In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’accessibilità (GAAD) 2025, Apple torna a far parlare di sé con un video dimostrativo pubblicato sul canale YouTube di Apple Music, che mette sotto i riflettori una delle funzionalità più affascinanti e inclusive introdotte in iOS 18: stiamo parlando di Music Haptics, ovvero la possibilità di “ascoltare” la musica attraverso tocchi e vibrazioni.

Nonostante non si tratti di una tecnologia nuova, in questi giorni viene rilanciata in vista dei futuri aggiornamenti attesi con iOS 19, già annunciati da Apple a inizio settimana.

La musica si trasforma in vibrazioni grazie a Music Haptics

La funzione, destinata principalmente a utenti sordi o ipoudenti, consente di percepire le canzoni tramite feedback tattili, restituendo vibrazioni, tocchi e texture che si adattano in tempo reale all’andamento del brano riprodotto su Apple Music.

Nel video dimostrativo che potete vedere qui sotto, si evidenzia come Music Haptics riesca a trasformare l’ascolto musicale in un’esperienza multisensoriale, permettendo a chi non può sentire la musica di viverla comunque in modo coinvolgente.

Anche se la funzionalità è già disponibile per tutti gli utenti che utilizzano iOS 18, Apple ha annunciato che ulteriori miglioramenti arriveranno con iOS 19 nel corso dell’autunno; tra le novità in arrivo spiccano:

personalizzazione dell’esperienza aptica -> gli utenti potranno scegliere se abilitare il feedback solo per la voce, per l’intera traccia musicale, oppure per entrambi

regolazione dell’intensità -> sarà possibile modificare l’intensità dei tocchi, delle texture e delle vibrazioni, adattando così l’esperienza alle preferenze o esigenze personali

Si tratta, come evidente, di un passo avanti non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto sul fronte dell’inclusività, con Apple che punta ancora una volta a rendere il proprio ecosistema più accessibile, senza sacrificare l’estetica e il coinvolgimento emotivo che caratterizzano da sempre le sue soluzioni.

Con Music Haptics Apple sta ridefinendo i confini dell’interazione tra tecnologia e musica, offrendo un’alternativa concreta e sensibile a chi non può godere dell’ascolto tradizionale. L’attesa per i miglioramenti in arrivo con iOS 19 è già alta, e non è difficile immaginare un futuro in cui funzioni di questo tipo diventeranno uno standard di riferimento, tanto per l’accessibilità quanto per l’innovazione in ambito musicale.