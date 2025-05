Mancano ormai poco più di tre settimane al lancio di Nintendo Switch 2, la prossima console della compagnia di Kyoto prevista nei mercati di tutto il mondo per il prossimo 5 giugno. Nel frattempo, emergono nuove indiscrezioni in merito alle funzionalità della nuova console per il suo utilizzo quotidiano: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Switch 2: arriva il PIN e un sistema protettivo per la batteria

Nintendo ha deciso di introdurre un nuovo sistema a tutela della batteria della console, che permetterebbe di salvaguardarne la salute sul lungo periodo. Nello specifico, la console consentirebbe di ricaricare la batteria fino al 90%, evitando così di andare oltre e sovraccaricarla. Si tratta di una funzionalità che abbiamo già visto nel recente passato su iPhone, e che Valve sta testando nell’ultimo periodo sulla sua console portatile Steam Deck, con il fine ultimo di evitare il più possibile l’usura e il deterioramento progressivo delle batterie al litio sul lungo periodo. Per attivare il sistema anti-usura è sufficiente rivolgersi alle Impostazioni di Sistema, per poi cliccare sulla voce “Interrompi la ricarica a circa il 90%”.

A questo si aggiunge poi l’introduzione del PIN, che consente di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza della console. Per accedere a tutte le funzioni di gioco della console, sarà quindi possibile aggiungere un PIN con codice numerico, che verrà richiesto all’accensione di Nintendo Switch 2 a seguito del “risveglio” dalla modalità Riposo. Attivare il PIN è molto semplice, dal momento che è sufficiente rivolgersi alla voce “System Lock”, presente all’interno delle impostazioni della console.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali da Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare attraverso l’app informativa Nintendo Today in dirittura del lancio, fissato per il prossimo 5 giugno.