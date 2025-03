Il costruttore cinese BYD ha da pochi giorni presentato il nuovo SUV economico Sealion 05 EV per il mercato cinese, sfidando la Tesla Model Y con soluzioni interessanti e prezzi decisamente più popolari.

La sfida tra l’azienda cinese e Tesla, però, prosegue a tutto tondo: nel 2024, BYD ha superato il fatturato di Tesla e, con la Mega Factory di Zhengzhou, punta a ottenere lo scettro di produttore numero uno di auto al mondo.

BYD annuncia Sealion 05 EV, un SUV elettrico smart ed economico

Da qualche giorno, BYD ha ufficializzato il nuovo Sealion 05 EV, un SUV elettrico smart ed economico, dotato della tecnologia di guida intelligente God’s Eye e di batterie che promettono un’autonomia fino a circa 520 km (nel ciclo CLTC).

Design, interni ed esterni

In linea di massima, Sealion 05 EV è uno dei primi SUV elettrici cinesi (di fascia economica) a presentare un design piacevole alla vista: lungo 4,52 m (con un passo di 2,72 m), largo 1,86 m e alto 1,63 m, questo SUV ha dimensioni leggermente più compatte rispetto alla Tesla Model Y (versione cinese).

Al posteriore, il bagagliaio è da 600 litri ma può essere esteso fino a 1460 litri di capacità abbattendo i sedili posteriori. Sealion 05 EV, tuttavia, presenta alcune soluzioni molto furbe come il frunk anteriore da 110 litri e un frigorifero integrato sotto al bracciolo (oltre a raffreddare fino a -6°C, può anche riscaldare fino a 50°C ciò che viene posto al suo interno).

Gli interni risultano abbastanza moderni. La plancia è pulita, dominata da due ampi display: lo schermo centrale ha una diagonale da 12,8 pollici mentre il quadro strumenti si affida a una soluzione da 8,8 pollici, collocata dietro al volante a tre razze.

La leva del cambio è collocata sul piantone dello sterzo (family feeling delle più recenti auto elettriche cinesi), liberando spazio sul tunnel centrale che offre un blocco di pulsanti fisici, la piastra per la ricarica wireless e un paio di portabicchieri.

Piattaforma, autonomia e ricarica

BYD Sealion 05 EV è basata sull’architettura e-Platform 3.0 Evo dell’azienda e presenta la trazione posteriore: troviamo infatti un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 144 kW (330 Nm di coppia e 0-100 km/h in 7,6 secondi) o da 160 kW (330 Nm di coppia e 0-100 km/h in 7,2 secondi) sull’asse posteriore.

La vettura viene proposta con due tagli di batteria: 50 kWh (LFP) che promette 430 km di autonomia (ciclo CLTC) o 60,9 kWh che promette 520 km di autonomia (sempre nel ciclo CLTC). Dal punto di vista della ricarica, l’azienda promette che l’auto sia ingrado di passare dal 30% all’80% in 18 minuti (in corrente continua).

Quanto costa la BYD Sealion 05 EV?

L’ultimo capitolo è quello riguardante i prezzi: Sealion 05 EV parte da 127.800 yuan (circa xxx euro al cambio attuale) e arriva a 137.800 yuan (circa xxx euro) nella versione di punta; Tesla Model Y costa più del doppio (parte da 263.500 yuan e arriva fino a 313.500 yuan) e questo è un aspetto su cui l’azienda cinese potrà giocare parecchio.

BYD fattura più di Tesla e continua a espandersi

Recentemente è emerso che BYD, oltre ad aver superato Tesla per quanto concerne il numero di auto elettriche prodotte, ha superato l’azienda di Elon Musk anche per quanto concerne il fatturato nel 2024 (via Inside EVs).

I dati raccontano di un fatturato pari a 107 miliardi di dollari per l’azienda cinese (+29% rispetto al 2023), contro i 97,7 miliardi di dollari dell’azienda statunitense. La situazione si capovolge, però, se guardiamo ai profitti: 5,44 miliardi di dollari per BYD contro i 7,1 miliardi didollari registrati da Tesla.

Questi dati dimostrano che la situazione sul mercato cinese sta cambiando, con Tesla che rischia seriamente di perdere la posizione dominante: nell’ultimo periodo i potenziali acquirenti stanno sempre più optando per soluzioni “interne” di marchi come BYD (appunto), preferite perché dotate di tecnologie di pari livello (o più avanzate, vedi la ricarica a 1000 kW annunciata dall’azienda cinese la settimana scorsa) a prezzi più competitivi.

Punto centrale nella crescita (e nelle ambizioni) di BYD, che punta a diventare il più grande costruttore di auto al mondo, è la Mega Factory di Zhengzhou in Cina, una vera e propria “città nella città” dedicata alla produzione di veicoli elettrici, attualmente in fase di costruzione.

Il sito, che sarà grande più o meno come la città di San Francisco, nonché dieci volte più grande della Gigafactory di Tesla in Nevada, è attualmente in fase di costruzione (il precedente video mostra lo stato di avanzamento dei lavori tramite alcune riprese effettuate con un drone).



BYD punta ad assumere oltre 200.000 operai da affiancare ai già circa 60.000 che lavorano nel sito, fornendo a tutti un alloggio e l’accesso a strutture ricreative, per incrementare la capacità produttiva fino a un milione di auto all’anno.