Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni varie, nelle scorse settimane Nintendo Switch 2 è stata presentata ufficialmente e all’inizio di giugno farà il suo esordio ufficiale sul mercato.

Il produttore nipponico ha già avviato i pre-ordini di questa nuova console gaming e le notizie che arrivano dal Giappone non fanno ben sperare chi non vede l’ora di mettere le proprie mani su di essa: Nintendo, infatti, ha ammesso che non potrà soddisfare tutte le richieste già ricevute tramite il suo store.

I pre-ordini per Nintendo Switch 2 sono ben al di sopra delle aspettative

Attraverso un lungo post su X il team di Nintendo ha voluto aggiornare gli utenti sulla situazione relativa al lancio della nuova console e il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato che lo store online dell’azienda ha ricevuto 2,2 milioni di pre-ordini soltanto in Giappone.

Si tratta di un numero che supera di gran lunga le aspettative del colosso nipponico e, purtroppo, anche il quantitativo di Nintendo Switch 2 che potranno essere consegnate il 5 giugno, giorno dell’esordio ufficiale sul mercato della console.

Tanto per avere un termine di paragone, basti pensare che nel suo primo mese di vendita la precedente generazione ha venduto 360.000 unità in Giappone e ciò suggerisce che per Nintendo Switch 2 il produttore sta registrando una domanda sei volte superiore.

In pratica, la domanda relativa al solo Giappone per il day one è quasi pari ai 2,74 milioni di Nintendo Switch vendute in tutto il mondo nelle prime settimane del 2017.

Furukawa non ha specificato quante console Nintendo abbia già pronte per il lancio, limitandosi a precisare che un numero significativo di clienti non potrà essere accontentato al day one e verrà inserito nei gruppi destinati a ricevere il device successivamente.