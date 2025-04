Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di aprile 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese primaverile, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad aprile 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix ad aprile 2025

Film in uscita su Netflix

Banger (original)

Apriamo le novità Netflix di aprile 2025 da non perdere con Banger, film originale con protagonista Vincent Cassel. Il DJ ormai in declino Scorpex sembra essere l’unico a non capire che i suoi giorni di gloria sono finiti. Quando l’eccentrica agente dell’intelligence francese Rose (Laura Felpin) gli offre la possibilità di liberarsi del giovane rivale sulla cresta dell’onda Vestax (Mister V), Scorpex intravede l’opportunità di tornare in vetta con il botto. Ci riuscirà?

Disponibile in streaming dal 2 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Banger.

Dove osano le cicogne

In arrivo Dove osano le cicogne, commedia diretta da Fausto Brizzi con Angelo Pintus e Marta Zoboli. Angelo è un maestro di scuola elementare amato da tutti i suoi alunni, che lo trovano particolarmente divertente. Al contrario, l’uomo è odiato dal preside (Antonio Catania) in quanto considerato un pericolo per l’ordine scolastico. Angelo è sposato con Marta, e sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse per un piccolo particolare: la cicogna sta ignorando casa loro. Le hanno provate tutte, ma non ne vuole proprio sapere di portargli un bebè. È Andrea (Andrea Perroni), il miglior amico di Angelo, a suggerire alla coppia una soluzione imprevista. E così, a casa loro irrompe Luce (Beatrice Arnera), una giovane spagnola bella, dolce e con un pericoloso segreto nascosto gelosamente. Il suo arrivo sarà come un ciclone e sconvolgerà le vite di tutti.

Disponibile in streaming dal 16 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dove osano le cicogne.

iHostage (original)

Da non perdere questo mese iHostage, thriller diretto da Bobby Boermans ispirato allo scioccante sequestro di ostaggi all’Apple Store di Amsterdam nel 2022. Il film segue un uomo bulgaro coinvolto in una situazione di vita o di morte quando un aggressore armato tiene in ostaggio il gruppo di persone presenti nell’edificio. Un racconto emozionante e ricco di tensione che parla di coraggio, sopravvivenza e dell’impatto permanente del terrore attraverso gli occhi dell’aggressore, degli ostaggi e dei soccorritori.

Disponibile in streaming dal 18 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di iHostage.

Bullet Train Explosion

Proseguiamo con Bullet Train Explosion, reboot dal regista Shinji Higuchi del lungometraggio The Bullet Train di 50 anni fa che ha ispirato il campione d’incassi hollywoodiano Speed. Racconta la storia di un treno proiettile, l’Hayabusa N 60, che viene minacciato da una bomba che esploderà se il treno rallenta sotto una certa velocità. La richiesta di riscatto è di 100 miliardi di yen. L’equipaggio, i passeggeri e i ferrovieri devono quindi correre contro il tempo per evitare il disastro. Con la speciale collaborazione di East Japan Railway Company, la produzione ha utilizzato treni ad alta velocità e strutture ferroviarie reali per creare immagini realistiche, arricchite da effetti visivi all’avanguardia. Un thriller ad alta tensione e carico di suspense che mira a tenere gli spettatori con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Disponibile in streaming dal 23 aprile 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Bullet Train Explosion.

Havoc (original)

Tra le novità da vedere su Netflix ad aprile anche Havoc, thriller d’azione diretto da Gareth Evans con protagonista Tom Hardy. Walker è un detective disilluso che lotta per farsi strada nella malavita che minaccia di prendere il controllo dell’intera città. All’indomani di un traffico di droga andato storto, l’uomo si ritrova con diverse fazioni alle calcagna: un’organizzazione criminale vendicativa, un politico corrotto e i suoi colleghi poliziotti. Quando cerca di salvare il figlio del politico, il cui coinvolgimento nello spaccio di droga inizia a svelare una profonda rete di corruzione e complotti, è costretto a confrontarsi con i demoni del proprio passato.

Disponibile in streaming dal 25 aprile 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Havoc.

Serie TV da vedere su Netflix

Pulse (original)

Passiamo alle novità Netflix da guardare ad aprile lato serie TV con Pulse, medical drama originale. Mentre un uragano si avvicina minacciosamente al più trafficato centro traumatologico di primo livello di Miami, la dottoressa specializzanda al terzo anno Danny Simms (Willa Fitzgerald) riceve una promozione inaspettata dopo la sospensione dello specializzando capo, l’adorato dottor Xander Phillips (Colin Woodell). Tra l’infuriare della tempesta e l’arrivo di un’ondata di pazienti, l’ospedale entra in lockdown e Danny e Phillips devono trovare un modo per lavorare insieme anche quando i dettagli sconvolgenti della loro tanto complicata quanto illecita storia d’amore iniziano a trapelare. Al resto dell’équipe del pronto soccorso, già impegnato ad affrontare le proprie sfide personali e professionali, spetta il compito di gestire le conseguenze della loro relazione. Tuttavia, in un momento in cui la posta in gioco è così alta, tutti lavorano sotto grande pressione, perché per questo affiatato gruppo di medici, salvare la vita dei propri pazienti è spesso meno complicato che vivere la propria.

