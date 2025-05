Mancano pochi giorni al lancio della AMD Radeon RX 9060 XT, ovvero la proposta più economica di AMD basata su architettura RDNA 4 che dovrebbe competere con la NVIDIA GeForce RTX 5060 liscia e, sicuramente, anche con la sorella maggiore GeForce RTX 5060 Ti (Recensione).

Dopo il successo ottenuto con le Radeon RX 9070, le aspettative sulla Radeon RX 9060 XT sono abbastanza alte, non solo per quanto concerne le prestazioni assolute, ma soprattutto se guardiamo alla rapporto prestazioni/prezzo.

A questo proposito ci sono interessanti novità, infatti nelle ultime ore dalla rete sono emerse le prime custom di Radeon RX 9060 XT, già in preordine su Amazon (ma prontamente rimosse) con tanto di relative specifiche tecniche.

AMD Radeon RX 9060 XT avvistata a oltre 500 dollari

Dopo alcuni leak su un probabile lancio il 18 di maggio, pare quasi confermato che la Radeon RX 9060 XT sarà disponibile sugli scaffali non prima di fine maggio/inizio giugno. Nonostante questo, su Amazon.com sono state avvistate le prime due custom del partner XFX che, anche se con prezzi ancora non ufficiali, ci offrono comunque uno spunto di riflessione.

Le schede grafiche in questione sono la XFX Swift Radeon RX 9060 XT 8 GB e la XFX Swift Radeon RX 9060 XT 16 GB, prezzate rispettivamente a 449,99 dollari e 519,99 dollari. Tra i due modelli ci sarebbero quindi circa 70 dollari/euro di differenza, mentre ragionando sulla cifra, possiamo dire che i 519,99 dollari chiesti per una XFX Swift Radeon RX 9060 XT 16 GB non sono un buon presagio se guardiamo a quanto potranno costare le varianti custom più elaborate di brand come ASUS, Gigabyte o MSI.

Detto questo, ma in attesa di avere qualche conferma o indicazione sul prezzo MSRP, ricordiamo che la Radeon RX 9060 XT utilizzerà una GPU Navi 44 XT basata come detto su architettura RDNA 4. Ci sarà una versione con 16 GB di VRAM e una con 8 GB (non sappiamo quanto conveniente), mentre sembra ormai confermato che la scheda utilizzerà un singolo connettore PCI-E 8 pin e una configurazione a tre uscite video (un HDMI e due Display Port).

AMD Radeon RX 9060 XT arriverà verosimilmente solo in varianti custom dei partner, inoltre sono previste soluzioni a doppia e tripla ventola, come del resto confermano i leak trapelati in queste ore sulle prossima Acer NITRO dotate di dissipatore biventola.

Riguardo le specifiche prettamente tecniche, non ci sono novità di rilievo, o meglio, vengono praticamente confermate le informazioni che avevamo a disposizione fino a oggi. La GPU AMD Navi 44 XT in dotazione offre 2.048 Stream Processor; al momento non ci sono dati precisi, ma facendo due conti, dovremmo avere a disposizione anche 32 Ray Accelerator e 64 AI Accelerator (l’equivalente dei Tensor Core di NVIDIA).

Il reparto VRAM, con 8 o 16 GB, punterà ancora sulle collaudate GDDR6 (20 Gbps) con interfaccia a 128 bit e una larghezza di banda pari a 320 GB/s. Al pari della serie Radeon RX 9070, anche la Radeon RX 9060 XT utilizza lo standard PCI-E 5.0 (x8) e sarà molto spinta in frequenza, si vocifera oltre i 3,2 GHz, mentre il TBP non dovrebbe eccedere i 250 watt.

AMD Radeon RX 9060 XT: scheda tecnica (quasi) definitiva e quanto potrebbe costare

Nelle scorse settimane erano emersi interessanti dettagli riguardo i possibili prezzi della Radeon RX 9060 XT, una scheda che per avere successo dovrà costare poco ed essere super competitiva con la serie NVIDIA GeForce RTX 5060. Per il modello da 16 GB si vociferava un prezzo MSRP di 379 dollari, molto al di sotto di quanto visto su Amazon per quello che alla fine non è un modello tanto elaborato (XFX).

Visto che mancano pochi giorni all’annuncio e al Computex Taipei, a oggi conviene aspettare per avere quantomeno un’indicazione concreta da parte di AMD; le Radeon RX 9070 attualmente si possono acquistare a prezzi umani, quindi siamo fiduciosi che anche la Radeon RX 9060 XT sarà competitiva e speriamo vicina al prezzo MSRP stabilito dall’azienda.

Caratteristiche tecniche AMD Radeon RX 9060 XT