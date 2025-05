In un contesto sempre più dominato dall’intelligenza artificiale e dalla necessità di offrire esperienze su misura, Amazon Music ha annunciato oggi il lancio di una nuova funzionalità sperimentale basata sull’IA, che promette di cambiare in meglio il modo in cui gli utenti scoprono musica all’interno della piattaforma.

Disponibile per ora in versione Beta su iOS e destinata a un sottoinsieme selezionato di abbonati ad Amazon Music Unlimited negli Stati Uniti, la nuova ricerca punta a trasformare ogni richiesta in un viaggio di scoperta musicale ricco di sfumature, connessioni e consigli mirati.

L’IA incontra la ricerca musicale in Amazon Music

Come spesso accade con le innovazioni più significative la novità non stravolge l’interfaccia, ma interviene in profondità sul motore di ricerca dell’app rendendolo più ricco, più intelligente e decisamente più utile.

Utilizzando la potenza di Amazon Bedrock (un servizio completamente gestito che offre una scelta di modelli di fondazione ad alte prestazioni delle principali aziende di IA tramite un’unica API) la nuova esperienza consente di ottenere risultati personalizzati, che non si limitano più a mostrare semplicemente brani o album, ma includono raccolte curate, playlist generate automaticamente e collegamenti tematici tra artisti, stili e influenze musicali.

Ciò che emerge chiaramente è la volontà di elevare la ricerca a uno strumento di esplorazione e narrazione, simile a quanto già fatto da diversi altri servizi ma con il supporto di un motore di raccomandazione intelligente in continua evoluzione.

L’obbiettivo, come sottolineato da Ryan Redington, General manager di Amazon Music, è quello di favorire connessioni più profonde tra fan e artisti utilizzando l’IA non come fine, ma come mezzo per arricchire l’esperienza musicale:

Questa nuova funzionalità trasforma ogni ricerca in un viaggio di scoperta musicale e siamo entusiasti di presentarla ai nostri clienti. Sfruttando l’intelligenza artificiale per migliorare le funzionalità di ricerca e scoperta, rendiamo più facile per i fan immergersi più a fondo nel mondo dei loro artisti preferiti e trovarne di nuovi che ameranno. Questa versione beta si basa sulle nostre precedenti innovazioni in ambito di intelligenza artificiale e rappresenta il nostro impegno costante nel connettere artisti e fan in modo significativo. Non vediamo l’ora di scoprire come i fan la useranno per migliorare il modo in cui fruiscono della musica sul nostro servizio.

Secondo Amazon questa prima fase Beta, attiva al momento solo per alcuni utenti su iOS negli Stati Uniti, servirà a raccogliere feedback preziosi che guideranno lo sviluppo futuro della funzionalità; è lecito aspettarsi che l’elenco degli artisti supportati (già piuttosto ricco) venga progressivamente ampliato, così come l’integrazione di nuove categorie, generi e contesti d’ascolto.

Questa mossa da parte di Amazon Music si inserisce in un trend ormai chiaro, l’intelligenza artificiale sta ridefinendo le dinamiche dell’intrattenimento e il settore musicale è tra i primi ad abbracciare queste trasformazioni; se in passato la scoperta musicale era lasciata all’intuito dell’utente o all’algoritmo statico, oggi si entra in una nuova era fatta di esperienze guidate, interattive e sempre più rilevanti.

La versione Beta attualmente disponibile su iOS rappresenta solo l’inizio di un percorso che, con ogni probabilità, vedrà un’espansione globale e il coinvolgimento di un numero crescente di utenti e artisti.