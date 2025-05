Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di giugno 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese tra primavera ed estate, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a giugno 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a giugno 2025

Film in uscita su Netflix

STRAW – Senza uscita (original)

Apriamo le novità Netflix di giugno 2025 da non perdere con STRAW – Senza uscita, thriller firmato Tyler Perry con protagonista Taraji P. Henson. Il mondo di una madre single sprofonda nel caos e la sua giornata va di male in peggio fino a diventare catastrofica, mentre lotta per prendersi cura della figlia malata. Spinta sull’orlo del baratro da un mondo che sembra indifferente alla sua esistenza, la donna si trova costretta ad affrontare scelte impossibili in una società che non le offre alcuna rete di sicurezza.

Disponibile in streaming dal 6 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di STRAW – Senza uscita.

K.O. (original)

Proseguiamo con i film da vedere con K.O., action con protagonista il combattente della UFC Ciryl Gane. Bastien conduce una vita da recluso da quando ha involontariamente ucciso l’avversario Enzo durante un incontro di arti marziali miste tre anni prima. La vedova di Enzo lo rintraccia e gli chiede aiuto: Bastien è la sua unica speranza di salvare Léo, il figlio adolescente scomparso nei quartieri del nord di Marsiglia. Bastien parte alla sua ricerca e incontra Kenza (Alice Belaïdi), una giovane poliziotta pronta a tutto pur di sconfiggere i nuovi signori del crimine in città. Léo è in grave pericolo e il tempo stringe.

Disponibile in streaming dal 6 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di K.O..

Serie TV da vedere su Netflix

New Amsterdam – stagione 5

Passiamo alle novità Netflix da guardare a giugno lato serie TV con la quinta stagione di New Amsterdam, che va a concludere la serie basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer. Il Dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) e il suo team di medici tornano per una quinta e ultima stagione, che conclude l’appassionante medical drama con un emozionante finale. Pur impegnandosi a fornire cure eccezionali, i nostri eroi continuano a percorrere i loro percorsi personali.

Disponibile in streaming dal 1° giugno 2025.

Sara – La Donna nell’Ombra (original)

Torniamo tra i contenuti originali con Sara – La Donna nell’Ombra, serie crime in 6 episodi tratta dall’omonima saga letteraria di Maurizio de Giovanni. Per far luce sulla prematura morte di suo figlio, Sara, ex agente dei servizi segreti interni, stanca e ritirata in una prigione di solitudine, torna a chiedere un favore all’amica e collega di un tempo, Teresa. Ma si sa, niente è per niente. E in un attimo, si ritrova invischiata nella sua vecchia vita. Che lo voglia o no, è ancora la migliore: la “donna invisibile” la chiamavano, e la sua dote non ha mai smesso di essere richiesta. Così, mentre scopre la vita del figlio, di cui ignorava quasi tutto, Sara sprofonda in un’indagine che la riporta davanti a tanti fantasmi del passato. Tenere insieme le due cose è molto difficile, e sicuramente molto pericoloso. Paradossalmente però, è così che la donna invisibile torna a vivere e a far quello che meglio sa fare: giustizia. Nel cast Teresa Saponangelo (Sara), Claudia Gerini (Teresa), Flavio Furno (Pardo), Chiara Celotto (Viola), Carmine Recano (Massimiliano), Antonio Gerardi (Tarallo), Giacomo Giorgio (Musella) e Massimo Popolizio (Corrado Lembo).

Disponibile in streaming dal 3 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sara – La Donna nell’Ombra.

Ginny & Georgia – stagione 3 (original)

Da non perdere questo mese su Netflix la terza stagione di Ginny & Georgia, serie drammatica con Brianna Howey e Antonia Gentry. Ginny è una quindicenne che vive con la madre trentenne e il fratello Austin nel New England, dove si sono trasferiti per avere una vita migliore. La famiglia vuole ricominciare da capo, ma scopre che la via del nuovo inizio può essere accidentata. In questa nuova stagione composta da 10 episodi, Georgia è appena stata arrestata per omicidio durante il suo matrimonio, rovinando il finale da favola e puntando i riflettori sui Miller come mai prima d’ora. Ginny e Georgia sono sempre state contro il mondo, ma il mondo non le ha mai attaccate in questo modo. Ora Ginny deve capire da che parte stare quando la situazione si fa critica, e se affrontare davvero il mondo insieme alla sua amica.

Disponibile in streaming dal 5 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Ginny & Georgia.

