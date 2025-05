Manca ormai poco all’arrivo nelle sale di F1, il nuovo film a tema motoristico che segna il ritorno di Brad Pitt al cinema in un ruolo tutto velocità, rischio e adrenalina; come da copione Warner Bros. Discovery e Apple hanno appena rilasciato un nuovo trailer (dopo il primo condiviso a marzo) che svela ulteriori dettagli sulla trama, lasciando intravedere la direzione stilistica e narrativa che il regista Joseph Kosinski ha voluto imprimere all’intero progetto.

Il nuovo trailer di F1

Chi ha visto Top Gun: Maverick, sempre firmato da Kosinski, sa bene cosa aspettarsi: immagini spettacolari, ritmo serrato e grande attenzione per la componente tecnica; anche in F1 tutto sembra seguire questa impostazione, grazie anche all’ampio coinvolgimento diretto dell’organizzazione della Formula 1, che ha concesso l’uso di circuiti, auto e strutture reali.

Il risultato? Sequenze di gara visivamente impeccabili e un’atmosfera che riesce a restituire l’intensità e la velocità delle competizioni vere. Nel nuovo filmato rilasciato nelle ultime ore troviamo un focus maggiore sul personaggio interpretato da Brad Pitt, che sarà affiancato da un cast di alto profilo: Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies e Kim Bodnia completano infatti una rosa di attori decisamente degna di nota.

Se da un lato l’obbiettivo è sicuramente quello di trasportare lo spettatore nel cuore pulsante della F1, dall’altro non manca una dose massiccia di product placement, anzi, guardando il trailer si direbbe quasi che le inquadrature sembrano perfino enfatizzare la presenza di loghi (tra cui quelli ben riconoscibili di Shark/Ninja ed Expensify, inseriti all’interno del team fittizio creato appositamente per il film).

Per quanto alcuni potrebbero storcere il naso al riguardo, in realtà questo approccio altro non fa se non rafforzare l’autenticità visiva del film, considerando che anche nella realtà le monoposto sono veri e propri manifesti pubblicitari su ruote.

Dietro le quinte la produzione non ha certo badato a spese, oltre alla regia già menzionata la sceneggiatura è firmata Ehren Kruger (che aveva già collaborato con Kosinski in Top Gun: Maverick), mentre la colonna sonora è affidata al talento di Hans Zimmer.

Insomma, tutto lascia presagire che F1 non sarà solo l’ennesimo film sportivo, ma una vera e propria esperienza cinematografica ad alto numero di ottani, capace di attrarre sia i fan della Formula 1 sia chi cerca un film d’azione ben confezionato.

L’uscita del film è fissata per giugno 2025 e si inserisce in un momento storico particolarmente favorevole per lo sport in questione sul grande e piccolo schermo; F1 potrebbe rappresentare la perfetta sintesi tra intrattenimento e passione, coniugando le esigenze del grande pubblico con l’attenzione ai dettagli che gli appassionati più accaniti sanno riconoscere.