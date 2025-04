Molto spesso può risultare difficoltoso seguire un film o una serie nella propria lingua, tra rumori in casa o altre distrazioni, e preferiamo attivare i sottotitoli pur di non perdere neanche una parola. Netflix questo lo sa bene e ha deciso di introdurre una nuova tipologia di sottotitoli all’interno della piattaforma.

Secondo alcune analisi di mercato, il 50% degli americani guarda contenuti online attivando i sottotitoli nella propria lingua madre, pur comprendendo perfettamente – e ovviamente – l’inglese. Anche su Netflix quasi la metà delle ore di visione avviene con dei sottotitoli attivi e, seguendo a gran voce le richieste degli utenti, la piattaforma ha deciso di introdurre i sottotitoli in lingua originale che mostra solo i dialoghi parlati.

Ancora più scelta nei sottotitoli su Netflix

Fino ad oggi, per guardare un contenuto in lingua originale su Netflix attivando contestualmente i sottotitoli nella stessa lingua, l’unica opzione possibile era passare per la versione SDH/CC, ossia quella pensata per persone non udenti o ipoudenti. Questo tipo di sottotitoli è sicuramente utile per lo scopo che si prefiggono, ma risultano ridondanti per gli utenti senza problemi di udito, poiché includono anche dettagli come nomi dei personaggi o effetti sonori (per esempio, quando leggiamo cose come [porta che sbatte] o [musica drammatica in sottofondo]).

Con questa nuova opzione di sottotitoli, la piattaforma permette ora di scegliere una versione dei sottotitoli in lingua originale più pulita e discreta, che include solo i dialoghi e che va ad eliminare nomi dei personaggi e tutti quei dettagli pensati esclusivamente per rendere il contenuto più fruibile da utenti con problemi di udito.

Il rollout parte da oggi in concomitanza con la quinta stagione di YOU, e sarà esteso progressivamente a tutte le nuove produzioni originali della piattaforma e in tutte le lingue disponibili. Nella nuova interfaccia del selettore dei sottotitoli, gli utenti troveranno così due scelte per ogni lingua:

la versione standard, con solo i dialoghi parlati;

la versione (CC), quella che conosciamo tutti e che include effetti sonori e indicazioni visive.

Si tratta sicuramente di un’aggiunta gradita per tutti quegli utenti che guardano film e serie TV in contesti in cui non vogliono perdersi neanche una parola, perché magari circondati da rumori o altro, ma anche per chi vuole guardare le migliori serie TV Netflix in una lingua diversa dall’italiano e attivare i sottotitoli nella lingua originale per imparare meglio una lingua straniera.

Netflix ha inoltre colto l’occasione per ricordare che, oltre alla scelta della lingua, i sottotitoli possono essere personalizzati modificando font, dimensione e colore dei testi, direttamente dalle impostazioni del profilo.