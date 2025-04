Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese primaverile, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad aprile 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ ad aprile 2025

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese su Apple TV+ non sono previste a quanto pare novità per quanto riguarda i lungometraggi, ma potete recuperare i film e i documentari dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi il documentario Number One on the Call Sheet (con la partecipazione di grandi nomi), Misteri dal profondo (con Miles Teller e Anya Taylor-Joy), Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna (brillante commedia drammatica con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11), Blitz (film che segue l’epico viaggio di un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda guerra mondiale), il documentario The Last of the Sea Women, Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Your Friends and Neighbors (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di aprile 2025 da vedere con Your Friends and Neighbors, serie TV creata da Jonathan Tropper che vede protagonista Jon Hamm. Dopo essere stato licenziato in tronco, un gestore di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio inizia a rubare nelle case dei vicini nel ricchissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate sfarzose potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato. Nel cast anche Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt e Donovan Colan. In uscita due episodi in contemporanea, poi uno a settimana ogni venerdì.

Disponibile in streaming dall’11 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Your Friends and Neighbors.

Government Cheese (original)

Da non perdere questo mese anche Government Cheese, commedia surrealista ambientata nella San Fernando Valley del 1969. Racconta la storia dei Chambers, un’eccentrica famiglia che insegue sogni ambiziosi e apparentemente irrealizzabili, splendidamente distaccata dalla realtà del mondo che la circonda. Quando Hampton Chambers (David Oyelowo) viene rilasciato dal carcere, la tanto attesa riunione di famiglia non va come aveva previsto. Durante la sua assenza, la moglie Astoria (Simone Missick) e i figli Einstein (Evan Ellison) e Harrison (Jahi Di’Allo Winston) hanno formato un nucleo familiare non convenzionale e il ritorno di Hampton getta il loro mondo nel caos. In uscita i primi quattro episodi in contemporanea, poi uno a settimana ogni mercoledì fino al 28 maggio 2025.

Disponibile in streaming dal 16 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Government Cheese.

Jane – stagione 3 (original)

Da guardare ad aprile 2025 tra le novità Apple TV+ la terza stagione di Jane, serie TV per tutta la famiglia che vede protagonista una bambina con la missione di salvare gli animali in via di estinzione. Grazie alla sua fervida immaginazione, Jane coinvolge i suoi migliori amici David e Greybeard lo scimpanzé in avventure epiche per proteggere gli animali selvatici di tutto il mondo perché, come afferma il suo idolo, la dottoressa Jane Goodall: “Solo se comprendiamo, ci preoccupiamo. Solo se ci preoccupiamo, possiamo aiutare. Solo se aiutiamo, loro potranno essere salvati“. La serie combina avventura e commedia per affascinare i bambini e trasmettere loro i valori essenziali della conservazione della biodiversità.

Disponibile in streaming dal 18 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Jane.

WondLa – stagione 2 (original)

Proseguiamo con la seconda stagione di WondLa, serie TV animata basata sulla trilogia di romanzi di fantascienza per ragazzi scritta da Tony DiTerlizzi. Racconta la storia di Eva, una tipica adolescente curiosa, entusiasta e vivace. Tuttavia, la ragazza è stata cresciuta sola da un robot, Muthr, che si è preso cura di lei all’interno di un bunker sotterraneo di ultima generazione. Il giorno del suo sedicesimo compleanno, un attacco al suo rifugio la costringe a raggiungere la superficie terrestre, che non è come si aspettava. Il pianeta è abitato da alieni, popolato da fauna ultraterrena, e non si trovano altri esseri umani. E non si chiama più Terra, ma Orbona. Insieme a Otto, un adorabile orso d’acqua gigante con cui Eva condivide poteri telepatici, Rovender, un alieno scorbutico con un passato travagliato, e Muthr, Eva si metterà alla ricerca di altre persone e della propria casa, scoprendo il suo vero destino. Nei nuovi episodi, Eva, Otto, Rovender e Muthr proseguono la ricerca di altri esseri umani.

Disponibile in streaming dal 25 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di WondLa.

Carême (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di aprile 2025 da vedere con Carême, serie che segue l’avvincente storia del primo chef famoso al mondo, Antonin Carême (interpretato da Benjamin Voisin), che passa dalle umili origini parigine all’apice della celebrità culinaria nell’Europa di Napoleone. Il suo unico sogno è diventare lo chef più famoso al mondo, ma il suo talento e le sue ambizioni attirano l’attenzione di politici famosi e potenti, che lo usano come spia per la Francia. Determinato a sfuggire alla povertà e a realizzare il suo sogno, Carême può scegliere la vendetta, oppure può avere tutto: donne, ricchezza, fama. Ma a quale prezzo? Il suo amore? La sua anima? La sua vita? In uscita i primi due episodi in contemporanea, poi uno a settimana ogni mercoledì fino all’11 giugno 2025.

Disponibile in streaming dal 30 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Carême.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi e un paio di finali di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare ad aprile 2025 su Apple TV+ tra film, serie TV e persino sport:

Berlino: codice rosso (finale di stagione) – 9 aprile 2025

Surface (finale stagione 2) – 11 aprile 2025

Dope Thief (nuovi episodi) – ogni venerdì

Friday Night Baseball (stagione 2025) – due partite alla settimana

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Murderbot (serie sci-fi basata sui romanzi di Martha Wells, dal 16 maggio 2025), Deaf President Now! (16 maggio 2025), Fountain of Youth – L’eterna giovinezza (con John Krasinski, Natalie Portman ed Eiza González, dal 23 maggio 2025) e Stick (serie comedy con Owen Wilson, dal 4 giugno 2025). Vi ricordiamo che da qualche settimana è disponibile anche l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.