Nonostante la diversificazione geografica della produzione di Apple in corso, Foxconn è ancora oggi il principale produttore mondiale di iPhone (oltre che di PlayStation e di tante altre cose), azienda multinazionale taiwanese che ora si appresta a entrare nel mercato automobilistico.

È di ieri, mercoledì 7 maggio, l’annuncio di una collaborazione tra Foxtron (una società controllata di Foxconn) e Mitsubishi Motors per la progettazione e la produzione di auto elettriche, piano su cui l’azienda stava puntando da tempo.

Foxconn e Mitsubishi insieme per produrre auto elettriche

Con questo accordo Foxconn entra di fatto nel mercato delle auto elettriche per la prima volta. Per la sua enorme varietà di componenti elettrici ed elettronici che produce per aziende come Amazon, Apple, Microsoft, Sony o Xiaomi, anche in passato ha realizzato prodotti del settore automobilistico, in particolare le piattaforme Foxtron Model B, C, D (l’auto dell’immagine di copertina), E e V, sorta di basi progettuali acquistabili da altre case automobilistiche e adattabili in base alle rispettive esigenze.

Delle intenzioni di Foxconn di entrare nel mercato delle auto se ne parlò molto anche per via di precedenti interessi verso Nissan e la stessa Mitsubishi, tentativi non andati a buon fine. E anche per via dei presunti legami tra quelle piattaforme di Foxtron e la Apple Car, l’ambizioso progetto che avrebbe dovuto portare alla luce la prima auto di Apple, progetto poi abbandonato poco più di un anno fa.

Ma con l’accordo con Mitsubishi annunciato ieri c’è ora qualcosa di più concreto, una collaborazione volta a creare negli stabilimenti taiwanesi di Foxtron delle auto elettriche vere e proprie. “Il modello EV che verrà fornito a Mitsubishi Motors come modello OEM sarà sviluppato da Foxtron” si legge nel comunicato stampa in cui le due aziende hanno comunicato la collaborazione, che per ora riguarda tuttavia un solo modello destinato alla vendita sui mercati australiani e neozelandesi a partire dalla seconda metà del 2026.

Foxconn ha detto inoltre che accelererà lo sviluppo dei veicoli elettrici ottimizzando la piattaforma e i componenti modulari. “Siamo lieti di sviluppare e fornire un veicolo elettrico (EV) a Mitsubishi Motors Corporation e attendiamo con ansia una collaborazione che sarà complementare a entrambe le parti e che guiderà entrambe le espansioni commerciali”.