Disponibile in streaming dal 3 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pulse.

Devil May Cry (original)

Cambiamo completamente genere con Devil May Cry, serie animata ispirata al popolare videogioco Capcom. In questo adattamento animato ideato da Adi Shankar, forze sinistre cercano di aprire il portale tra il mondo degli umani e quello dei demoni. Al centro di tutto troviamo Dante, orfano e cacciatore di demoni mercenario, inconsapevole del fatto che il destino di entrambi i mondi dipende interamente da lui.

Disponibile in streaming dal 3 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Devil May Cry.

Karma (original)

Dalla Corea del Sud arriva Karma, nuova serie crime thriller ad alta tensione. Racconta la storia di sei persone che rimangono intrappolate in un inarrestabile loop karmico, ognuna vincolata da scelte sconsiderate che vanno fuori controllo. Si tratta dell’adattamento del webtoon di Kakao Karma, scritto e diretto da Lee Il-hyung. Nel cast Park Hae-soo, Shin Min-a e Lee Hee-jun.

Disponibile in streaming dal 4 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Karma.

Come vendere droga online (in fretta) – stagione 4 (original)

Arriva questo mese la quarta e ultima stagione di Come vendere droga online (in fretta), serie comedy che racconta la storia di un ragazzo che per impressionare la sua ex inizia a vendere stupefacenti online. Moritz esce di prigione dopo quattro anni e finalmente può avviare la sua (stavolta legale) attività. Ma a differenza delle sue idee imprenditoriali, il mondo ha fatto progressi e Dan ha trasformato BonusLife in una startup di integratori alimentari di successo, entrando nella classifica dei primi 30 giovani imprenditori under 30 e vivendo la vita che Moritz ha sempre desiderato. Qeust’ultimo è molto arrabbiato e quando scopre che Lenny non solo lavora a BonusLife, ma possiede anche metà dell’azienda, non ha dubbi: deve assumere il controllo di BonusLife a qualunque costo.

Disponibile in streaming dall’8 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Come vendere droga online (in fretta).

Black Mirror – stagione 7 (original)

Da non perdere la settima stagione di Black Mirror, popolare serie antologica incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall’introduzione di nuove tecnologie. Ogni episodio della serie è autoconclusivo, e il filo conduttore di ognuno è l’incedere e il progredire delle nuove tecnologie, l’assuefazione ad esse e i loro rischi ed effetti collaterali. La cupa e satirica serie antologica di Charlie Brooker torna nel 2025 con sei nuovi episodi, tra cui un sequel dell’avventura di fantascienza USS Callister. Nel cast di questa stagione troviamo Cristin Milioti, Rashida Jones, Will Poulter, Paul Giamatti, Issa Rae, Awkwafina e non solo.

Disponibile in streaming dal 10 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della settima stagione di Black Mirror.

Ransom Canyon (original)

Le novità Netflix di questo mese includono Ransom Canyon, serie western romantica con Minka Kelly e Josh Duhamel. A Ransom Canyon amore, perdita e lealtà si scontrano sullo sfondo delle mesa rosse di Texas Hill Country. Con tre dinastie di famiglie di allevatori che competono per il controllo del territorio, le loro vite e le loro eredità sono minacciate da forze esterne intenzionate a distruggere il loro stile di vita. Al centro della storia c’è lo stoico allevatore Staten Kirkland, che sta guarendo da una perdita straziante ed è in cerca di vendetta. L’unico barlume di speranza di Staten risiede negli occhi e nel cuore di Quinn O’Grady, amica di famiglia di lunga data e proprietaria della sala da ballo locale. Ma mentre la battaglia per salvare Ransom imperversa, in città arriva un misterioso cowboy che riporta alla luce segreti del passato. Mentre la morsa si stringe, Staten combatte per proteggere la terra su cui vive e l’unico amore che può liberarlo dai demoni che lo perseguitano.

Disponibile in streaming dal 17 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ransom Canyon.

