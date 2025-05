L’attesa per la Nintendo Switch 2, il cui debutto è fissato per il 5 giugno 2025 al prezzo di 470 euro, si fa sempre più palpabile. Nintendo, per rendere ancora più dolce il passaggio alla nuova generazione, ha annunciato una notizia che farà la gioia di molti fan: ben dodici popolari titoli per la Switch originale riceveranno un upgrade gratuito per la nuova console, disponibili fin dal giorno del lancio. Ma quali sono questi giochi e che tipo di miglioramenti possiamo aspettarci? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Dodici giochi molto amati riceveranno una “rinfrescata” gratuita al lancio di Nintendo Switch 2: ecco la lista

Nintendo sta lavorando alacremente per preparare il terreno all’arrivo della sua nuova console di punta. Sebbene alcuni titoli inediti per Nintendo Switch 2 potranno costare fino a 90 euro, la casa di Kyoto ha deciso di premiare la fedeltà dei suoi utenti offrendo una “rinfrescata” gratuita a una selezione di giochi già molto amati.

I miglioramenti in arrivo: qualità visiva e nuove funzionalità

Gli upgrade promessi non saranno tutti uguali, ma varieranno da titolo a titolo. In generale, possiamo aspettarci una qualità dell’immagine ottimizzata, frame rate più elevati e, per alcuni giochi, il supporto all’HDR per colori più intensi e contrasti più profondi.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione della funzione GameShare su alcuni dei titoli aggiornati, che permetterà a più giocatori di divertirsi insieme utilizzando una sola copia del gioco, sia in locale che online tramite GameChat.

Nintendo ha specificato che la grafica di tutti i dodici giochi è stata ottimizzata per il display della console Switch 2 e per i televisori ad alta risoluzione, inclusi quelli 4K (nel TV mode della console). Gli aggiornamenti saranno scaricabili semplicemente connettendo la console a Internet.

Per chi non aspettava altro che sapere i titoli in questione, ecco la lista completa dei 12 giochi con upgrade gratuito:

Super Mario Odyssey

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

New Super Mario Bros. U Deluxe

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Pokémon Karmesin (Scarlatto)

Pokémon Purpur (Violetto)

Captain Toad: Treasure Tracker

Game Builder Garage

Arms

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Per i fan di Pokémon Scarlatto e Violetto, la notizia di un frame rate migliorato sarà musica per le loro orecchie, dato che entrambi i titoli hanno sofferto di problemi di performance sulla Switch originale. Questi problemi dovrebbero essere un lontano ricordo sulla Switch 2. Per quanto riguarda invece i titoli della saga di Zelda come Link’s Awakening ed Echoes of Wisdom, l’aggiunta del supporto HDR promette un’esperienza visiva decisamente migliorata rispetto al passato.

Non tutti gli upgrade saranno gratuiti

È importante sottolineare, come già comunicato da Nintendo in precedenza, che non tutti i giochi Switch beneficeranno di un upgrade gratuito. Per alcuni titoli di grande richiamo come Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Kirby e la Terra Perduta, il produttore della console ha in programma delle edizioni per Nintendo Switch 2 a pagamento. Queste versioni, oltre ai miglioramenti grafici, offriranno anche espansioni di contenuto e funzionalità aggiuntive. I prezzi di questi upgrade a pagamento non sono ancora stati resi noti.

Vi ricordiamo che la nuova Nintendo Switch 2, oltre alla retrocompatibilità con i giochi della Switch originale, porterà con sé numerosi miglioramenti hardware, tra cui una CPU e GPU significativamente più potenti, uno schermo più grande, supporto al 4K in modalità TV e nuovi controller Joy-Con con una “funzione mouse”.

Non resta che attendere il 5 giugno per mettere le mani sulla nuova console e riscoprire questi titoli sotto una nuova luce, con prestazioni e qualità visiva migliorate.