Cosa vedere tra le novità Disney+ di aprile 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese primaverile accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad aprile 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ ad aprile 2025

Film in uscita su Disney Plus

Rust: Omicidio sul set (documentario)

Apriamo le novità Disney+ di aprile 2025 da vedere con Rust: Omicidio sul set, documentario che racconta la tragedia avvenuta sul set del film. A breve distanza dall’uscita della pellicola con Alec Baldwin, il documentario mostra più nel dettaglio cosa sia accaduto ad Halyna Hutchins. La direttrice della fotografia del film rimase infatti uccisa con un colpo di pistola erroneamente non caricata a salve, ma con proiettili veri. Il lungometraggio è diretto e prodotto da Rachel Mason e racconta la vita, la carriera e la morte di Halyna: il progetto è nato per volontà di Matthew Hutchins, marito della donna, con lo scopo di raccontare la storia della donna e dell’artista dietro la cinepresa.

Disponibile in streaming dal 18 aprile 2025.

Questo mese non sono previste ulteriori novità per quanto riguarda i film, ma potete sempre consolarvi con le serie più in basso o recuperando i lungometraggi dei mesi scorsi come Oceania 2 (film di animazione ambientato tre anni dopo la prima epica avventura), Another You, O’Dessa, la commedia Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio, ma anche Alien: Romulus, Deadpool & Wolverine (con Ryan Reynolds e Hugh Jackman), Il Regno del Pianeta delle Scimmie (nuovo capitolo della popolare saga) e tanto altro.

Serie TV da vedere su Disney+

Dying for Sex (original)

Passiamo alle novità Disney+ da non perdere lato serie TV con Dying for Sex, serie FX ispirata alla storia di una donna con una diagnosi di cancro in fase terminale e al suo viaggio unico. Si basa sulla storia di Molly Kochan, che ha raccontato la sua esperienza in un podcast di Wondery, creato con la sua migliore amica Nikki Boyer. Dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio, Molly (Michelle Williams) decide di lasciare il marito Steve (Jay Duplass) e di iniziare a esplorare, per la prima volta nella sua vita, la varietà e la complessità dei suoi desideri sessuali. Molly ha molto da realizzare nel poco tempo che le resta, e non c’è spazio per moralismi o giudizi: a lei non importa cosa la gente pensi della sua proverbiale lista dei desideri (una frase che provoca sempre un’occhiata di disappunto). Trova così il coraggio di imbarcarsi in questa avventura grazie alla sua inseparabile amica Nikki, una donna devota e affettuosa che rimane al suo fianco fino alla fine. Tutti e 8 gli episodi sono resi disponibili al lancio. Nel cast Michelle Williams, Jenny Slate, Jay Duplass, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy, Rob Delaney e Sissy Spacek.

Disponibile in streaming dal 4 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dying for Sex.

Doctor Who – stagione 2 (original)

Da vedere questo mese anche la seconda stagione di Doctor Who, serie “ripartita” nel 2023 con Ncuti Gatwa nei panni della quindicesima incarnazione del Dottore. Il Dottore incontra Belinda Chandra e dà inizio a un’epica missione per riportarla sulla Terra. Tuttavia, una forza misteriosa impedisce il loro ritorno, perciò la squadra a bordo del TARDIS che viaggia nel tempo dovrà affrontare enormi pericoli, nemici più grandi e terrori più spaventosi che mai. Gli 8 episodi che compongono la nuova stagione usciranno settimanalmente. Nel cast, oltre a Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore, abbiamo Varada Sethu nei panni di Belinda Chandra e Millie Gibson in quelli di Ruby Sunday. Tra le guest star Rose Ayling-Ellis, Christopher Chung, Rylan Clark, Alan Cumming, Anita Dobson, Freddie Fox, Michelle Greenidge, Jonah Hauer-King, Ruth Madeley, Jemma Redgrave e Susan Twist.

Disponibile in streaming dal 12 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Doctor Who.

