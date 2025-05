Nonostante le recenti voci di una possibile cancellazione, sembra che la scheda grafica AMD RX 9060 XT con 8GB di memoria sia ancora in programma per il lancio. Secondo quanto riportato da Benchlife, che cita fonti affidabili, AMD non ha intenzione di cancellare questo prodotto né di interrompere le forniture ai partner di produzione. La scheda grafica dovrebbe essere presentata ufficialmente durante il Computex, che si terrà tra appena tre settimane.

La strategia di AMD con le varianti di memoria

La decisione di AMD di lanciare la RX 9060 XT in due varianti di memoria – 8GB e 16GB – sembra seguire la stessa strategia adottata da NVIDIA con le sue schede RTX. Questa mossa permette ad AMD di segmentare ulteriormente il proprio portfolio di GPU basate sull’architettura RDNA 4, puntando alla fascia di prezzo intorno ai 350 dollari.

La differenza di prezzo tra i due modelli dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 50 dollari, rendendo la versione da 16GB apparentemente la scelta più logica per molti consumatori. Questo solleva interrogativi sul motivo per cui AMD abbia deciso di produrre anche una versione da 8GB, specialmente considerando la possibilità di un futuro modello RX 9060 non-XT sempre con 8GB di memoria.

È importante notare che, sebbene tecnicamente possibile convertire i design esistenti da 8GB a 16GB, i PCB devono essere progettati fin dall’inizio con instradamenti, pad e spazio aggiuntivi per i moduli supplementari. Poiché la variante da 8GB è stata probabilmente progettata prima che diventassero evidenti le limitazioni di prestazioni della RTX 5060 Ti 8GB di NVIDIA, è troppo avanzata nella pipeline di produzione per essere abbandonata ora.

Implicazioni per i giocatori

Nel 2025, la quantità di VRAM è diventata un fattore determinante per le prestazioni delle GPU, anche a risoluzioni apparentemente modeste come il 1080p. Una scheda grafica può offrire una buona potenza di calcolo, ma una capacità di memoria video insufficiente rischia comunque di limitare la qualità dell’esperienza di gioco, causando stuttering, caricamenti frequenti o la necessità di ridurre i dettagli grafici. Sebbene tecnologie come FSR 4 contribuiscano ad alleviare la pressione sulla GPU, il loro effetto è limitato quando la VRAM scarseggia.

Un altro aspetto da considerare è la longevità: con l’evoluzione dei titoli e l’aumento della richiesta di memoria, una GPU con VRAM limitata rischia di diventare rapidamente obsoleta. Ad esempio, NVIDIA propone un sovrapprezzo di circa 50 dollari per una versione da 16 GB GDDR7 della RTX 5060 Ti rispetto al modello da 8 GB. Dal canto suo, AMD potrebbe adottare una strategia diversa per la RX 9060 XT, che utilizza memoria GDDR6 più lenta ma lo stesso core Navi 44. Resta da vedere come questa scelta influenzerà prestazioni e posizionamento sul mercato.

Attesa per l’annuncio ufficiale

La conferma ufficiale del marchio RX 9060 XT è arrivata da AMD durante la presentazione della serie RX 9000 al CES. L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire durante il Computex, tra appena tre settimane. Rimane da vedere se AMD seguirà l’esempio di NVIDIA limitando le recensioni del giorno di lancio della RX 9060 XT al solo modello da 16GB, una strategia che potrebbe influenzare la percezione iniziale delle prestazioni della scheda.

In foto di copertina la AMD Radeon RX 9070 Gaming OC di Gigabyte.