alyn Lind nel ruolo di Cadence Sinclair Eastman, affiancata da Shubham Maheshwari, Esther McGregor, Joseph Zada, Caitlin FitzGerald, Mamie Gummer, Candice King, Rahul Kohli e David Morse.

Disponibile in streaming dal 18 giugno 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di L’Estate dei Segreti Perduti.

Head Over Heels

Gli amanti delle serie coreane non possono perdersi a giugno Head Over Heels, serie targata TVN basata sul webtoon di Ahn Su-min che unisce romanticismo, magia ed emozioni forti. Park Seong-A (Cho Yi-hyun) è una studentessa delle superiori di giorno e una sciamana di notte. La ragazza si sente bloccata in una routine finché non incontra il nuovo arrivato Bae Gyeon-U (Choo Young-woo). Il ragazzo è eccezionalmente attraente, ma soffre di un destino sfortunato. Nella visione di Seong-A, Gyeon-U è a testa in giù, a indicare che la sua morte è imminente. Seong-A si innamora perdutamente di Gyeon-U e giura di salvargli la vita. Nel cast anche Cha Kang-yoon, Choo Ja-hyun e Yoon Byung-hee.

Disponibile in streaming dal 23 giugno 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Head Over Heels.

Countdown (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di giugno 2025 con Countdown, serie TV prodotta da Amazon MGM Studios con protagonista Jensen Ackles (Supernatural) nei panni di un detective di polizia. Quando un agente del Dipartimento di sicurezza interna degli Stati Uniti viene assassinato in pieno giorno, il detective della polizia di Los Angeles Mark Meachum viene reclutato all’interno di una task force segreta, composta da agenti sotto copertura di tutte le forze dell’ordine, per indagare sul caso. Ma la caccia all’assassino ben presto porterà alla luce un complotto molto più sinistro di quanto si potesse immaginare, dando il via a una corsa contro il tempo per salvare una città di milioni di persone. I primi 3 episodi sono disponibili insieme, mentre i successivi vengono proposti ogni mercoledì (per un totale di 13 episodi). Nel cast anche Jessica Camacho ed Eric Dane.

Disponibile in streaming dal 25 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Countdown.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo due nuove stagioni per One Piece (l’undicesima e la dodicesima), ma anche i film della serie Cattivissimo Me, un grande classico come Se scappi ti sposo e tanto altro.

Ecco cos’altro c’è da guardare a giugno 2025 su Amazon Prime Video:

Se scappi ti sposo – 1° giugno 2025

Cattivissimo me – 1° giugno 2025

Cattivissimo me 2 – 1° giugno 2025

Cattivissimo me 3 – 1° giugno 2025

Minions – 1° giugno 2025

Poker Face – 2 giugno 2025

The King’s Man – Le origini – 4 giugno 2025

The Equalizer – Il vendicatore – 4 giugno 2025

The Equalizer 2 – Senza perdono – 4 giugno 2025

Dieci minuti – 13 giugno 2025

Terminator – Destino oscuro – 15 giugno 2025

Shark Lake – 15 giugno 2025

Il Corpo – 16 giugno 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

10 giorni con Babbo Natale – 3 giugno 2025

Come può uno scoglio – 5 giugno 2025

50 km all’ora – 24 giugno 2025

Boy Kills World – 26 giugno 2025

Santocielo – 27 giugno 2025

Enea – 29 giugno 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Messaggi da Elsewhere (14 giugno 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi (oltre alle novità principali del 2025): tra questi possiamo citare Capi di Stato in fuga (film d’azione con Idris Elba, John Cena e Priyanka Chopra Jonas, dal 2 luglio), e la terza stagione di L’estate nei tuoi occhi (dal 16 luglio 2025). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys, Vought Insight.

Vi ricordiamo che da più di un anno i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese. Segnaliamo inoltre che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto o per il noleggio i film I peccatori (dal 3 giugno 2025), Parthenope (dal 6 giugno 2025), Follemente (dal 6 giugno 2025) e la seconda stagione di The Last of Us (dal 12 giugno 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno per gli altri servizi di streaming potete seguire il link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.