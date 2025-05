Una bella novità arriva per gli utenti Amazon: a partire da oggi è attivo in Italia il servizio di consegna della spesa con Cortilia, con la possibilità di scegliere da una selezione di più di 4000 prodotti. Vediamo come funziona, dove è disponibile per ora il servizio e come sfruttare l’offerta di lancio.

Disponibile da oggi il servizio Amazon di consegna della spesa con Cortilia

Da oggi, 20 maggio 2025, i clienti Amazon di Milano, Monza e delle aree limitrofe possono scoprire e acquistare il necessario per la propria spesa giornaliera all’interno del nuovo store di Cortilia. Il servizio, raggiungibile a questo link, sarà proposto nei prossimi mesi anche per i clienti di Torino, Genova, Bologna e aree limitrofe, per poi essere progressivamente allargato ad altre località della penisola.

“Ampia selezione, valore e comodità, uniti a rapidità e prezzi competitivi, sono, da sempre, gli elementi chiave del nostro servizio di consegna della spesa e oggi siamo felici di poter offrire un’esperienza d’acquisto semplice e soddisfacente a un numero sempre più ampio di clienti Amazon in Italia” ha dichiarato Giulia Polci, Head of Grocery Partnership di Amazon per l’Italia. “Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per arricchire e migliorare la spesa dei nostri clienti e la scelta di un partner come Cortilia, riconosciuto per l’offerta di alta qualità e l’attenzione scrupolosa ai dettagli, va proprio in questa direzione“.

Lo store di Cortilia accessibile su Amazon propone più di 4000 articoli, tra prodotti freschi, bio, da dispensa, piatti pronti, vini pregiati, articoli per la casa, prodotti per la cura della persona e per gli animali. I clienti residenti a Milano e negli oltre 80 comuni limitrofi coperti (compresi Assago, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Opera, Peschiera Borromeo, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone) possono ricevere la spesa in giornata o in un giorno, selezionando l’orario in finestre di consegna di 2 ore e ai seguenti costi:

senza costi aggiuntivi sopra i 109 euro

0,99 euro per ordini tra gli 89 e i 109 euro

5,99 euro per ordini tra 39 e 89 euro

In alternativa, possono selezionare la finestra di 6 ore, senza costi aggiuntivi indipendentemente dall’importo. In più, i clienti hanno la possibilità di programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello della spesa precompilato o pianificare le consegne fino a tre giorni prima.

Il nuovo servizio è accessibile anche dai clienti non iscritti ad Amazon Prime, e in occasione del lancio propone un’offerta dedicata: basta digitare il coupon CORTILIA10 per ottenere uno sconto di 10 euro sulla prima spesa (da almeno 70 euro).

Oltre ai prodotti Cortilia, su Amazon rimane a disposizione il servizio per la spesa in giornata per i clienti residenti in aree idonee di Milano, Roma, Torino e Bologna. I clienti possono beneficiare della consegna della spesa in finestre di due ore, mentre i clienti iscritti a Prime possono riceverla anche in finestre di un’ora (senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro o con spese di spedizione ridotte per ordini inferiori a 50 euro). Anche in questo caso si possono programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello della spesa precompilato o pianificare le consegne (fino a sei giorni prima).