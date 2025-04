Quali sono le novità da vedere ad aprile 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese primaverile. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad aprile 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Twisters

Apriamo le novità NOW e Sky di aprile 2025 da non perdere con Twisters, film catastrofico diretto da Lee Isaac Chung e sequel di Twister (1996). Racconta di un’ex cacciatrice di uragani, Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), rimasta profondamente segnata da un terribile tornado nel quale si è imbattuta durante gli anni del college. Adesso Kate si dedica allo studio dei percorsi compiuti dagli uragani nella tranquillità del suo studio di New York. Quando il suo amico la spinge a tornare sul campo per testare un sistema sperimentale di allerta meteorologica, che tracci gli uragani, Kate si ritroverà ancora una volta a rischiare la sua stessa vita. La donna, però, non sarà sola, perché sul suo percorso incrocerà Tyler Owens (Glen Powell), star dei social media, nota non solo per il suo fascino, ma soprattutto per le sue imprese spericolate. Tyler si diverte, infatti, ad andare a caccia di tempeste con il suo gruppo per poi postare tutto sul web.

Disponibile dal 7 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Twisters.

Eterno visionario

Proseguiamo con Eterno visionario, film diretto da Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi. La pellicola offre uno sguardo penetrante su una particolare fase della vita di Luigi Pirandello, rivelando le sfumature della sua umanità, le passioni ardenti, le ossessioni e l’intimità più profonda dell’artista. Questo capitolo della sua vita è caratterizzato da un amore travolgente e inarrivabile per Marta Abba, oltre che da un rapporto tempestoso con la follia della moglie Antonietta Portulano. Il film esplora il mondo emotivo di un uomo con legami conflittuali con i suoi tre figli Stefano, Lietta e Fausto, un rapporto controverso con il fascismo e il sogno di un amore assoluto. L’autore, insignito del Premio Nobel per la Letteratura, si distingue per il suo teatro provocatorio, sovversivo e sorprendentemente moderno, sfidando gli standard del perbenismo borghese della sua epoca. Il racconto si snoda attraverso scenari che abbracciano Roma, la Stoccolma dei Nobel, la Berlino dei cabaret di Kurt Weill, la Sicilia rurale degli zolfatari e dei paesaggi suggestivi, la Milano incantata dei primi del Novecento e l’America che ha consacrato il suo genio sia a Hollywood che a Broadway.

Disponibile dal 12 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Eterno visionario.

Una terapia di gruppo

Cambiamo genere con Una terapia di gruppo, commedia diretta da Paolo Costella con Claudio Bisio, Claudio Santamaria, Margherita Buy, Valentina Lodovini, Leo Gassmann, Ludovica Francesconi e Lucia Mascino. Vede protagonisti sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo che ricevono per errore appuntamento alla stessa ora nello studio di un luminare della psicoterapia. C’è Federico, affetto dalla sindrome di Tourette, che non controlla il suo sfacciato turpiloquio; c’è Annamaria, maniaca del controllo, che verifica sempre tutto; c’è Emilio, il più espansivo e socievole, che è ossessionato dal calcolo aritmetico, e conta tutto quello che gli capita sotto tiro; c’è Bianca, fissata con la pulizia, che sfugge qualsiasi contatto umano; c’è Otto, terrorizzato dall’idea di rimanere escluso da qualsiasi occasione di lavoro, e che non si stacca mai dal suo cellulare; c’è Lilli, maniaca della simmetria, che ripete sempre tutto due volte; e insieme a loro c’è Sonia, la segretaria, logorroica e nevrotica a sua volta, che prova in tutti i modi a tenerli buoni. Nell’attesa che il professore si presenti decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita: costretti a fare squadra, i sei dovranno riuscire non solo ad andare d’accordo ma anche ad affrontare i propri traumi di fronte agli altri.

Disponibile dal 14 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una terapia di gruppo.

Smile 2

Da non perdere tra le novità NOW e Sky On Demand di aprile 2025 c’è Smile 2, horror e sequel del film uscito nel 2022 (basato sul cortometraggio del 2020 Laura Hasn’t Slept). Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi. Nel cast anche Rosemarie DeWitt e Kyle Gallner.

Disponibile dal 15 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Smile 2.

