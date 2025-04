In occasione della Star Wars Celebration 2025 che si sta tenendo in quel di Tokyo, è stato annunciato ufficialmente Star Wars: Starfighter, il nuovo lungometraggio spin-off della celebre saga fantascientifica: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Star Wars Starfighter: data d’uscita e primi dettagli

Il nuovo film Star Wars Starfighter annunciato dal presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sarà girato dal regista Shawn Levy, che ha recentemente diretto e prodotto Deadpool & Wolverine, oltre che numerosi episodi di Stranger Things. La sceneggiatura sarà invece affidata a Jonathan Tropper, già conosciuto per This is Where I Leave You e altri prodotti televisivi. Non conosciamo molti dettagli in merito alla nuova pellicola, se non che sarà ambientata 5 anni dopo gli eventi di Star Wars: The Rise of the Skywalker.

Tra gli attori principali figurano in particolare Ryan Gosling, che entrerà dunque a far parte dell’universo di Star Wars in veste di protagonista del film. In occasione della Star Wars Celebration 2025, Gosling ha infatti fatto mostra della sua passione per Star Wars, fin dai primi anni di vita, con una coperta a tema Star Wars Episodio V: L’Impero Colpisce Ancora, uno dei titoli più acclamati del franchise. La riprese di Star Wars: Starfighter cominceranno a partire da quest’autunno.

Star Wars: Starfighter arriverà nei cinema di tutto il mondo nel corso del mese di maggio 2027. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, con la pubblicazione dei primi trailer del film che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi anni.