Ombre nell’acqua (original)

Questo mese da guardare anche Ombre nell’acqua, serie australiana di genere crime-thriller ispirata al romanzo di Jane Harper (“The Survivors“). La vita di Kieran Elliott cambia per sempre quando due persone annegano e una ragazzina scompare nella sua cittadina di Evelyn Bay. Quindici anni dopo, Kieran fa ritorno con la sua giovane famiglia e il senso di colpa che ancora lo tormenta riaffiora. Il tragico ritrovamento del corpo di una giovane donna sulla spiaggia sconvolge di nuovo la comunità e le indagini sulla sua morte minacciano di svelare segreti a lungo tenuti nascosti, la verità sull’adolescente scomparsa… e un assassino nascosto tra gli abitanti.

Disponibile in streaming dal 6 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ombre nell’acqua.

FUBAR – stagione 2 (original)

Tra le novità Netflix da vedere a giugno 2025 c’è la seconda stagione di FUBAR, serie TV con Arnold Schwarzenegger (anche produttore esecutivo) e Monica Barbaro. Luke e la figlia Emma hanno scoperto con anni di ritardo di aver fatto parte per tanto tempo di un progetto della CIA, e questo significa che il loro rapporto è stato costruito su una serie di bugie, che gli hanno impedito di conoscersi e avere un vero rapporto. L’occasione per riavvicinarsi è arrivata quando entrambi sono stati chiamati per l’ennesima missione, nella quale sono stati costretti a imparare a conoscersi per fidarsi l’uno dell’altra. Luke torna ad affrontare nuovi malvagi nemici nei nuovi episodi: questa volta si tratta di una sua vecchia fiamma che minaccia di distruggere non solo la sua vita, ma il mondo.

Disponibile in streaming dal 12 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Fubar.

The Waterfront (original)

Da guardare su Netflix questo mese c’è The Waterfront, serie ispirata a eventi reali che ruota intorno all’imperfetta famiglia Buckley, mentre i tentativi di mantenere il controllo del suo pericolante impero della pesca nella Carolina del Nord la spingono a ricorrere a mezzi sempre più pericolosi per restare a galla. Per decenni, la famiglia Buckley ha dominato Havenport, nella Carolina del Nord, controllando dall’industria ittica locale ai ristoranti della città. Ma il loro impero della pesca inizia a vacillare quando il patriarca Harlan Buckley (Holt McCallany) è in convalescenza dopo due infarti, e la moglie Belle (Maria Bello) e il figlio Cane (Jake Weary) toccano il fondo per tenere a galla le attività di famiglia. Quando i loro tentativi vanno fuori controllo, catapultandoli in acque pericolose, Harlan torna ad assumere il comando. Intanto la figlia dei Buckley, Bree (Melissa Benoist), una tossicodipendente in fase di recupero che ha perso la custodia del figlio, è alle prese con i propri demoni e resta invischiata in una relazione complicata che potrebbe minacciare per sempre il futuro della famiglia. Il dramma si svolge nell’arco di otto episodi ed esplora sia le dinamiche familiari sia le estreme misure che le persone sono disposte a prendere per salvaguardare il patrimonio familiare.

Disponibile in streaming dal 19 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Waterfront.

Mare Fuori – stagione 5

Usciamo un attimo dai contenuti originali Netflix perché questo mese di giugno arriva sulla piattaforma streaming la quinta stagione di Mare Fuori, a distanza di qualche settimana dal termine della trasmissione su Rai 2. La serie è incentrata sulle vicende dei detenuti e del personale di un immaginario Istituto Penale per minorenni di Napoli. Rosa Ricci ha rinunciato al matrimonio con Carmine e sente di dover in qualche modo rispondere alle responsabilità attribuite dal padre, anche se sembrava stufa di contribuire a portare avanti gli affari della malavita famigliare. Silvia si è ritrovata accusata di omicidio, mentre l’unico testimone è ora all’IPM e finge di non conoscerla. Nei nuovi episodi, Teresa, incinta del papà Edoardo, deve fronteggiare la sua assenza (che è ancora sepolta da un fitto mistero) mentre Carmela si ritrova a ripartire con una nuova vita gestendo il patrimonio dei Ricci. Il rapporto tra Cardio e Alina è sempre più forte. Dobermann trova nella nuova arrivata Sonia, vittima di bullismo fin dalla tenerissima età, una nuova alleata. Pino, maturato rispetto alle prime stagioni, diventa sempre di più il volto rassicurante dell’IPM, grazie alla fiducia accordatagli dallo staff rafforzata dalla sua passione smodata per i cani. In più, nella nuova stagione arrivano Federico e Samuele, due ragazzi del Nord, e poi Simone, tutti con un approccio che si farà notare, così come le agguerrite Marta e Sonia.

