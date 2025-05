NVIDIA torna a farsi sentire sul fronte delle GPU di fascia media annunciando la nuova GeForce RTX 5060, una soluzione che si rivolge espressamente al pubblico mainstream e che, come sempre, promette un mix interessante tra prestazioni e prezzo.

Il debutto è fissato per il 19 maggio 2025, in concomitanza con l’arrivo sul mercato di versioni desktop e laptop, e in vista di un Computex che si preannuncia quanto mai movimentato.

Si parte da 299 dollari per la nuova NVIDIA GeForce RTX 5060

Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’azienda, la RTX 5060 per desktop arriverà nei negozi fisici e online a partire dal 19 maggio, con un prezzo di lancio pari a 299 dollari; per quel che concerne la controparte laptop, il prezzo base parte invece da 1.099 dollari.

Per essere chiari, si tratta della GPU più economica della serie RTX 50 finora annunciata, benché non manchino indiscrezioni riguardo a una possibile RTX 5050 ancora più abbordabile, della quale però per il momento non c’è traccia ufficiale.

Nonostante le buone intenzioni è bene sottolineare come, in realtà, il prezzo di listino potrebbe essere difficile da trovare realmente sul mercato, come del resto già accaduto in passato con altri modelli; in molti casi infatti le RTX 50 sono state distribuite inizialmente a prezzi ben superiori rispetto a quelli suggeriti da NVIDIA, ed è lecito aspettarsi una situazione simile anche per questa GPU.

Ad ogni modo, il tempismo del lancio non è casuale, la nuova proposta di NVIDIA verrà commercializzata proprio un giorno prima del Computex e appena dopo la probabile messa in vendita della concorrente diretta, ovvero la AMD RX 9060 XT. In questo contesto, mantenere lo stesso prezzo del precedente modello (la RTX 4060) appare come una scelta strategica piuttosto intelligente, utile a consolidare la presenza dell’azienda nella fascia media e a mettere pressione ai competitor.

Tanto per rendere l’idea, la RTX 5060 sarà più economica di ben 70 dollari rispetto alla 5060 Ti da 8 GB, e di 130 dollari rispetto alla 5060Ti da 16 GB; allo stesso tempo costa 50 dollari in più della Intel Arc B580, una GPU che però vanta 16 GB di VRAM GDDR6 e un posizionamento commerciale ancora piuttosto incerto, soprattutto in termini di reale disponibilità al pubblico.

Sul fronte delle performance NVIDIA ha promesso risultati molto incoraggianti, la nuova GeForce RTX 5060 sarà infatti in grado di offrire il doppio delle prestazioni della RTX 4060, ma solo nei giochi che supportano il DLSS 4 con Multi Frame Generation; in buona sostanza, nei titoli più recenti e ottimizzati la GPU potrà davvero fare la differenza, ma chi gioca ancora a titoli un po’ datati o non compatibili con l’ultima interazione del DLSS potrebbe notare un incremento molto più contenuto.

Insomma, anche in questo caso il contesto fa la differenza e non si tratta di una GPU miracolosa a prescindere, le promesse sono alte ma vanno interpretate tenendo conto delle reali condizioni d’uso; a tal proposito come sempre, prima di mettere mano al portafoglio il consiglio è quello di attendere le recensioni degli addetti ai lavori, che potranno fornire informazioni in più sull’effettivo comportamento della RTX 5060 rispetto alla concorrenza.

La RTX 5060 si inserisce in un contesto cruciale per NVIDIA, quello delle GPU accessibili ma prestanti pensate per il grande pubblico e per i gamer occasionali; l’arrivo a ridosso del Computex, i prezzi contenuti (almeno sulla carta) e le promesse in termini di DLSS pongono questa scheda come una delle proposte più interessanti di questa prima metà del 2025.