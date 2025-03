Ci siamo: dopo una lunga attesa, è finalmente disponibile (anche in italiano) il trailer ufficiale completo di F1, il nuovo film diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e con protagonista Brad Pitt.

Ecco il trailer completo di F1, il nuovo film Apple TV+ con Brad Pitt

Gli appassionati di Formula 1 non possono perdersi il trailer completo di F1, nuovo (e costosissimo) film Apple TV+ dedicato al mondo dei motori. Come i fan avranno notato, parte delle riprese sono state svolte insieme ad alcune delle tappe ufficiali dello scorso Campionato del Mondo (come a Silverstone, ad esempio), con le auto di scena del team APXGP (vetture di Formula 2 adattate e modificate) affiancate alle vere monoposto di Formula 1 di Ferrari, McLaren, RedBull, Mercedes e così via. Nel montaggio finale appariranno infatti diverse personalità e team reali di Formula 1.

La nuova pellicola segue la storia di un ex pilota della Formula 1, Sonny Hayes (Brad Pitt) , che dopo essersi ritirato negli anni Novanta a seguito di un grave infortunio, che ha rischiato di mettere per sempre fine alla sua carriera, decide di tornare in pista. Il suo amico Ruben Cervantes (Javier Bardem) è a capo della squadra APXGP e il suo pilota di punta è la giovane promessa dell’automobilismo Joshua Pearce (Damson Idris). La squadra di Ruben è in gravi difficoltà e prossima al fallimento, e ha bisogno dell’entrata in pista di Sonny. Inoltre, Pearce è un talento che va perfezionato e un carattere spigoloso da smussare, e sarà proprio compito di Hayes fare di lui un campione diventando il suo mentore.

Secondo le indiscrezioni il budget del film potrebbe essere andato ben oltre i 250 milioni di dollari previsti. Vi lasciamo dunque al trailer ufficiale di F1, arrivato proprio nel weekend di inizio del Mondiale 2025: il film uscirà nei cinema italiani il prossimo 25 giugno 2025. Andrete a vederlo in sala?