Manca ormai meno di un mese al lancio di Nintendo Switch 2, la nuova console della compagnia di Kyoto prevista per il prossimo 5 giugno. Nel frattempo, un leak delle ultime ore potrebbe aver svelato alcune specifiche tecniche relative al processore di Nintendo Switch 2: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Chip di Nintendo Switch 2: le specifiche attese

Lo youtuber Geekerwan sarebbe riuscito ad entrare in possesso della scheda madre di Nintendo Switch 2 attraverso il portale Xianyu (la controparte “orientale di eBay, per intenderci), riuscendo così a scovarne le specifiche tecniche di CPU e GPU. Secondo quanto si evince dal video pubblicato dall’utente, Nintendo Switch 2 dovrebbe verosimilmente montare al suo interno il chip Tegra T239, ormai rumoreggiato da diversi tempi.

Entrando nel merito delle specifiche tecniche, il chip usato da Nintendo Switch 2 farebbe uso del nodo produttivo di Samsung a 8 nanometri, andando dunque contro le iniziali indiscrezioni, che suggerivano l’adozione di un più avanzato nodo a 5 nanometri.

Il chip Tegra T239 farebbe uso di 8 core Arm Cortex-A78C, ognuno dotato di una cache L2 da 256 kb, abbinato ad una scheda video basato sull’architettura Ampere di NVIDIA. Facendo un rapido confronto con i laptop, il chip di Nintendo Switch 2 in modalità dock avrebbe mostrato prestazioni simili a quanto ottenuto da NVIDIA GeForce RTX 1050 Ti, mentre nella configurazione in modalità portatile mostrerebbe diverse similitudini con NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, leggermente inferiore a quanto visto su Steam Deck. Ricordiamo che Nintendo Switch 2 supporterà le più recenti funzionalità introdotte da NVIDIA, come il DLSS e il Ray Tracing per la retroilluminazione in tempo reale.

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di indiscrezioni non ufficiali, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia produttrice di Kyoto. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti e conferme da Nintendo, in vista dell’imminente lancio della nuova console sui mercati di tutto il mondo.