Better Man

Tra i film da vedere questo mese di aprile abbiamo Better Man, lungometraggio diretto da Michael Gracey incentrato sul cantante inglese Robbie Williams. Racconta come è iniziata la sua carriera, a partire dai primi successi con la band Take That fino all’esordio e alla fama da solista. Un uomo che non ha ricevuto solo il dono della voce, ma anche quello di intrattenitore, e che nei suoi concerti si è sempre esibito come cantante e al contempo come showman. Il film mostra come un uomo qualunque, originario di un paesino britannico, sia riuscito a sognare così in grande e talmente forte da vedere avverato il suo desiderio. Proprio inseguendo i suoi sogni con fermezza è riuscito a raggiungere grandi risultati, vendendo 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Grazie anche al suo talento, che lui stesso dice di non avere, è diventato uno dei cantanti pop simbolo degli anni Novanta e Duemila. Dotato di una grande forza di volontà, ma anche di una forte testardaggine, Robbie si è tramutato, plasmandosi con le sue stesse mani, da uomo comune a superstar, pur non nascondendo mai i suoi difetti, anzi mostrandosi sempre per quello che è realmente e attraversando momenti di grande difficoltà, come la depressione, l’abuso di stupefacenti e i disturbi mentali.

Disponibile dal 18 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Better Man.

Diamanti

Le novità NOW e Sky di aprile 2025 da guardare includono Diamanti, film diretto da Ferzan Özpetek con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari e Anna Ferzetti. Un regista convoca quelle che sono le sue interpreti preferite, ovvero le attrici con cui ha lavorato maggiormente o che ha finito per amare: la sua intenzione è quella di realizzare un film sulle donne, non rivelando altri particolari sul suo progetto. Una volta radunate le artiste, inizia a osservarle, a studiarle e a farsi ispirare da loro, finendo con la mente in un’altra epoca, nel passato, dove l’aria è riempita dal rumore delle macchine da cucire in un luogo affollato da sole donne, che qui vivono, lavorano e gestiscono il tutto. In questa sartoria cinematografica con a capo due donne, gli uomini ricoprono solo piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume. Tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili, realtà e finzione si compenetrano, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi, la competizione con la sorellanza, il visibile con l’invisibile.

Disponibile dal 20 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Diamanti.

Cattivissimo Me 4

Da non perdere questo mese anche Cattivissimo Me 4, film d’animazione che costituisce il quarto capitolo della popolare e divertente saga. Il super cattivo Gru (Steve Carrell, doppiato da Max Giusti), divenuto un agente dell’Anti-Villain League, è pronto ad affrontare una nuova avventura insieme a sua moglie Lucy (Kristen Wiig, doppiata da Carolina Benvenga) e alle loro tre figlie adottive, Margo, Edith e Agnes. C’è un nuovo membro in famiglia: Gru Jr., figlio naturale di Gru e Lucy, il cui passatempo preferito è tormentare e far disperare suo padre. L’intera famiglia, però, si ritrova costretta a fuggire, quando viene presa di mira da un criminale il fuga, Maxime Le Mal (Will Ferrell, doppiato da Stefano Accorsi) e dalla sua fidanzata, la femme fatale Valentina (Sofia Vergara).

Disponibile dal 21 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cattivissimo Me 4.

Eileen

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di aprile 2025 da vedere con Eileen, film ambientato nella Boston degli anni ’60 che racconta la storia di Eileen (Thomasin McKenzie), una donna timida e quasi invisibile agli occhi altrui che vive in una squallida casa e lavora in una struttura carceraria. La donna condivide la casa con il padre violento e alcolista, mentre sul posto di lavoro viene emarginata dai suoi colleghi. Le cose cambiano con l’arrivo di Rebecca (Anne Hathaway), la nuova psicologa del carcere che si unisce al personale della prigione. Elegante e disinvolta, ma dipendente dall’alcol, Rebecca affascina con la sua personalità sin da subito Eileen. Grazie alla nuova arrivata, Eileen sembra vedere una luce nell’oscurità della sua vita, ma l’amica la trascinerà in qualcosa di davvero pericoloso, che potrebbe distruggere completamente la sua vita.

Disponibile dal 25 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Eileen.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Last of Us – stagione 2

La novità più attesa su NOW e Sky di aprile 2025 è senza dubbio la seconda stagione di The Last of Us, serie TV HBO basata sui popolari videogiochi PlayStation sviluppati da Naughty Dog e creata dall’ideatore di Chernobyl Craig Mazin e dall’autore e direttore creativo del franchise Neil Druckmann. La serie si svolge due decenni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa di un fungo parassita che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in mostruose creature. Joel (interpretato da Pedro Pascal), un sopravvissuto temprato e tormentato da traumi e fallimenti passati, viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey), un’orfana di 14 anni incredibilmente immune all’infezione, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. La nuova stagione, composta da sette episodi, è ambientata dopo cinque anni di pace in seguito agli eventi della prima stagione: il passato di Joel ed Ellie li raggiunge, trascinandoli in conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle. Nel cast si aggiungono Kaitlyn Dever nei panni di Abby, Isabela Merced nei panni di Dina, ma anche Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez, Jeffrey Wright e Catherine O’Hara (come guest star).

