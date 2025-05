Il 2025 si prepara ad essere un anno cruciale per Nintendo, dopo mesi di indiscrezioni e attese il colosso giapponese ha finalmente tracciato le linee guida per il debutto della sua nuova console Switch 2, che dovrebbe arrivare nei negozi a partire dal mese di giugno. Con una base solida di utenti ormai consolidata (oltre 100 milioni attivi su Switch) il successore della fortunatissima console ibrida parte da una posizione di forza, e non a caso la casa di Kyoto prevede vendite pari a 15 milioni di unità nel solo primo anno fiscale (che si concluderà a marzo 2026).

Più potenza, più giochi e più incertezze per Nintendo Switch 2

Secondo quanto annunciato dalla stessa azienda, Nintendo Switch 2 verrà proposta con un prezzo di partenza di 449,99 dollari negli Stati Uniti, collocandosi dunque in una fascia leggermente più alta rispetto al lancio della Switch originale nel 2017; il rincaro è giustificato dalla presenza di funzionalità migliorate, anche se al momento Nintendo non ha ancora diffuso una scheda tecnica dettagliata del nuovo hardware.

Quel che è certo è che il debutto della console sarà accompagnato da due titoli inediti, pensati per massimizzare l’appeal fin da subito: “Mario Kart World” e “Nintendo Switch 2 Welcome Tour”, ai quali si aggiungeranno versioni ottimizzate per la nuova console di classici del catalogo esistente; una strategia che punta chiaramente a capitalizzare sul forte legame affettivo che gli utenti Nintendo hanno con alcuni personaggi o serie storiche, come Mario, Zelda e Pokémon.

Nonostante un quarto trimestre in calo, per certi versi fisiologico visto l’effetto attesa per la nuova console, Nintendo ha chiuso l’anno fiscale al 31 marzo con un utile netto di 41,6 miliardi di yen superando le aspettative degli analisti, ma con ricavi in flessione del 24,7% su base annua; le vendite di Switch sono scese a 10,8 milioni di unità, leggermente al di sotto dell’ultima stima ufficiale di 11 milioni, e in calo del 31% rispetto all’anno precedente.

Per l’anno fiscale in corso Nintendo stima un fatturato complessivo di 1,9 trilioni di yen (+63%) e un utile netto di 300 miliardi di yen (+7,6%), numeri importanti anche se leggermente inferiori alle previsioni di mercato; accanto alle 15 milioni di Switch 2, la società prevede la vendita di 45 milioni di unità software, confermando ancora una volta come i giochi siano l’elemento trainante dell’ecosistema dell’azienda.

Come spesso accade però, non è tutto rose e fiori: le tensioni commerciali internazionali e il ritorno dei dazi USA introdotti dal presidente Donald Trump potrebbero avere un impatto significativo sulla strategia di lancio di Switch 2; le console Nintendo infatti vengono prodotte in Vietnam e, salvo ulteriori rinvii, a breve torneranno in vigore i dazi del 46% sulle importazioni. Questo ha già spinto l’azienda a rinviare i preordini della console negli Stati Uniti, creando una certa incertezza sul lancio americano, storicamente uno dei mercati più importanti per la casa di Kyoto.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha espresso preoccupazione in merito, se l’azienda fosse costretta ad aumentare i prezzi per compensare io dazi la domanda potrebbe calare drasticamente, influenzando anche la marginalità e i profitti complessivi; gli analisti parlano apertamente di un futuro incerto e mettono in guardia: se i dazi restassero elevati o si estendessero anche ad altri Paesi produttori, un rincaro dei prezzi di 100 dollari o più potrebbe vanificare il vantaggio competitivo della nuova console.

In definitiva, il 2025 segnerà l’inizio di una nuova generazione per Nintendo, una transizione che si preannuncia entusiasmante ma tutt’altro che priva di ostacoli; se da un lato la base solida, la forza del brand e la line-up iniziale sembrano promettere bene, dall’altro l’instabilità geopolitica e i rischi legati ai dazi rappresentano variabili da non sottovalutare, soprattutto in termini di prezzi e disponibilità nel mercato statunitense.