You – stagione 5 (original)

Arriva questo mese l’attesa quinta e ultima stagione di You, serie TV thriller basata sull’omonimo romanzo (e sul seguito) scritto da Caroline Kepnes che si interroga su cosa saremmo disposti a fare per amore. Racconta la storia di Joe Goldberg (Penn Badgley), il brillante direttore di una libreria di New York che, dopo una storia d’amore finita male, incontra tra gli scaffali una giovane aspirante scrittrice, Guinevre Beck, di cui si innamora all’istante. L’infatuazione di Joe diventa quasi subito ossessiva: il ragazzo, che all’apparenza sembra il perfetto fidanzato, nasconde dentro di sé i tormenti e le ossessioni legate al suo passato. In questo finale della serie, Joe Goldberg ritorna a New York dopo le vicende della precedente stagione per godersi il lieto fine, ma poi la sua vita perfetta viene minacciata dai fantasmi del passato e da oscuri desideri.

Disponibile in streaming dal 24 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di You.

Tra le principali novità da non perdere ad aprile su Netflix c’è L’Eternauta, serie che costituisce l’adattamento per lo schermo della leggendaria e omonima graphic novel argentina di fantascienza, scritta da Héctor G. Oesterheld, illustrata da Francisco Solano Lopez e pubblicata per la prima volta nel 1957. In una notte d’estate a Buenos Aires, una misteriosa nevicata letale stermina la maggior parte della popolazione e intrappola migliaia di persone. Juan Salvo e i suoi amici intraprendono una disperata lotta per la sopravvivenza, ma tutto cambia quando scoprono che la tempesta di neve tossica è solo il primo attacco di un esercito straniero che invade la Terra. L’unico modo per rimanere in vita è unire le forze e combattere. Nessuno sopravviverà da solo.

Disponibile in streaming dal 30 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’Eternauta.

Asterix & Obelix: Il duello dei capi (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di aprile 2025 da vedere con Asterix & Obelix: Il duello dei capi, serie animata dedicata agli iconici personaggi dei fumetti. Roma vuole assolutamente conquistare l’ultimo villaggio indipendente della Gallia, patria di Asterix e Obelix. Il segreto della superiorità dei Galli in battaglia è una pozione magica, ma quando il druido del villaggio perde la memoria, gli abitanti sono abbandonati a loro stessi contro la potenza di Roma. Riusciranno a difendersi?

Disponibile in streaming dal 30 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Asterix & Obelix: Il duello dei capi.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, documentari e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, dal 15 aprile 2025 Netflix rende disponibile la collection Il Grande Cinema Made in Italy, proponendo fino al 15 maggio una selezione di film che hanno fatto la storia del nostro Paese.

In particolare, vi segnaliamo:

Dr. House (stagioni 1-8) – 1° aprile 2025

Il monologo della speziale (anime) – 1° aprile 2025

L’amore nello spettro (docu-reality, stagione 3, original) – 2 aprile 2025

Io e te dobbiamo parlare – 4 aprile 2025

The Clubhouse: un anno con i Red Sox (serie original) – 8 aprile 2025

Il migliore al mondo (original) – 9 aprile 2025

Bad Influence: il lato oscuro dei giovani influencer (docuserie original) – 9 aprile 2025

Frozen Hot Boys (original) – 10 aprile 2025

Moonrise (anime, original) – 10 aprile 2025

North of North (serie original) – 10 aprile 2025

Il giardiniere (serie original) – 11 aprile 2025

Nuova Scena (stagione 2) – nuovi episodi, finale 14 aprile 2025

Glaskupan – La cupola di vetro (serie original) – 15 aprile 2025

Stranger Things The First Shadow: dietro le quinte (original) – 15 aprile 2025

Roma città aperta – 15 aprile 2025

Paisà – 15 aprile 2025

Germania anno zero – 15 aprile 2025

Otto e mezzo – 15 aprile 2025

La dolce vita – 15 aprile 2025

La grande bellezza – 15 aprile 2025

Il Gattopardo – 15 aprile 2025

La vita è bella – 15 aprile 2025

Insidious – La porta rossa – 18 aprile 2025

American Terror: l’attentato di Oklahoma City (documentario original) – 18 aprile 2025

Pangolin (original) – 21 aprile 2025

Stranger Things: The First Shadow – Broadway (original) – 22 aprile 2025

Carlos Alcaraz: a modo mio (original) – 23 aprile 2025

Volo 3054: una tragedia annunciata (docuserie original) – 23 aprile 2025

Chef’s Table: Legends (serie original) – 28 aprile 2025

Turning Point: la guerra in Vietnam (docuserie original) – 30 aprile 2025

Vi ricordiamo che lo scorso autunno Netflix ha aumentato di prezzo tutti e tre gli abbonamenti: sono attualmente richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad aprile 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso e continuare a seguirci.