Disponibile in streaming dal 19 giugno 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quinta stagione di Mare Fuori.

Olympo (original)

Cambiamo genere con Olympo, teen drama spagnolo dedicato al mondo dello sport che racconta i sacrifici, le invidie, le soddisfazioni e le rinunce di chi sceglie la professione di atleta. Tra i migliori atleti del paese che si allenano al centro sportivo d’élite Pirineos c’è Amaia, la capitana della nazionale di nuoto sincronizzato che pretende solo il meglio da sé stessa e non ammette errori. Ma quando la sua compagna di squadra e migliore amica Núria la supera per la prima volta, Amaia si accorge che le prestazioni di alcuni atleti stanno migliorando inspiegabilmente. Dopo anni trascorsi a spingere i loro corpi al limite e a sacrificare la loro vita per lo sport, si trovano di fronte a un dilemma: fino a dove sono disposti ad arrivare?

Disponibile in streaming dal 20 giugno 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Olympo.

Squid Game – stagione 3, finale (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di giugno 2025 da vedere con l’attesissima terza e ultima stagione di Squid Game, popolare serie sud-coreana che trae il proprio titolo e l’ispirazione dal gioco del calamaro, un popolare gioco per bambini praticato nel Paese fin dagli anni ’70. Nella terza e ultima stagione ritroviamo Gi-hun (Lee Jung-jae) dopo che ha perso il suo miglior amico nel gioco ed è stato portato alla completa disperazione dal Front Man (Lee Byung-hun), che ha nascosto la sua vera identità per infiltrarsi nel gioco. Gi-hun non demorde nel suo obiettivo di porre fine ai giochi, mentre il Front Man prosegue con la sua prossima mossa e le scelte dei giocatori sopravvissuti causano gravi conseguenze a ogni round. Il mondo attende con ansia di vedere l’incredibile finale scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk, che ha promesso di portare la storia alla sua meritata conclusione. Ci sarà un barlume di speranza per l’umanità sullo sfondo della realtà più crudele?

Disponibile in streaming dal 27 giugno 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della terza stagione di Squid Game.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a giugno:

Il codice del crimine (stagione 2, original) – 4 giugno 2025

Tires (stagione 2, original) – 5 giugno 2025

Barracuda Queens (stagione 2, original) – 5 giugno 2025

Mercy for None (stagione 1, original) – 6 giugno 2025

Trainwreck: la tragedia dell’Astroworld Festival (documentario original) – 10 giugno 2025

Io sono la fine del mondo – 10 giugno 2025

Titan: il disastro di Oceangate (documentario original) – 11 giugno 2025

Il caso Air Cocaine (docuserie original) – 11 giugno 2025

Dirty Dancing 2 – 14 giugno 2025

Trainwreck: il sindaco del caos (documentario original) – 17 giugno 2025

Yolanthe (reality, original) – 18 giugno 2025

America’s Sweethearts: le cheerleader dei Dallas Cowboys (stagione 2, original) – 18 giugno 2025

Kpop Demon Hunters (original) – 20 giugno 2025

The Nun II – 21 giugno 2025

Trainwreck: Poop Cruise (documentario original) – 24 giugno 2025

Il 5 giugno è la Giornata mondiale dell’ambiente, e Netflix propone una selezione di documentari dedicati: tra questi Dan Attenborogh: Una vita sul nostro pianeta, Zac Efron: Con i piedi per terra, Seaspiracy, Buy Now: L’inganno del consumismo, What’s Next? Verso il futuro con Bill Gates, Un mondo di vita e Zone Blu – I segreti della longevità.

Il 1° giugno, alle 2 italiane, si tiene il Netflix Tudum 2025: l’evento globale celebra i fan globali delle serie TV e dei film più amati di Netflix; lo spettacolo viene trasmesso in diretta streaming su Netflix il 1° giugno alle 2:00 del mattino (ora italiana) dal Kia Forum di Los Angeles, e include grandi star, rivelazioni esclusive e performance dal vivo.

Vi ricordiamo che lo scorso autunno Netflix ha aumentato di prezzo tutti e tre gli abbonamenti: sono attualmente richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a giugno 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.