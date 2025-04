In un mercato dello streaming sempre più competitivo, dominato da colossi come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, anche NOW (il servizio on demand di Sky Italia) ha deciso di rimboccarsi le maniche, lanciando un rinnovamento tanto atteso che riguarda interfaccia grafica, funzioni smart e user experience. Il rollout è già partito e, come sempre accade in questi casi, sarà progressivo su tutte le piattaforme compatibili, comprese smart TV, dispositivi mobili, browser web, console e set-top box.

Le novità sono tante e puntano tutte verso un obiettivo chiaro, offrire un’esperienza d’uso più moderna, personalizzabile e in linea con gli standard internazionali, grazie anche a un’infrastruttura tecnologica condivisa con Peacock, la piattaforma di streaming di NBCUniversal (società che controlla Sky dal 2018).

Profili personalizzati, grafica moderna e una nuova gestione dei contenuti con il rinnovamento di NOW

La novità più visibile, sin dal primo accesso, è la schermata di gestione dei profili utente che adesso diventano ben sei, con possibilità di differenziazione per adulti, adolescenti e bambini; ogni profilo può essere personalizzato con un avatar a tema (ce ne sono davvero per tutti i gusti, da Pechino Express a Spongebob, passando per MasterChef e 4 Ristoranti) e, nel caso dei profili adulti, possono essere protetti con PIN di sicurezza.

Tutti i contenuti, ovviamente, rispettano i criteri del parental control, impedendo così che un bambino possa accedere a contenuti non adatti alla sua età.

Anche la Home è stata completamente rivista e ora somiglia molto di più a quella dei principali servizi concorrenti: immagini di copertina in grande evidenza, Top 10 dei contenuti più visti, liste personalizzate e sezione “Scelti per te” in grado di suggerire titoli sulla base della cronologia di visione; è stata ottimizzata anche la sezione dei Preferiti, ora più facilmente accessibile su tutte le piattaforme.

NOW ha messo mano anche alla funzione di ricerca, da sempre uno dei punti critici della piattaforma: adesso non solo è più veloce e reattiva, ma riesce a gestire correttamente anche refusi e nomi scritti in modo impreciso; i risultati sono ordinati in modo più logico, con il titolo più rilevante sempre in cima alla lista. Un miglioramento piccolo ma fondamentale per l’usabilità quotidiana, specie per chi utilizza NOW da TV o tramite telecomando.

Uno dei punti distintivi di NOW rispetto ad altri servizi on demand, è la presenza di canali TV in diretta e anche qui sono stati introdotti miglioramenti notevoli: interfaccia più compatta, zapping più veloce e guida elettronica (EPG) consultabile in tempo reale senza interrompere la visione. Tuttavia, c’è una limitazione importante, la guida mostra solo il programma attuale e quello successivo, senza permettere di sfogliare l’intero palinsesto come avviene su RaiPlay o Sky Stream.

Fa il suo debutto anche una nuova funzione di “Restart“, che consente di tornare all’inizio di un programma in onda, una semplificazione rispetto al passato, dove questa possibilità esisteva ma richiedeva un salto manuale nel tempo.

Il nuovo NOW si basa ora su un’infrastruttura unica a livello globale, la stessa utilizzata da Peacock, questo significa tempi più rapidi per l’implementazione di novità, un miglioramento nella gestione tecnica e, idealmente, la possibilità di portare più facilmente alcune funzioni da un mercato all’altro. Tuttavia, almeno per il momento, non ci sono piani per il supporto al 4K o per funzioni avanzate come lo smart download automatico degli episodi, utile per chi guarda contenuti offline.

Il nuovo NOW rappresenta senza dubbio un passo avanti concreto e tangibile, ma più che un punto d’arrivo, lo considereremmo un nuovo punto di partenza; la base tecnica è stata finalmente aggiornata, l’interfaccia si è modernizzata e le funzionalità principali (almeno quelle più richieste) sono ora a disposizione di tutti.

Mancano ancora alcune chicche che oggi diamo quasi per scontate su altri servizi, ma l’impressione è che la direzione presa da Sky Italia sia finalmente quella giusta; ora non resta che mantenere il ritmo, colmare le lacune e portare magari a breve 4K, download intelligenti e una guida live più completa.