Una piccola ma significativa rivoluzione potrebbe presto abbattersi su uno degli ultimi bastioni dell’ecosistema chiuso di Apple, ovvero il trasferimento delle eSIM; secondo quanto emerso da un’analisi dell’ultima Beta di Android 16 QPR1 condotta da Mishaal Rahman, iOS 19 potrebbe introdurre ufficialmente il supporto al trasferimento diretto della eSIM da iPhone a uno smartphone Android, operazione che fino ad oggi ha sempre richiesto l’intervento dell’operatore telefonico.

iOS 19 potrebbe ricevere una nuova opzione per trasferire facilmente le eSIM ad Android

La novità, che potrebbe sembrare sorprendente a prima vista, è in realtà più plausibile di quanto si pensi; all’interno del codice della nuova versione di Android sono comparse alcune stringhe di testo che fanno esplicito riferimento a una futura funzione integrata in iOS 19, presumibilmente raggiungibile tramite il percorso Impostazioni -> Generali -> Trasferisci o ripristina iPhone -> Trasferisci ad Android.

<string name=”qr_code_fallback_title”>Enter session ID and passcode</string>

<string name=”qr_code_fallback_description”>On your other device, go to <b>Settings</b> app > <b>General</b> > <b>Transfer or Reset iPhone</b> > <b>Transfer to Android</b> > <b>Other Options</b></string>

<string name=”qr_code_fallback_footer_text”><b>”Still can’t connect wirelessly?”</b>”

Make sure your other device is running iOS 19 or later versions.”</string>

Questa nuova voce di menù, che al momento non è presente nell’ultima versione stabile di iOS 18.5, potrebbe consentire l’avvio manuale di un trasferimento eSIM da iPhone ad Android, probabilmente attraverso l’utilizzo di un codice QR generato dal dispositivo Apple e scansionato dal nuovo smartphone mosso dal robottino.

Il processo, secondo quanto ricostruito analizzando le stringhe di codice dell’app SIM Manager, includerebbe alcuni passaggi chiave:

l’utente iPhone accede alla nuova sezione Trasferisci ad Android nelle Impostazioni

seleziona Altre opzioni per avviare il trasferimento manuale

genera un codice QR da scansionare con il nuovo dispositivo Android

inserisce un ID sessione e un passcode per completare l’operazione (presumibilmente generati dall’iPhone)

Questo meccanismo rappresenta una sorta di piano B nel caso in cui il metodo di trasferimento rapido previsto da Apple dovesse fallire, le stringhe infatti menzionano chiaramente una funzione fallback, da attivare quando i due dispositivi non riescono a collegarsi in modalità wireless; una situazione che, con ogni probabilità, si verifica se l’iPhone in questione non è aggiornato almeno a iOS 19.

La possibilità di spostare una eSIM da un telefono Android a un altro, o anche da iPhone a iPhone, è già una realtà da tempo; tuttavia il passaggio da iPhone ad Android è sempre stato ostacolato da barriere tecniche, che spesso costringevano gli utenti a contattare il proprio operatore per ottenere un nuovo codice QR, una procedura scomoda, lenta e non priva di frustrazioni.

La nuova scoperta suggerisce però che Apple stia finalmente collaborando con Google per abilitare un trasferimento eSIM cross platform senza frizioni, in vista della WWDC 2025 che si terrà a breve; se la funzione sarà davvero annunciata in quella sede, gli utenti potrebbero trovarsi presto tra le mani una funzionalità molto attesa, specialmente da chi valuta di passare da iPhone a uno smartphone Pixel, o un altro dispositivo Android.

Sebbene ci si possa chiedere quanto sia affidabile un leak proveniente da un app Google su un sistema Android per una funzione iOS, bisogna ricordare che l’azienda di Mountain View ha tutto l’interesse a conoscere in anticipo le intenzioni di Cupertino, così da poter garantire la compatibilità del proprio sistema; è quindi del tutto plausibile che l’integrazione sia già in fase avanzata e pronta al debutto.

Resta da vedere poi se Apple consentirà anche il flusso inverso, da Android a iPhone, ma considerando la direzione intrapresa (e la possibilità di attrarre nuovi utenti più facilmente) non è affatto da escludere che un giorno potremo trasferire liberamente le nostre eSIM da un sistema operativo all’altro, proprio come oggi facciamo con i contatti, le foto e i file.

Insomma, gli utenti dovranno pazientare ancora qualche settimana per saperne di più, ma se quanto scoperto verrà confermato sul palco della WWDC, potremmo essere davanti a uno dei più significativi segnali di apertura tra due ecosistemi che, storicamente, hanno fatto di tutto per tenersi ben separati.