The Stolen Girl (original)

Una nuova serie originale arriva questo mese di aprile su Disney+: si tratta di The Stolen Girl, thriller intenso che racconta di una decisione all’apparenza ordinaria che sconvolge la vita di Elisa, madre di due bambini. Quando sua figlia di 9 anni, Lucia, chiede entusiasta di andare a dormire a casa della nuova migliore amica, Josie, Elisa acconsente. Dopo aver incontrato Rebecca, la madre di Josie, Elisa si sente rassicurata dal suo fascino e dalla sua magnifica casa, ma quando dà la buonanotte alla figlia, non immagina minimamente che sta per precipitare nel peggior incubo di ogni genitore. Il giorno dopo, quando Elisa va a prendere Lucia, scopre che quella bella casa era in realtà in affitto. Lucia è scomparsa, e Rebecca e Josie sono svanite nel nulla. Quello che doveva essere il primo pigiama party di sua figlia si è trasformato in un rapimento. In tutta Europa si scatena un’immediata caccia all’uomo, ed Elisa e suo marito Fred si trovano a essere bersaglio della polizia e dell’opinione pubblica. La loro famiglia perfetta inizia a sgretolarsi sotto la pressione mentre vengono alla luce segreti a lungo nascosti. Man mano che si scopre di più sulle vite intrecciate di queste donne, i dubbi aumentano: e se Rebecca avesse avuto i suoi motivi per rapire la bambina? E se facesse bene a stare nascosta? La serie è un adattamento del romanzo bestseller di Alex Dahl, Playdate. Nel cast Denise Gough, Holliday Grainger, Ambika Mod, Jim Sturgess, Bronagh Waugh e Michael Workéyè.

Disponibile in streaming dal 16 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Stolen Girl.

I segreti dei pinguini (National Geographic)

Cambiamo completamente genere con I segreti dei pinguini, docuserie National Geographic in arrivo giusto in tempo per il 20° anniversario del documentario La marcia dei pinguini (vincitore del premio Oscar) e per la Giornata mondiale della Terra. La serie cambia tutto ciò che abbiamo sempre creduto fosse vero. Dai legami di amicizia rivelatori dei pinguini imperatori alla grintosa determinazione dei gentoo e dei saltarocce alla sorprendente astuzia dei pinguini migratori che hanno raggiunto i deserti e i luoghi più lontani, le loro incredibili tradizioni e società riflettono le nostre in modi che non avevamo mai immaginato possibili, fino ad ora. Per oltre due anni, Bertie Gregory, direttore della fotografia naturalistica e vincitore di un BAFTA e di un Emmy Award, ha collaborato con scienziati di fama mondiale, utilizzando una tecnologia di ripresa all’avanguardia e un accesso unico per catturare tre episodi senza precedenti. L’executive producer della serie in tre parti è James Cameron.

Disponibile in streaming dal 21 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I segreti dei pinguini.

Andor – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ da guardare ad aprile 2025 con l’attesa seconda stagione di Andor, serie thriller ambientata nell’universo di Star Wars nominata agli Emmy. Questa seconda e ultima stagione si svolge mentre l’orizzonte della guerra si avvicina e Cassian diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova e, con l’aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi. Ricca di intrighi politici e pericoli, la serie è un prequel di Rogue One: A Star Wars Story, che ritrae un eroico gruppo di ribelli che ruba i piani dell’arma di distruzione di massa dell’Impero, La Morte Nera, ponendo le basi per gli eventi del film originale del 1977. Andor riporta l’orologio indietro di cinque anni rispetto agli eventi di Rogue One per raccontare la storia dell’eroe del film, Cassian Andor, e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle sulla via del suo epico destino. Confermati nel cast Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Ben Mendelsohn e Forest Whitaker. Questa stagione finale si sviluppa in 12 episodi suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo (episodi 1-3) debutterà il 23 aprile in Italia, seguito dai successivi capitoli, con tre episodi ciascuno, tutti i mercoledì.

Disponibile in streaming dal 23 aprile 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Andor.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, finali di stagione e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

The Rookie (stagioni 1-6) – 1° aprile 2025

Hardy Boys (stagione 3) – 2 aprile 2025

High Potential (finale di stagione) – 10 aprile 2025

Daredevil: Rinascita (finale di stagione) – 16 aprile 2025

Grey’s Anatomy (nuovi episodi stagione 21) – 17 aprile 2025

Mid-Century Modern (stagione 1) – 18 aprile 2025

Light & Magic (stagione 2) – 18 aprile 2025

I Guardiani delle Galapagos (documentario original) – 21 aprile 2025

Leoni marini delle Galapagos (documentario original) – 21 aprile 2025

9-1-1 (nuovi episodi stagione 8) – 24 aprile 2025

Vanderpump Villa (stagione 2) – 24 aprile 2025

Jessica Kirson: I’m the man – 25 aprile 2025

Sulla piattaforma sono disponibili diversi contenuti ideali per la Giornata dedicata alla Terra, tra cui i tre documentari già citati più su.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: attualmente potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 9,99 euro al mese (o 99,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad aprile 2025 tra film, serie TV e originals.