Disponibile dal 14 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Last of Us.

Gangs of London – stagione 3 (original)

Da vedere questo mese anche la terza stagione di Gangs of London, serie action thriller Sky Original con Sope Dirisu e Joe Cole. Londra è sotto attacco, con la guerra fra le bande criminali che diventa sempre più violenta. Nei nuovi episodi, la famiglia Dumani, per cui ora lavora l’ex poliziotto diventato gangster Elliot, dovrà affrontare un grosso problema quando un carico di cocaina “corretto” causa la morte di centinaia di civili a Londra. Il caos conseguente attira l’attenzione delle autorità, mettendo le gang di Londra sotto pressione come mai prima, e le ripercussioni – sia personali che professionali – avranno conseguenze devastanti per tutti, dai Wallace a Luan, da Lale alle gang di strada. Si è trattato di un attacco deliberato, ed è solo l’inizio. Ma chi è stato, e perché?

Disponibile dal 18 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Gangs of London.

CSI Vegas – stagione 3

Si chiude con la terza stagione la serie CSI Vegas, sequel della popolare CSI – Scena del crimine e quarto spin-off del franchise. La serie è ambientata nella città dove tutto è iniziato, ossia Las Vegas, dove una nuova squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome) affronta diversi complicati casi, tra drammi personali e intricati misteri. Dopo le apparizioni nei precedenti episodi, in questa ultima stagione non è più presente Gil Grissom (William Petersen), ossia l’iconico protagonista della serie originale. Ritroviamo comunque l’agente Catherine Willows (Marg Helgenberger). Dopo aver arrestato Folsom per l’omicidio di Kahn, la squadra è impegnata a scagionarlo e a trovare il vero assassino, mentre Catherine vuole chiudere i conti con il narcotrafficante Raphael Tarquenio.

Disponibile dal 21 aprile 2025.

Delitti ai tropici – stagione 5

Chiudiamo le principali novità da guardare su NOW e Sky On Demand ad aprile con la quinta stagione di Delitti ai tropici, serie francese che vede protagonista il comandante della polizia Mélissa Sainte-Rose, che viene trasferita dalla Francia continentale a Fort-de-France (Martinica). Segue le sue indagini sull’isola in compagnia del capitano Gaëlle Crivelli: i rapporti tra le due donne sono tesi a causa della loro diversità nei comportamenti, ma complementari per la risoluzione degli omicidi. La quinta stagione si apre con Gaëlle di nuovo in pericolo in seguito a un omicidio collegato al suo tentato assassinio.

Disponibile dal 22 aprile 2025.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Robert Downey Jr. (dal 1° al 4 aprile 2025), Men in Black (dal 5 all’8 aprile 2025), Blade (dal 9 all’11 aprile 2025), Fast & Furious (dal 12 al 18 aprile 2025), Il Signore degli Anelli (dal 19 al 24 aprile 2025) e Ben Affleck (dal 25 al 30 aprile). Troviamo anche i nuovi episodi delle popolari serie Chicago (Med, Fire e P.D.), il finale di stagione di Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare ad aprile 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

The Image of You – 3 aprile 2025

Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco (episodi 5-8) – 4 e 11 aprile 2025

Il tempo che ci vuole – 6 aprile 2025

Cucine da incubo (stagione 11) – 6 aprile 2025

The White Lotus (finale stagione 3) – 7 aprile 2025

Boyzone – Vita, morte e boyband (docuserie original) – 19 aprile 2025

Mimì – Il principe delle tenebre – 24 aprile 2025

Arte vs Guerra – Bansky e C215 a Borodyanka, Ucraina (documentario) – 26 aprile 2025

Napoli – New York – 28 aprile 2025

Chicago Med (stagione 10, nuovi episodi) – dal 30 aprile 2025, ogni mercoledì

Chicago Fire (stagione 13, nuovi episodi) – dal 30 aprile 2025, ogni mercoledì

Chicago P.D. (stagione 12, nuovi episodi) – dal 30 aprile 2025, ogni mercoledì

GialappaShow (stagione 5, nuovi episodi) – ogni lunedì

Pechino Express (stagione 12, nuovi episodi) – ogni giovedì

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q o a NOW per non perderti tutte le novità del mese.